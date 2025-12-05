ΠΑΟΚ: Εκτός δράσης για ένα μήνα ο Μιχαηλίδης

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Μιχαηλίδης, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Άρη και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ο Έλληνας στόπερ του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε στο γόνατο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε αρθροσκοπικό καθαρισμό για να το αντιμετωπίσει, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει στα… πιτς για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία

Τέλος, οι παίκτες και τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής (05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.Η ομάδα της Θεσσαλονίκης την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για την προπόνηση της Παρασκευής αναφέρει:

«Η προετοιμασία για τη μάχη με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής (05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί το Σάββατο (06.12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο.

Η ομάδα την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45»,