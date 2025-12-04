Νέα στοιχεία για τη «συμμορία των καζίνο» – Τι αποκαλύπτει φίλος του Μαρτίκα

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της «συμμορίας των καζίνο», θύμα της οποίας έχει πέσει και ο Σπύρος Μαρτίκας.

Τι αποκαλύπτει φίλος του Μαρτίκα

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί μετά την απολογία του.

Με τις έρευνες να συνεχίζονται και για άλλους εμπλεκόμενους, φίλος του Σπύρου Μαρτίκα αποκαλύπτει στο Live News του MEGA: «Είμαι προμηθευτής φαρμάκων και φίλος με τον Σπύρο Μαρτίκα εδώ και χρόνια. Έδωσα 200.000 ευρώ στον Μαρτίκα ως δάνειο. Δεν ήξερα τι θέλει να τα κάνει. Του τα έδωσα μετρητά, τα δικαιολογεί το εισόδημά μου. Δεν γνωρίζω τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, δεν έχουμε συναναστραφεί».

Όπως είχε πει ο Σπύρος Μαρτίκας, «ένα μεσημέρι στο φαρμακείο μου ήρθε ο φίλος και προμηθευτής μου. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε και ο υπαρχηγός. Τότε, ο υπαρχηγός άρχισε να ενθαρρύνει την επενδυτική αυτή δραστηριότητα στον φίλο μου. Σαφώς έπεσε και εκείνος στην παγίδα. Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας έφερε 50.000 ευρώ να τα προσθέσω με τα δικά μου. Τη Δευτέρα το πρωί, του επέστρεψα 55.000 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα μου φέρνει 200.000 ευρώ, αφού και μόνο μία πληρωμή ήταν ικανή για να τον πείσει».

Νέες καταγγελίες

Παράλληλα, πληθαίνουν οι καταγγελίες για τη δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως λέει θύμα, στη δική του περίπτωση το 2014, ρόλο – κλειδί είχε ακόμα ένα άτομο, που ακόμα δεν έχει συλληφθεί.

Ο Σπύρος Μαρτίκας κατήγγειλε πως ο ίδιος και η τότε σύντροφός του έχασαν τις οικονομίες μίας ζωής. Όπως δήλωσε, σε ένα από τα ραντεβού με μέλη της σπείρας στο Καζίνο Λουτρακίου, ήταν μαζί του και η Βρισηίδα Ανδριώτου. Οι δυο τους φέρονται να έχασαν συνολικά 720.000 ευρώ.