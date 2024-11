«Mickey 17»: Αναβάλλεται για άλλη μια φορά η πρεμιέρα της ταινίας του Μπονγκ Τζουν-Χο

Στον απόηχο της μετατόπισης της βιογραφικής ταινίας για τον Michael Jackson, «Michael», από τις 18 Απριλίου στις 3 Οκτωβρίου του επόμενου έτους, η Warner Bros. συμπληρώνει το «κενό» με την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Mickey 17» του βραβευμένου με Όσκαρ Μπονγκ Τζουν-Χο με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η ταινία αποτελεί την αμέσως επόμενη κίνηση του Μπονγκ Τζουν-Χο μετά τη σαρωτική επιτυχία της ταινίας «Parasite» του 2019.

Warner Bros. has shifted the Robert Pattinson-led sci-fi film “Mickey 17” to April 18, 2025, three months after the previous release date of Jan. 31, 2025.

The new date allows the film from Bong Joon Ho to screen in IMAX. https://t.co/kXCPl0ueNF

— Variety (@Variety) November 7, 2024