Δημοσιογράφος την «έπεσε» στη «μυστική κόρη» του Πούτιν – «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου»

Διεθνή ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media αναπαράγουν βίντεο όπου φαίνεται να αποτυπώνεται Ουκρανός δημοσιογράφος, ο οποίος απευθύνεται στην Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ που θεωρείται κόρη του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πάρε τον πατέρα σου και πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει την Ουκρανία»

«Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου», λέει ο δημοσιογράφος στην κοπέλα που φοράει μάσκα.

Στη συνέχεια, ανάμεσα σε άλλα, τη ρωτάει: «Πώς μπορείς να ζεις στην Ευρώπη; Σε αυτή την μισητή, καταραμένη Ευρώπη; Ή πώς είναι η κατάσταση με εσάς; Πες τουλάχιστον κάτι. Υποστηρίζεις τις πολιτικές του;».

Η ίδια αρνείται να σχολιάσει και αρχικά του λέει «δεν έχεις την άδεια να με τραβάς».

Δείτε σχετικό βίντεο:

“Your father killed my brother.” A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris. She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Στη συνέχεια ο Ουκρανός δημοσιογράφος τη ρωτάει αν θα πήγαινε στο Κίεβο έτσι ώστε να λειτουργεί ως «ασπίδα από τους πυραύλους» που ρίχνει η Ρωσία.

«Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας», απαντάει η κοπέλα.

«Νομίζω ότι σας έχω ήδη μιλήσει αρκετά. Λυπάμαι πολύ που συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς, δεν είμαι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση», λέει.

Ο δημοσιογράφος επιμένει: «Πάρε τον πατέρα σου και πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, τουλάχιστον για σήμερα».

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense” TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine. Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ θεωρείται κόρη του Πούτιν από τη σχέση του με τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, καθαρίστρια στο σπίτι του, ενώ ήταν παντρεμένος με τη Λουντμίλα Αλεξάντροβνα – Σκρεμπνέβα.

Γεννήθηκε το 2003 και ζει στο Παρίσι. Είναι γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα ή Ελιζαβέτα Ολεγκόβνα Ρουντνόβα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν την έχει αναγνωρίσει.