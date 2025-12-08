magazin
08.12.2025
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία
Είναι σε σοκ, είχε άγιο: Ο Τρύφωνας Σαμαράς για το ατύχημα της Πηγής Δεβετζή
08 Δεκεμβρίου 2025

Είναι σε σοκ, είχε άγιο: Ο Τρύφωνας Σαμαράς για το ατύχημα της Πηγής Δεβετζή

«Τα πρώτα λόγια που μου είπε ήταν ότι τη βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος», είπε μεταξύ άλλων ο Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο ατύχημα της Πηγής Δεβετζή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Πληροφορίες για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη η ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή έδωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς, αποκαλύπτοντας ότι η Ολυμπιονίκης οδηγούσε μόνη της όταν –όπως του είπε– το όχημά της «έφυγε» μέσα στο τούνελ της Εγνατίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στο Παληό Καβάλας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το proininews.gr, το όχημά της εξετράπη κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα η αθλήτρια να διακομιστεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τι δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο γνωστός κομμωτής ανέφερε ότι επικοινώνησε άμεσα με τη Δεβετζή.

«Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι, γλίστρησε. Είναι ευτυχώς πολύ καλά, απλά όταν περνάς κάτι τέτοιο είναι σοκ.

»Χθες που μιλήσαμε ήταν στο νοσοκομείο, σήμερα νομίζω ότι θα έβγαινε, αλλά για προληπτικούς λόγους έμεινε στο νοσοκομείο χθες.

»Τα πρώτα λόγια που μου είπε ήταν ότι τη βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος, τι να πω είχε άγιο. Χτύπησε λίγο στο κεφάλι, θα έκανε μαγνητική». σημείωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

«Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός»

Το βράδυ του Σαββάτου, η Πηγή Δεβετζή έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον και περιγράφοντας τη δική της ψυχική κατάσταση μετά το ατύχημα.

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα.

»Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε.

»Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ», έγραψε στην ανάρτησή της η Πηγή Δεβετζή.

08.12.25

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
08.12.25

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε μια σειρά από συναυλίες λόγω «προβλημάτων υγείας», γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της.

Σύνταξη
07.12.25

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
07.12.25

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
07.12.25

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
07.12.25

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
06.12.25

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
06.12.25

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
06.12.25

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

08.12.25

