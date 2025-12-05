Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, βάζοντας οριστικό τέλος στη γνωστή αδικία των διαδρόμων 1 και 2 στα 400 μέτρα κλειστού στίβου.

Μετά από χρόνια συζητήσεων, η WA αποφάσισε ότι στις ατομικές κούρσες των 400 μ. οι δύο εσωτερικοί διάδρομοι δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον, καθώς η κλειστή καμπύλη τους δημιουργούσε συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Η ριζική αυτή μεταβολή οδήγησε στην ανάγκη επανασχεδιασμού του τελικού και η λύση που υιοθετήθηκε θεωρείται η πιο δίκαιη: ο τελικός θα χωρίζεται σε δύο κούρσες των τεσσάρων αθλητών, με τους τρεις καλύτερους χρόνους συνολικά να αναδεικνύονται νικητές.

Στους αγώνες κλειστού στίβου, οι διάδρομοι 1 και 2 θεωρούνται σημαντικά μειονεκτικοί λόγω της πολύ πιο κλειστής καμπύλης, που επιβραδύνει τους αθλητές και δημιουργεί ανισότιμες συνθήκες. Η World Athletics είχε ήδη αποφασίσει από το προηγούμενο καλοκαίρι —σε συνεδρίαση στο Τόκιο— ότι οι δύο αυτές διαδρομές δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον σε ατομικές κούρσες 400 μ.

Το ζήτημα που έμενε σε εκκρεμότητα ήταν το πώς θα οργανώνεται πλέον ο τελικός, δεδομένου ότι μόνο τέσσερις διάδρομοι (3–6) θεωρούνται πλήρως ανταγωνιστικοί. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του 2025, που θα διεξαχθεί στο Τόρουν της Πολωνίας. Αν και αφορά μόνο τα παγκόσμια πρωταθλήματα, η Ισπανική Ομοσπονδία ήδη γνωστοποίησε ότι θα το εντάξει και στο δικό της Πρωτάθλημα Κλειστού του 2026 στη Βαλένθια.

Παράλληλα, η WA αναβάθμισε το πλαίσιο συμμετοχής των νεαρών αθλητών, καθιερώνοντας ενιαίο κατώτατο όριο ηλικίας τα 16 έτη για όλες τις αγωνιστικές δοκιμασίες.

Καταργούνται έτσι τα προηγούμενα όρια των 18 και 20 ετών σε ρίψεις, σύνθετα αγωνίσματα, 10.000 μέτρα, 20 χλμ. βάδην και μαραθώνιο. Σύμφωνα με τις ιατρικές γνωμοδοτήσεις, ένας αθλητής που έχει επιτύχει το παγκόσμιο όριο είναι σωματικά έτοιμος να αγωνιστεί, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Τέλος, για τις σκυταλοδρομίες 4×400 μ., επιτρέπονται πλέον μόνο δύο αλλαγές αθλητών μεταξύ προκριματικών και τελικών, κλείνοντας το «παράθυρο» που επέτρεπε σε χώρες με μεγάλο βάθος —όπως οι ΗΠΑ— να κατεβάζουν πλήρως ανανεωμένη ομάδα στον τελικό.