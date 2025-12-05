Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα σοβαρό περιστατικό στη Γλασκώβη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην οδό Μπέρκλεϊ, αλλά ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Τρία ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία.

Μαρτυρίες για το περιστατικό στην Γλασκώβη

Μία αυτόπτης μάρτυρας, η οποία διαμένει σε ένα διαμέρισμα στον δρόμο, είπε ότι η συγκάτοικός της άκουσε «φωνές» τη στιγμή του περιστατικού.

Είπε: «Μένω ακριβώς δίπλα στο σημείο που βρίσκεται το πτώμα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά η συγκάτοικός μου είπε ότι είδε τέσσερις ανθρώπους έξω να φωνάζουν σήμερα το πρωί».

Ένας άνδρας που προσπάθησε να εισέλθει σε Ναό στην περιοχή είπε ότι ήταν «σοκαρισμένος». Πρόσθεσε: «Πήγα στον ναό σήμερα το πρωί και δεν μπορώ να μπω. Σοκαρίστηκα από την παρουσία της αστυνομίας. Κάτι φρικτό έχει συμβεί».

Μια άλλη κάτοικος άκουσε σειρήνες σήμερα το πρωί. Είπε: «Άκουσα σειρήνες να σφυρίζουν δίπλα από το σπίτι μου γύρω στις 7 π.μ. σήμερα το πρωί. Απλώς υπέθεσα ότι έπαιρναν μια συντόμευση για κάτι που συνέβαινε στην πόλη. Δεν περίμενα ποτέ να συμβεί κάτι σε αυτόν τον δρόμο».