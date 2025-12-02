Οι ΗΠΑ διερευνούν χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην Σομαλία μέσω απάτης στην Μινεσότα

Ένα άρθρο που υποστηρίζει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ με έδρα τη Σομαλία, χρηματοδοτείται μέσω των εμβασμάτων που στέλνουν Σομαλοί κάτοικοι της Μινεσότα οι οποίοι έχουν εξαπατήσει προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους, ξέσπασε μια άνευ προηγουμένου διαμάχη στην συνήθως φιλήσυχη πολιτεία.

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Μινεσότα έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε 78 άτομα για αυτό που έχουν ονομάσει τη μεγαλύτερη απάτη σε σχέση με την πανδημία στη χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων που εμπλέκονται σε αυτή την απάτη προέρχεται από τη σομαλική κοινότητα, αλλά είναι Αμερικανοί πολίτες. Η απάτη ήταν ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Αυτές οι δηλώσεις έχουν σκοπό να προκαλέσουν ανησυχία, αλλά η πραγματική κατάσταση είναι ότι η Σομαλία δεν διαθέτει επίσημο τραπεζικό σύστημα και οι Σομαλοί βασίζονται στα δίκτυα hawala — ένα είδος άτυπου τραπεζικού συστήματος που αναπτύχθηκε μετά την έκρηξη του εμφυλίου πολέμου στη δεκαετία του ’90 — για να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους.

Κάτι που επιτρέπεται από το νόμο: το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δηλώνει ότι τα άτομα «μπορούν να στέλνουν εμβάσματα στη Σομαλία, αρκεί οι συναλλαγές να μην αφορούν πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ειδικά καθορισμένων υπηκόων και αποκλεισμένων προσώπων του OFAC».

Ο υπουργός Οικονομικών ψάχνει συσχετισμό απατεώνων και τρομοκρατών

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπάσεντ ανέφερε πως «κατόπιν οδηγιών μου, το υπουργείο Οικονομικών διερευνά καταγγελίες ότι, υπό την ανίκανη κακοδιαχείριση της κυβέρνησης Μπάιντεν και του κυβερνήτη Τιμ Γουόλς, τα χρήματα των φορολογουμένων της Μινεσότα που εργάζονται σκληρά ενδέχεται να έχουν διοχετευθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Αλ-Σαμπάμπ».

Χάρη στην ηγεσία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενεργούμε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι οι φόροι των Αμερικανών δεν χρηματοδοτούν πράξεις παγκόσμιας τρομοκρατίας. Θα κοινοποιήσουμε τα ευρήματά μας καθώς η έρευνα συνεχίζεται» έγραψε ο υπουργός.

Στο στόχαστρο η Μινεσότα και οι Σομαλοί

Την επομένη της ένοπλης επίθεσης κοντά στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ διέταξε την επανεξέταση των πράσινων καρτών που έχουν εκδοθεί σε μετανάστες από 19 χώρες που προκαλούν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας. Και, σε ένα μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών που δημοσίευσε στο Truth Social, όπου ανακοίνωσε ότι θα «παγώσει μόνιμα» τη μετανάστευση από χώρες του «Τρίτου Κόσμου», επέκρινε ιδιαίτερα την κοινότητα της Σομαλίας στη Μινεσότα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής, η πολιτεία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό ατόμων με σομαλική καταγωγή στη χώρα, και ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «καταλαμβάνουν εντελώς» την πολιτεία. Η απάτη αφορούσε επιδόματα αυτισμού που μια εγκληματική οργάνωση έβρισκε πρόθυμα άτομα για την απάτη και στην συνέχεια τους έδινε ποσοστό επί των παράνομων χρημάτων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, κατηγόρησε την σομαλική παροικία σε μια συγκέντρωση, λέγοντας ότι «οι ηγέτες στην Ουάσιγκτον έφεραν μεγάλο αριθμό προσφύγων» στη Μινεσότα «χωρίς να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο στα σχολεία, τις κοινότητες και τους φορολογούμενους».

«Οι σομαλικές συμμορίες της Μινεσότα»

Πιο πρόσφατα, ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο Truth Social στις 21 Νοεμβρίου ότι «σομαλικές συμμορίες τρομοκρατούν τους κατοίκους αυτής της υπέροχης πολιτείας και δισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί» και ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει «με άμεση ισχύ» το καθεστώς προσωρινής προστασίας για τους Σομαλούς, προκαλώντας ανησυχία στον σομαλικό πληθυσμό της Μινεσότα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε θέση, αποκαλώντας τη Μινεσότα «κέντρο παράνομων δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και δηλώνοντας ότι οι Σομαλοί δράστες πρέπει να σταλούν «πίσω από εκεί που ήρθαν», όπως αναφέρουν οι New York Times για την απάτη.

Πολλοί Σομαλοί Αμερικανοί στη Μινεσότα λένε ότι η απάτη έχει βλάψει τη φήμη ολόκληρης της κοινότητάς τους, περίπου 80.000 ανθρώπων, σε μια στιγμή που η πολιτική και οικονομική τους θέση βρισκόταν σε άνοδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον απόηχο των πυροβολισμών κατά των στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, υποσχέθηκε απελάσεις και επανελέγχους σε όλες τις πράσινες κάρτες των Σομαλών.

Τι υποστηρίζει ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το NBC News, ο Γουόλς ρωτήθηκε για τις κατηγορίες του Trump και τις καταδίκες δεκάδων ατόμων καταγωγής Ανατολικής Αφρικής σε υποθέσεις απάτης που σχετίζονται με κυβερνητικά προγράμματα της εποχής του COVID. Ο Γουόλς είπε ότι η Μινεσότα προσελκύει εγκληματίες που διώκονται ποινικά.

«Θα σημειώσω ότι δεν είναι μόνο οι Σομαλοί. Η Μινεσότα είναι μια γενναιόδωρη πολιτεία. Η Μινεσότα είναι μια ευημερούσα πολιτεία… Αλλά αυτό προσελκύει εγκληματίες. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε φυλακή», είπε ο Γουόλς, όπως μετέφερε το Reuters.

«Αλλά το να δαιμονοποιείς μια ολόκληρη κοινότητα για τις πράξεις λίγων, είναι τεμπελιά», πρόσθεσε.