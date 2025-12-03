newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
03.12.2025 | 17:57
Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Μετρό – Μέχρι Εθνική Άμυνα η γραμμή 3
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
Η ΕΕ παρουσιάζει πλάνο για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σε πρώτες ύλες
Διεθνής Οικονομία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 17:22

Η ΕΕ προχωράει σε σχέδιο που θα προβλέπει τον περιορισμό της εξάρτησης από την Κίνα, με την αξιοποίηση δισεκατομμυρίων ευρώ

Σύνταξη
Η ΕΕ παρουσίασε μια στρατηγική ύψους 3 δισ. ευρώ με στόχο τη μείωση της εξάρτησής της από την Κίνα σε κρίσιμες πρώτες ύλες, εν μέσω μιας παγκόσμιας αναταραχής που προκλήθηκε από την «οπλοποίηση» από το Πεκίνο των προμηθειών σε όλα τα προϊόντα.

Το πρόγραμμα ReSourceEU θα επιδιώξει τη μείωση του κινδύνου και τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού της Ένωσης για βασικά εμπορεύματα, με μια πρωτοβουλία χρηματοδότησης για την υποστήριξη 25-30 στρατηγικών έργων στον τομέα.

Η στρατηγική της ΕΕ για τον περιορισμό της εξάρτησης από την Κίνα

Η ΕΕ δήλωσε ότι η στρατηγική σχεδιάστηκε για να μειώσει τον αντίκτυπο των «σοκ της αγοράς», όπως η πρόσφατη διαταραχή στην αυτοκινητοβιομηχανία που προκλήθηκε από την, πλέον αρθείσα, απαγόρευση εξαγωγών τσιπ από την Κίνα ως αντίδραση στην ανάληψη του ελέγχου της κινεζικής εταιρείας τσιπ Nexperia από την ολλανδική κυβέρνηση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι «ενώ η κατεύθυνση είναι σαφής», υπάρχει επίσης ανάγκη να «επιταχυνθεί η διαδικασία», καθώς η Κίνα συνεχίζει να «χρησιμοποιεί ως όπλο» τον έλεγχο που ασκεί στις πρώτες ύλες για «γεωπολιτικούς σκοπούς».

Τα έργα αυτά καλύπτουν τις σπάνιες γαίες – μια ομάδα 17 βαρέων μετάλλων που είναι στην πραγματικότητα άφθονα, αλλά δύσκολα και δαπανηρά στην εξόρυξή τους – καθώς και τα στοιχεία γαλλίου, γερμανίου, κοβαλτίου και λιθίου, που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Το σχέδιο επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου για κρίσιμα υλικά, ο οποίος θα συγκεντρώνει τις παραγγελίες των εταιρειών και θα δημιουργεί κοινά αποθέματα για βασικά έργα, συμπεριλαμβανομένων επείγοντων αμυντικών προγραμμάτων, μια προσπάθεια που προωθεί ο επίτροπος της ΕΕ για τη βιομηχανία, Στεφάν Σεζουρνέ.

Η συζήτηση πραγματοποιείται την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επισκέπτεται την Κίνα, η οποία έχει απειλήσει να επεκτείνει τους ελέγχους της στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, συμπεριλαμβανομένων των μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε όλα τα προϊόντα, από τις πόρτες αυτοκινήτων και ψυγείων έως τους σαρωτές μαγνητικής τομογραφίας.

Τι προβλέπεται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της για την ανακύκλωση αλουμινίου με νέους περιορισμούς στις εξαγωγές παλιοσίδερων το 2026, καθώς και παλιοσίδερων χαλκού, εάν χρειαστεί.

Θα δημιουργήσει επίσης μια πλατφόρμα εμπορίου πρώτων υλών που θα μπορεί να «συγκεντρώνει τη ζήτηση» και τις προμήθειες σε ολόκληρη την Ένωση και θα ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα αποθεματοποίησης στις αρχές του 2026.

Οι Βρυξέλλες διαμαρτύρονται εδώ και καιρό ότι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αμυντικών μέτρων που εφαρμόζει για την προστασία από την εξάρτηση από την Κίνα, οι προμηθευτές της βιομηχανίας εξακολουθούν να αγοράζουν από τη χώρα αυτή, επειδή είναι φθηνότερη από τη Χιλή, τη Βραζιλία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Σύμφωνα με τον Guardian, η ΕΕ θα εξετάσει επίσης τη δυνατότητα παροχής χρηματοδοτικής στήριξης για την κάλυψη του κόστους αγοράς από πιο ακριβές εναλλακτικές τοποθεσίες.

Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να επανεκκινήσει τον Νόμο για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες του 2024, ο οποίος έθεσε στόχους για τις προμήθειες για το 2030, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας εξόρυξης του 10% των αναγκών της Ένωσης σε τοπικό επίπεδο, επεξεργασίας του 40% και ανακύκλωσης του 25%.

Αποδεικνύοντας το μέγεθος της εξάρτησης από το Πεκίνο, αξιωματούχοι της ΕΕ αποκάλυψαν ότι η Ένωση αγοράζει περίπου 20.000 τόνους μαγνητών ετησίως, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλα τα προϊόντα.

Από αυτούς τους «17.000 έως 18.000» τόνους, οι 1.000 προέρχονται από την Κίνα, οι 1.000 παράγονται στην ΕΕ και οι υπόλοιποι από άλλες χώρες.

Αξιοποίηση δισεκατομμυρίων στους επόμενους μήνες

Μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα κινητοποιηθούν έως και 3 δισ. ευρώ, με 2 δισ. ευρώ ετησίως να διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τη μορφή δανείων, επιχειρηματικών και ιδιωτικών χρεών, καθώς και χρηματοδοτήσεων όπως τα δάνεια που έχουν ήδη χορηγηθεί στο φινλανδικό έργο εξόρυξης λιθίου Keliber.

Οι ανησυχίες ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να μείνει πίσω από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Αυστραλία είναι ευρέως διαδεδομένες στον κλάδο, με μεγάλες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεργάζονται ήδη με ομίλους εξόρυξης για να μειώσουν την εξάρτησή τους από το Πεκίνο.

Οι προσπάθειες των ΗΠΑ, της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα για προμήθειες απέκτησαν νέα επείγουσα σημασία τον Οκτώβριο, όταν η Κίνα απείλησε να εισαγάγει αυστηρούς ελέγχους στις παγκόσμιες εξαγωγές σπάνιων γαιών από τον Δεκέμβριο.

Η απειλή αυτή άρθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους δασμούς που συνήφθη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στη Νότια Κορέα πριν από έξι εβδομάδες, αλλά η αναστολή ισχύει μόνο για 12 μήνες, διατηρώντας τη μελλοντική επιρροή της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Επιτροπή έχει εκτιμήσει προηγουμένως ότι η ζήτηση για σπάνιες γαίες και λίθιο αναμένεται να αυξηθεί κατά πέντε έως 12 φορές και σχεδόν 60 φορές, αντίστοιχα, έως το 2050. Το 2020, περισσότερο από το 98 % των εισαγωγών σπάνιων γαιών της ΕΕ προήλθε από την Κίνα και το 78 % των αναγκών της σε λίθιο προήλθε από τη Χιλή.

Το ReSourceEU αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη και το οποίο η Επιτροπή αποκαλεί «δόγμα οικονομικής ασφάλειας», με στόχο να καταστήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο αυτάρκεις, όπως υποστηρίζει ο Guardian.

