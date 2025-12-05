newspaper
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
05 Δεκεμβρίου 2025

Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Λουίζ και ο Άλαστερ είναι τα δύο πρώτα παιδιά στον κόσμο, που γεννήθηκαν με την μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, το 1978 και το 1979 αντίστοιχα.

Από τότε, περισσότερα από 13 εκατομμύρια μωρά έχουν γεννηθεί με εξωσωματική γονιμοποίηση, κάνοντας τους γονείς τους κάτι παραπάνω από ευτυχισμένους.

Πατέρας… της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Λουίζ… το πρώτο κορίτσι στον κόσμο που γεννήθηκε με εξωσωματική

Ο Έντουαρτς αγωνιζόταν για χρόνια να βρει τις ιδανικές συνθήκες για να λειτουργήσει η εξωσωματική γονιμοποίηση σε ανθρώπινα ωάρια. Το 1969, οι προσπάθειές του ευδοκίμησαν όταν, για πρώτη φορά, γονιμοποιήθηκε ένα ανθρώπινο ωάριο σε δοκιμαστικό σωλήνα.

Ο καθηγητής Ρόμπερτ Εντουαρντς, πρωτοπόρος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που κατάφερε να δώσει πνοή στη Λουίζ, στον Άλαστερ και άνοιξε το δρόμο για την γέννηση εκατομμυρίων ακόμη παιδιών,  πέθανε το 2013

Ωστόσο το γονιμοποιημένο ωάριο δεν αναπτύχθηκε πέρα ​​από το πολύ αρχικό στάδιο.

Ο Έντουαρτς υποψιαζόταν ότι τα ωάρια που είχαν ωριμάσει στις ωοθήκες προτού αφαιρεθούν για την εξωσωματική γονιμοποίηση θα λειτουργούσαν καλύτερα και έπρεπε να βρει πώς να τα συλλέξει με ασφαλή τρόπο. Συνεργάστηκε με τον γυναικολόγο Πάτρικ Στέπτο και μαζί ανέπτυξαν μια τεχνική που τελικά θα οδηγούσε στη σύγχρονη εξωσωματική γονιμοποίηση που χρησιμοποιείται σήμερα.

Αλλά παρά τις πολλά υποσχόμενες πρόωρες μελέτες, το ζευγάρι έπληξε μια άλλη οπισθοδρόμηση – έλλειψη οικονομικής υποστήριξης για να προωθήσουν την πρωτοποριακή εργασία τους. Μετά την απόρριψη της χρηματοδότησης από το Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας, η ομάδα αναγκάστηκε να βρει ιδιωτική δωρεά.

Μετά από περισσότερες από 100 προσπάθειες που οδήγησαν σε βραχείες εγκυμοσύνες, το 1978 δοκίμασαν μια ανασχεδιασμένη τεχνική σε ένα ζευγάρι, τους Λέσλι και Τζον Μπράουν, που ήρθαν στην κλινική μετά από εννέα χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να αποκτήσουν παιδί.

Εννέα μήνες αργότερα, ένα υγιές μωρό, η Λουίζ , γεννήθηκε με καισαρική μετά από μια πλήρη εγκυμοσύνη, στις 25 Ιουλίου 1978.

Η Λουίζ είναι το πρώτο παιδί στον κόσμο που γεννήθηκε μετά τη σύλληψη με εξωσωματική γονιμοποίηση. Η γέννησή της, μετά από μια πρωτοποριακή διαδικασία στη Βρετανία, έχει αναγνωριστεί ως «τις πιο αξιόλογες ιατρικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα»

Μετά τον θάνατο των γονιών της (του Τζον το 2007 και της Λέσλι το 2012), η Λουίζ έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο « Λουίζ Μπράουν: Η ζωή μου ως το πρώτο μωρό δοκιμαστικού σωλήνα στον κόσμο» προς τιμήν τους.

Η Λουίζ σήμερα

«Ένιωσα ότι οι αναμνήσεις τους έπρεπε να διατηρηθούν και σκέφτηκα ότι ήταν σημαντικό οι άνθρωποι να μάθουν την ιστορία από την οπτική γωνία της οικογένειας», δήλωσε η Λουίζ στο PEOPLE το 2017.

Άλαστερ… το πρώτο αγόρι στον κόσμο που γεννήθηκε με εξωσωματική

Την προσπάθεια της να αποκτήσει ένα μωρό περιγράφει στον Guardian, η μητέρα του πρώτου αγοριού στον κόσμο που γεννήθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Ήμουν 26 ετών όταν ο γυναικολόγος μου μού είπε ότι οι σάλπιγγές μου ήταν φραγμένες και δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω έγκυος. Ήμουν συντετριμμένη. Πάντα ήθελα παιδιά» λέει η Γκρέις ΜακΝτόναλντ.

«Το μωρό που περίμενα να πάρω ήταν ξαφνικά εδώ. Με κατέκλυσε η συγκίνηση»: Η Γκρέις ΜακΝτόναλντ με τον μωρό Άλαστερ. Πηγή: The Guardian

«Το 1972, διάβασα κάθε άρθρο που μπορούσα σχετικά με τη θεραπεία γονιμότητας. Μετά από τρία χρόνια, άκουσα για μια ιατρική ανακάλυψη του γυναικολόγου Πάτρικ Στέπτο και του φυσιολόγου Ρόμπερτ Έντουαρντς. Περιγράφηκε ως πολύ πειραματική και καινοτόμα» είπε η ίδια.

«Άρχισα να ζω με μια σταγόνα ελπίδας. Αλλά τον Φεβρουάριο του 1977, όταν η πρώτη μου προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης απέτυχε, μου ράγισε την καρδιά. Θυμάμαι να κλαίω στο τρένο της επιστροφής. Με τη βοήθεια του Μπομπ, του Πάτρικ και της νοσοκόμας εμβρυολόγου Τζιν Πέρντι – του πιο υποστηρικτικού ατόμου που είχα γνωρίσει ποτέ – σηκώθηκα μόνη μου. Τον επόμενο Μάιο, ξεκίνησα τη δεύτερη προσπάθειά μου…» θα πει η γυναίκα.

«Είναι ακόμα το πιο σημαντικό άτομο στη ζωή μου»: Η Γκρέις ΜακΝτόναλντ με τον γιο της Άλαστερ, τώρα 46 ετών. Φωτογραφία: Murdo MacLeod/The Guardian

«Ο γιος μου, ο Άλαστερ, γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1979, με βάρος 2,5 κιλά. Ήταν το πρώτο αγόρι στον κόσμο που έλαβε εξωσωματική γονιμοποίηση. Το μωρό που περίμενα ήταν ξαφνικά εδώ. Με κατέκλυσε η συγκίνηση. Όταν μου το έδωσαν και μπόρεσα να το αγκαλιάσω, άρχισα να κλαίω».

»Το αστείο ήταν ότι δεν έκλαψε. Απλώς με κοίταξε. Ήταν ένα βλέμμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Του είπα ότι τον αγαπούσα και ότι είχε έρθει η ώρα – τον ​​περίμενα τόσο καιρό» λέει η Γκρέις για τον γιο της Άλαστερ, ο οποίος σήμερα είναι 46 ετών.

