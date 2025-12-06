Καβάλα: Τροχαίο ατύχημα είχε η Πηγή Δεβετζή – Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο (βίντεο)
Εξετράπη το όχημά της κάτω από άγνωστες συνθήκες στην Εγνατία Οδό, σε τούνελ, πάνω από το Παληό Καβάλας
Τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι του Σαββάτου η ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, στην Εγνατία Οδό, σε τούνελ, πάνω από το Παληό Καβάλας.
Σύμφωνα με το proininews.gr, εξετράπη το όχημά της κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η Πηγή Δεβετζή είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο, προληπτικά ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Στο όχημα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.
