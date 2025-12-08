Σάλος στη Ρωσία: Μητέρα έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα – Φώναζε το παιδί

Σάλο έχει προκαλέσει στη Ρωσία το βίντεο που ανήρτησε στα social media η 36χρονη blogger Άννα Σαπάρινα, η οποία έβαλε τον γιο της μέσα σε μια σακούλα και ρούφηξε από μέσα τον αέρα.

Στο βίντεο φαίνεται το παιδί να είναι μέσα στη σακούλα και τη μητέρα του να βάζει τη σκούπα για να ρουφήξει τον αέρα.

Το αγόρι για κάποια δευτερόλεπτα δεν αντέδρασε, ωστόσο όταν είδε ότι η μητέρα του δεν σταματούσε φώναξε «μαμά» με την 36χρονη να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Η 36χρονη Άννα Σαπαρίνα από το Σαράτοφ έχει ένα δημοφιλές blog για γονείς, με ορισμένα από τα βίντεό της να φτάνουν σε εκατομμύρια προβολές.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις με τους περισσότερους να κατηγορούν την 36χρονη για επικίνδυνα παιχνίδια με τη ζωή του γιου της ενώ οι τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες ζήτησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στις συνθήκες ζωής της οικογένειας.