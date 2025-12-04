Η World Athletics αποσύρει την πρόταση για «ζώνη απογείωσης» στο μήκος

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει την ιδέα να αντικαταστήσει την κλασική «βαλβίδα απογείωσης» του άλματος μήκους με ευρεία «ζώνη απογείωσης», μετά το πολεμικό κλίμα που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους αθλητές — και ουσιαστικά παραδέχεται πως «δεν πας σε πόλεμο με τους σημαντικότερους ανθρώπους σου».

Η πρόταση, που είχε παρουσιαστεί φέτος και δοκιμαστεί σε μερικούς αγώνες, είχε ως στόχο να μειωθεί το ποσοστό των άκυρων προσγειώσεων: η «ζώνη» θα σήμαινε ότι δεν θα χρειάζεται το άλμα να ξεκινάει από μία στενή πλάκα πλαστελίνη κι έτσι πολλά άλματα που τώρα ακυρώνονται ως «φάλτσο» θα μετρούν κανονικά. Σύμφωνα με την World Athletics, στα δοκιμαστικά το ποσοστό «άκυρων + no‑jump» έπεσε από περίπου 1/3 σε μόλις 13%, και οι θεατές φάνηκαν πιο ικανοποιημένοι.

Ωστόσο, η αντίδραση από κορυφαίους αθλητές και θρύλους του αγωνίσματος ήταν σφοδρή και άμεση. Ο νυν Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής κόσμου Μίλτος Τεντόγλου χαρακτήρισε την πρόταση «dog shit» — σκληρά λόγια, που δείχνουν πόσο βαθιά θίγεται η τεχνική και η παράδοση του μήκους. Ο θρυλικός Καρλ Λιούις , που έχει καρέ… χρυσό στο μήκος από Ολυμπιακούς, χαρακτήρισε την πρόταση ως «April Fool’s joke».

Η γνώμη των αθλητών ήταν ξεκάθαρη: αυτό που δίνει αξία στο άλμα μήκους δεν είναι απλώς «πόσο μακριά μπορείς να πας» — αλλά «πόσο μακριά μπορείς να πας ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο σημείο με απόλυτη τεχνική». Η βελτίωση της διάρκειας του αγώνα, η μείωση των no‑jumps και η ευκολία για διοργανωτές δεν είναι ανεκτές αν θυσιάζουν την τέχνη και την ισότητα στην κρίση.

Ο επικεφαλής του World Athletics, Jon Ridgeon, παραδέχθηκε ότι παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών — και τη δική του επαγγελματική πεποίθηση πως ίσως «αναβάθμιζαν» το άθλημα — δεν έχει νόημα να προχωρήσουν σε αλλαγή χωρίς την αποδοχή της πλειοψηφίας των αθλητών: «ultimately you do not want to go to war with your most important group of people», είπε. Απλά ελληνικα; Δεν πας κόντρα στους δικούς σου μεγάλους αθλητές.

Και έτσι, η πλαστελίνη και η παραδοσιακή «βαλβίδα» μένουν — τουλάχιστον προς το παρόν. Η απόσυρση της πρότασης σηματοδοτεί πως το μήκος δεν είναι απλώς αγώνας «μέτρησης» αλλά — πάνω απ’ όλα — αγώνας τεχνικής, πειθαρχίας και σεβασμού στην ιστορία του αθλήματος. Για τον Μίλτο, τον Λιούις και πολλούς άλλους, η διατήρηση της βαλβίδς απογείωσης είναι ζήτημα «ταυτότητας» του μήκους.

Η εξέλιξη δείχνει ότι, παρόλο που ο στίβος προσπαθεί να προσαρμοστεί σε σύγχρονες απαιτήσεις θεάματος και θεατών, δεν μπορεί — και δεν πρέπει — να απορρίψει με απότομο τρόπο τα βασικά στοιχεία που διαμόρφωσαν την κλασική κληρονομιά του. Καλές οι καινοτομίες αλλά όχι και να αλλάξει εντελώς ένα αγώνισμα για χάρη του μάρκετινγκ…