Λιντς – Λίβερπουλ 3-3: Νέα «γκέλα» για τους «ρεντς»

Νέα «γκέλα» για τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, αφού μετά την ισοπαλία μεσοβδόμαδα απέναντι στη Σάντερλαντ, έμεινε στο 3-3 κόντρα στη Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ», για τη 15η αγωνιστική της Premier League.

Όλη η… ιστορία του αγώνα γράφτηκε στο δεύτερο μέρος, όπου σημειώθηκαν και τα έξι γκολ, με τους «κόκκινους» να προηγούνται με δύο τέρματα διαφορά και τα «παγώνια» να ισοφαρίζουν. Στο τελευταίο δεκάλεπτο το σύνολο του Άρνε Σλοτ αγκάλιασε τη νίκη, αλλά στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι είπαν την τελευταία λέξη.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλά να δείξει με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων χωρίς κάτι παραπάνω. Στο δεύτερο μέρος, μέσα σε δύο λεπτά (48′, 50′) ο Ούγκο Εκιτικέ σκόραρε δις και έβαλε για τα καλά σε θέση οδηγού τη Λίβερπουλ.

Η Λιντς όμως όχι μόνο μπόρεσε να αντιδράσει αλλά ισοφάρισε χάρη σε πέναλτι του Κάλβερτ-Λιούιν (73′) και γκολ του Σταχ (75′), σε 2-2. Οι «κόκκινοι» είχαν την απάντηση με δράστη τον Ντομινίκ Σομποσλάι να κάνει το 3-2, ύστερα από ωραία κίνηση του ΜακΆλιστερ να αφήσει την μπάλα να περάσει. Στις καθυστερήσεις (90’+6′) ο Τανάκα βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 3-3.

Οι συνθέσεις

ΛΙΝΤΣ: Περί, Μπογκλ (90+3’ Μπόρναουβ), Γκούντμουντσον, Μπιγιόλ (65’ Νιοντό), Ροντόν, Αμπαντού (87’ Πιρό), Στράουκ, Γκρούεφ (65’ Αάρονσον), Σταχ, Οκαφόρ (65’ Τανάκα), Κάλβερτ-Λιούιν

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κερκέζ, Μπράντλεϊ (68’ Γκόμες), Τζόουνς, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Χάκπο (83’ Έντο), Εκιτικέ (84’ Ίσακ), Βιρτς (68’ ΜακΆλιστερ)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ (16:00)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (16η) αγωνιστική:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)