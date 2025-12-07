Μυρτώ Αλικάκη: «Έχω πάρει την απόφαση από πάρα πολύ νωρίς να μην με ενδιαφέρει η σκέψη της πρώτης ρυτίδας»

Σε μια προσωπική και ουσιαστική τοποθέτηση σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ηλικία και την εμφάνιση, η Μυρτώ Αλικάκη μίλησε στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον διάλογο γύρω από τον ηλικιακό ρατσισμό αλλά και στη δική της στάση απέναντι στο πέρασμα του χρόνου.

Όπως εξήγησε, δεν έχει αισθανθεί να την αγγίζουν σχόλια ή συμπεριφορές που σχετίζονται με την ηλικία της, επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται αναγνωρίζει την αξία όλων των ηλικιών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η κοινωνία εξακολουθεί να ασκεί έντονες πιέσεις —κυρίως στις γυναίκες, αλλά πλέον και στους άνδρες— σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση.

«Δεν νομίζω ότι έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό»

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, η Μυρτώ Αλικάκη σημείωσε: «Δεν νομίζω ότι έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, κινούμαι και σε έναν χώρο που όλες οι ηλικίες είναι χρήσιμες. Υπάρχει ωστόσο μία πίεση για εμάς τις γυναίκες και πλέον νομίζω και για τους άντρες, όταν ο χρόνος περνάει.

»Εγώ έχω αποφασίσει για δικούς μου προσωπικούς λόγους να μην αγχώνομαι για τον χρόνο που περνάει, θέλω να το απολαύσω και να πάω παρακάτω.

»Πιστεύω ότι στη ζωή είναι καλό να αγκαλιάζουμε το νέο που έρχεται και το καινούργιο, να αφήνουμε χώρο στα νιάτα, να μαθαίνουμε από τους νέους ανθρώπους, να μην τους νιώθουμε ως απειλή, αλλά ως κάτι που μας εμπλουτίζει».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην εμφάνισή της και στην εμφάνιση ρυτίδων, η ηθοποιός επανέλαβε με έμφαση τη δική της στάση: «Έχω πάρει την απόφαση από πάρα πολύ νωρίς να μην με ενδιαφέρει η σκέψη της πρώτης ρυτίδας. Δεν θα μπω καθόλου σε αυτή τη σκέψη, τελείωσε».