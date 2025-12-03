Προθεσμία να απολογηθεί έλαβε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε 24χρονο στη Λούτσα

Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι ζήτησε και έλαβε ο 29χρονος κατηγορούμενος για το τροχαίο στη Λούτσα, προκειμένου η υπεράσπιση να λάβει γνώση νέων στοιχείων που συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλληπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Ο 29χρονος έφτασε λίγο μετά τις 12 στην Ευελπίδων.

Εντοπίστηκε κοκαΐνη στις εξετάσεις του 29χρονου εμπλεκόμενου στο τροχαίο στη Λούτσα

Ο 29χρονος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, για το τροχαίο που προκάλεσε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 24χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά η 21χρονη φίλη του.

Επιπλέον σήμερα, βάσει των τοξικολογικών εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος, οδηγούσε υπό την επήρεια κοκαΐνης, πέρα από το αλκοόλ που είχε εντοπιστεί αρχικά στο αίμα του.

Όπως ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί στους αστυνομικούς της Τροχαίας στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης και μάλιστα όταν το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Σε απόγνωση οι κάτοικοι της περιοχής

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως ανέφεραν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», είναι πλέον σε απόγνωση, γιατί εκτός από το ότι αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό μεγάλες ταχύτητες, νεαροί στήνουν μέχρι και παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες μέσα στον πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Λούτσας.

Όπως καταγγέλλουν, γίνονται κόντρες μέσα στο κέντρο και δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στο πεζοδρόμιο. «Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», όπως λένε, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στις Αρχές ώστε να βάλουν φρένο στους ασυνείδητους.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή και πιο κάτω, όπου ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι μικρός, με αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, και αυτοί τρέχουν. Όλα είναι πιτσιρικάδες», τόνισε μία κάτοικος προσθέτοντας: «Ποιοι δίνουν τα αυτοκίνητα στα παιδιά τους και τα κάνουν αυτά;».