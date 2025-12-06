Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
Για ένα εντελώς ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, το απόγευμα του Σαββάτου στον Μασταμπά.
Ενα γεράκι εντοπίστηκε από πελάτες και υπαλλήλους σούπερ μάρκετ στη Λ. Ακαδημίας, εντός του καταστήματος, σε χώρο που ασφαλώς και δεν είναι συνηθισμένο να βρίσκεται.
Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθ’ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα…
