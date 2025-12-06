Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντάκη Κανάκη, αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο

Τη ζωή του σε τροχαίο έχασε την Παρασκευή ο Κωνσταντάκης Κανάκης, αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο από τα Χανιά. Ο θάνατος του 45χρονου αθλητή το απόγευμα της Παρασκευής έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία της Σούδας.

Ο Κωνσταντάκης Κανάκης ήταν ενεργό μέλος του Παγκρήτιου Αθλητικού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων & Παραπληγικών Αετοί Κρήτης. Σε ένδειξη πένθους για την απώλειά του, η προγραμματισμένη για απόψε εκδήλωση για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Σούδα, αναβλήθηκε.

Τι συνέβη

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου. Ο 45χρονος αθλητής, οδηγώντας ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου στη Σούδα.

Ο Κωνσταντάκης Κανάκης υπέστη τραύματα στο μάτι εξαιτίας της σύγκρουσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Οι θεράποντες ιατροί του έκαναν ράμματα στο μάτι και του έγιναν και οι απαραίτητες εξετάσεις.

Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε ο 45χρονος να παραμείνει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, περίπου δύο ώρες αργότερα υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

• Η φωτογραφία του Κωνσταντάκη Κανάκη είναι από τον ενημερωτικό ιστότοπο «Πατρίς»