Είναι σε σοκ, είχε άγιο: Ο Τρύφωνας Σαμαράς για το ατύχημα της Πηγής Δεβετζή
«Τα πρώτα λόγια που μου είπε ήταν ότι τη βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος», είπε μεταξύ άλλων ο Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο ατύχημα της Πηγής Δεβετζή
Πληροφορίες για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη η ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή έδωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς, αποκαλύπτοντας ότι η Ολυμπιονίκης οδηγούσε μόνη της όταν –όπως του είπε– το όχημά της «έφυγε» μέσα στο τούνελ της Εγνατίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στο Παληό Καβάλας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το proininews.gr, το όχημά της εξετράπη κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα η αθλήτρια να διακομιστεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Τι δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς
Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο γνωστός κομμωτής ανέφερε ότι επικοινώνησε άμεσα με τη Δεβετζή.
«Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι, γλίστρησε. Είναι ευτυχώς πολύ καλά, απλά όταν περνάς κάτι τέτοιο είναι σοκ.
»Χθες που μιλήσαμε ήταν στο νοσοκομείο, σήμερα νομίζω ότι θα έβγαινε, αλλά για προληπτικούς λόγους έμεινε στο νοσοκομείο χθες.
»Τα πρώτα λόγια που μου είπε ήταν ότι τη βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος, τι να πω είχε άγιο. Χτύπησε λίγο στο κεφάλι, θα έκανε μαγνητική». σημείωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς.
«Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός»
Το βράδυ του Σαββάτου, η Πηγή Δεβετζή έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τον κόσμο για το ενδιαφέρον και περιγράφοντας τη δική της ψυχική κατάσταση μετά το ατύχημα.
«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα.
»Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε.
»Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ», έγραψε στην ανάρτησή της η Πηγή Δεβετζή.
