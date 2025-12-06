Ο Μπονγκ Τζουν-χο δεν πιστεύει «ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές ως πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής και, απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού και των δημοσιογράφων, οι οποίες κάλυπταν μια πληθώρα θεμάτων: από την παιδική του ηλικία, μέχρι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως το Χόλιγουντ: την εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix.

Μεταξύ των προβολών των αποσπασμάτων από τη φιλμογραφία του, που περιλαμβάνει τις ταινίες «Μνήμες εγκλήματος» (2003), «Ο επισκέπτης» (2006) και την βραβευμένη με Όσκαρ «Παράσιτα» (2019), ο Μπόνγκ μίλησε για την ανατροφή του στη Νότια Κορέα και το γεγονός ότι έβλεπε λογοκριμένες ταινίες τρόμου στην τηλεόραση και για το ρόλο του κοινωνικού σχολιασμού στον κινηματογράφο.

«Είμαι απλώς ένας Νοτιοκορεάτης που μένει στο σπίτι του»

«Μια ερώτηση από το κοινό στο τέλος της εκδήλωσης έφερε τελικά στο τραπέζι το θέμα που όλοι αποφεύγουν να συζητήσουν», αναφέρει στο Variety, ο δημοσιογράφος Ethan Shanfeld.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, το Netflix πρόκειται να εξαγοράσει την Warner Bros. Πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο δημοσιογράφοι, ανησυχούν ότι η εμπειρία του κινηματογράφου ενδέχεται να εξαφανιστεί», είπε ο θεατής, επισημαίνοντας ότι ο Μπονγκ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και με τα δύο στούντιο, καθώς το Netflix κυκλοφόρησε την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Okja», ενώ η Warner Bros. διανέμει την φετινή ταινία «Mickey 17».

«Τι πιστεύετε για αυτή την εξαγορά και τι πιστεύετε για το γεγονός ότι οι ταινίες σας προβάλλονται στην τηλεόραση — ακόμη και σε μεγάλες τηλεοράσεις — και σε κινηματογράφους με κοινό; Πως βλέπετε το μέλλον του κινηματογράφου;», συνέχισε ο θεατής, απευθυνόμενος στον σκηνοθέτη.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο Λος Άντζελες. Είμαι απλώς ένας Νοτιοκορεάτης που μένει στο σπίτι του», είπε χαριτολογώντας ο Μπονγκ Τζουν-χο.

Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, αυτός και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής «απόλαυσαν» τις προβολές «στο μεγάλο αμφιθέατρο, με τη μεγάλη οθόνη».

«Το streaming είναι επίσης ένας καλός τρόπος για να παρακολουθείς και να απολαμβάνεις ταινίες», είπε ο Μπονγκ. «Αλλά δεν νομίζω ότι η κινηματογραφική εμπειρία θα εξαφανιστεί τόσο εύκολα».

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, το Netflix ανακοίνωσε τα σχέδιά της να εξαγοράσει την Warner Bros. και την HBO Max σε μια συμφωνία αξίας 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο CEO του Netflix,Τεντ Σαράντος, δήλωσε ότι η streaming πλατφόρμα θα κυκλοφορήσει τις ταινίες της Warner Bros. στους κινηματογράφους και ότι η HBO «θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως και σήμερα».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η διάρκεια προβολής των ταινιών στις αίθουσες θα «εξελιχθεί», ή, με άλλα λόγια, θα μειωθεί, ώστε να είναι «πιο φιλική προς τον καταναλωτή». Ο διευθύνων σύμβουλος σημείωσε ότι η Netflix θα προβάλει 30 ταινίες στις αίθουσες το 2025, αλλά αυτές οι κυκλοφορίες είναι εξαιρετικά περιορισμένες (και απαραίτητες για τη διεκδίκηση βραβείων).

*Με πληροφορίες από: Variety