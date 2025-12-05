Γλασκώβη: Ένας νεκρός και τρεις στο νοσοκομείο μετά από ταραχές στους δρόμους της πόλης
Άγνωστο παραμένει το πώς ο άνδρας έχασε τη ζωή του σε περιοχή στη Γλασκώβη
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα σοβαρό περιστατικό στη Γλασκώβη.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην οδό Μπέρκλεϊ, αλλά ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Τρία ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.
Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία.
Μαρτυρίες για το περιστατικό στην Γλασκώβη
Μία αυτόπτης μάρτυρας, η οποία διαμένει σε ένα διαμέρισμα στον δρόμο, είπε ότι η συγκάτοικός της άκουσε «φωνές» τη στιγμή του περιστατικού.
Είπε: «Μένω ακριβώς δίπλα στο σημείο που βρίσκεται το πτώμα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά η συγκάτοικός μου είπε ότι είδε τέσσερις ανθρώπους έξω να φωνάζουν σήμερα το πρωί».
Ένας άνδρας που προσπάθησε να εισέλθει σε Ναό στην περιοχή είπε ότι ήταν «σοκαρισμένος». Πρόσθεσε: «Πήγα στον ναό σήμερα το πρωί και δεν μπορώ να μπω. Σοκαρίστηκα από την παρουσία της αστυνομίας. Κάτι φρικτό έχει συμβεί».
Μια άλλη κάτοικος άκουσε σειρήνες σήμερα το πρωί. Είπε: «Άκουσα σειρήνες να σφυρίζουν δίπλα από το σπίτι μου γύρω στις 7 π.μ. σήμερα το πρωί. Απλώς υπέθεσα ότι έπαιρναν μια συντόμευση για κάτι που συνέβαινε στην πόλη. Δεν περίμενα ποτέ να συμβεί κάτι σε αυτόν τον δρόμο».
