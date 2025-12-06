Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντάκη Κανάκη, αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο
Σε βαθύ πένθος η τοπική κοινωνία στη Σούδα. Ο Κωνσταντάκης Κανάκης έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο το απόγευμα της Παρασκευής.
- Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών
- Καιρός: Αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα» σταματώντας τις βροχές, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
- Θάσος: Προσποιήθηκε τον αδελφό της για να βρει την πρώην γυναίκα του ο 55χρονος
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε την Παρασκευή ο Κωνσταντάκης Κανάκης, αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο από τα Χανιά. Ο θάνατος του 45χρονου αθλητή το απόγευμα της Παρασκευής έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σούδας.
Ο Κωνσταντάκης Κανάκης ήταν ενεργό μέλος του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων & Παραπληγικών Αετοί Κρήτης. Σε ένδειξη πένθους για την απώλειά του, η προγραμματισμένη για απόψε εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Σούδα, αναβλήθηκε.
Τι συνέβη
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου. Ο 45χρονος αθλητής, οδηγώντας ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου στη Σούδα.
Ο Κωνσταντάκης Κανάκης υπέστη τραύματα στο μάτι εξαιτίας της σύγκρουσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Οι θεράποντες ιατροί του έκαναν ράμματα στο μάτι και του έγιναν και οι απαραίτητες εξετάσεις.
Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε ο 45χρονος να παραμείνει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, περίπου δύο ώρες αργότερα υπέστη ανακοπή και κατέληξε.
• Η φωτογραφία του Κωνσταντάκη Κανάκη είναι από τον ενημερωτικό ιστότοπο «Πατρίς»
- Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων
- Από την Ολυμπιάδα, στα καρτέλ: Ο snowboarder ναρκοβαρώνος Ράιαν Γουέντινγκ στους 10 πιο επικίνδυνους του FBI
- Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
- Νέα στοιχεία για την τραγωδία στην Κρήτη – Νεκροί μέσα σε πλοιάριο οι 18 μετανάστες
- Μεντιλίμπαρ: «Πολύ χαρούμενος για Μουζακίτη, ελπίζουμε να συνεχίσει να βοηθάει τον Ολυμπιακό»
- Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
- Η έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη έχει πρόβλημα, λένε οι ακαδημαϊκοί: «Είναι ένα χάος»
- «Παραμίλησε» ο κόσμος με την ραμπόνα του Σερκί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις