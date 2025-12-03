Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3

Ένα ακόμα πρόβλημα παρουσιάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και ειδικότερα στη γραμμή 3 του Μετρό.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση τόσο των σταθμών, όσο και της γραμμής στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας.

Για το λόγο αυτό, τα δρομολόγια κινούνται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

Πρόβλημα σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα στη γραμμή 3 του Μετρό προκλήθηκε από βλάβη σε μετασχηματιστή στο Μαρούσι, περίπου στις 17:30.

Εκτός ηλεκτροδότησης βρέθηκαν γραμμές και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα έμεινε εκτός ρεύματος και μεγάλο εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Αμαρουσίου.

«Γίνονται προσπάθειες και σταδιακά αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση» συμπληρώνουν πηγές του ΔΕΔΔΗΕ.