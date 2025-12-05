magazin
Νέα Ζηλανδία: Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε… καταπιεί κλέφτης
Νέα Ζηλανδία: Ύστερα από αναμονή ημερών ανακτήθηκε αυγό Φαμπερζέ που είχε… καταπιεί κλέφτης

Ένας 32χρονος άνδρας είχε καταπιεί το κόσμημα σε σχήμα αυγού που κοσμούσε μια αλυσίδα σε χρυσοχοείο του Όκλαντ στη βόρεια Νέα Ζηλανδία

Η αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε αυγό Φαμπερζέ με διαμάντια αφού έθεσε υπό παρακολούθηση για έξι ημέρες έναν κλέφτη, ο οποίος είχε καταπιεί το πολύτιμο κρεμαστό κόσμημα.

Το μενταγιόν, ειδική έκδοση, είναι εμπνευσμένο από την ταινία του 1983 «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Οκτάπουσι»

Ο 32χρονος άνδρας που ήταν ύποπτος ότι κατάπιε το κόσμημα σε σχήμα αυγού που κοσμούσε μια αλυσίδα σε χρυσοχοείο του Όκλαντ, στη βόρεια Νέα Ζηλανδία, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το μενταγιόν ανακτήθηκε», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ίδιας. «Τώρα βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Αναμένοντας η φύση να κάνει το έργο της…

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστυνομία είχε αναθέσει σε αστυνομικό να επιτηρεί τον ύποπτο, αναμένοντας η φύση να κάνει το έργο της και το κόσμημα –εκτιμώμενης αξίας περίπου 20.000 δολαρίων ΗΠΑ— να ανακτηθεί.

Το μενταγιόν, ειδική έκδοση, είναι εμπνευσμένο από την ταινία του 1983 «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Επιχείρηση Οκτάπουσι» (Octopussy), η υπόθεση της οποίας επικεντρωνόταν σε ένα αυγό του οίκου Φαμπερζέ. Στο εσωτερικό του μικρού αυτού αυγού από χρυσό 18 καρατίων, με διαμάντια και ζαφείρια, κρύβεται ένα μικρό χταπόδι, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Fabergé.

Ο οίκος Fabergé είναι γνωστός από τα τέλη του 19ου αιώνα για τα αυγά του που κοσμούνται με πολύτιμους λίθους. Το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ, της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, που θεωρείται ένα από τα ομορφότερα κομμάτια που δημιούργησε ο οίκος Φαμπερζέ, πωλήθηκε την Τρίτη σε δημοπρασία του οίκου Christie’s στο Λονδίνο στην τιμή ρεκόρ των 22,9 εκατομμυρίων στερλινών (περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ).

