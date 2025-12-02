newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι ΗΠΑ διερευνούν χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην Σομαλία μέσω απάτης στην Μινεσότα
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 02:15

Οι ΗΠΑ διερευνούν χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην Σομαλία μέσω απάτης στην Μινεσότα

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διερευνά την πιθανή μεταφορά χρημάτων της Μινεσότα στην τρομοκρατική οργάνωση αλ Σαμπάμπ η οποία δρα στην Αφρική.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Ένα άρθρο που υποστηρίζει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Σαμπάμπ με έδρα τη Σομαλία, χρηματοδοτείται μέσω των εμβασμάτων που στέλνουν Σομαλοί κάτοικοι της Μινεσότα οι οποίοι έχουν εξαπατήσει προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους φορολογούμενους, ξέσπασε μια άνευ προηγουμένου διαμάχη στην συνήθως φιλήσυχη πολιτεία.

Τα τελευταία τρία χρόνια, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Μινεσότα έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε 78 άτομα για αυτό που έχουν ονομάσει τη μεγαλύτερη απάτη σε σχέση με την πανδημία στη χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων που εμπλέκονται σε αυτή την απάτη προέρχεται από τη σομαλική κοινότητα, αλλά είναι Αμερικανοί πολίτες. Η απάτη ήταν ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Αυτές οι δηλώσεις έχουν σκοπό να προκαλέσουν ανησυχία, αλλά η πραγματική κατάσταση είναι ότι η Σομαλία δεν διαθέτει επίσημο τραπεζικό σύστημα και οι Σομαλοί βασίζονται στα δίκτυα hawala — ένα είδος άτυπου τραπεζικού συστήματος που αναπτύχθηκε μετά την έκρηξη του εμφυλίου πολέμου στη δεκαετία του ’90 — για να στέλνουν χρήματα στην πατρίδα τους.

Κάτι που επιτρέπεται από το νόμο: το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δηλώνει ότι τα άτομα «μπορούν να στέλνουν εμβάσματα στη Σομαλία, αρκεί οι συναλλαγές να μην αφορούν πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ειδικά καθορισμένων υπηκόων και αποκλεισμένων προσώπων του OFAC».

Ο αποστολέας δίνει τα χρήματα σε έναν πράκτορα από την χώρα αποστολής, ο πράκτορας δίνει έναν κωδικό που ο αποστολέας δίνει στον τελικό παραλήπτη. Ο τελικός παραλήπτης δίνει τον κωδικό στον πράκτορα της χώρας παραλαβής και παίρνει τα χρήματα μείον τις κρατήσεις της υπηρεσίας.

Ο υπουργός Οικονομικών ψάχνει συσχετισμό απατεώνων και τρομοκρατών

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπάσεντ ανέφερε πως «κατόπιν οδηγιών μου, το υπουργείο Οικονομικών διερευνά καταγγελίες ότι, υπό την ανίκανη κακοδιαχείριση της κυβέρνησης Μπάιντεν και του κυβερνήτη Τιμ Γουόλς, τα χρήματα των φορολογουμένων της Μινεσότα που εργάζονται σκληρά ενδέχεται να έχουν διοχετευθεί στην τρομοκρατική οργάνωση Αλ-Σαμπάμπ».

Χάρη στην ηγεσία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ενεργούμε γρήγορα για να διασφαλίσουμε ότι οι φόροι των Αμερικανών δεν χρηματοδοτούν πράξεις παγκόσμιας τρομοκρατίας. Θα κοινοποιήσουμε τα ευρήματά μας καθώς η έρευνα συνεχίζεται» έγραψε ο υπουργός.

Στο στόχαστρο η Μινεσότα και οι Σομαλοί

Την επομένη της ένοπλης επίθεσης κοντά στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ διέταξε την επανεξέταση των πράσινων καρτών που έχουν εκδοθεί σε μετανάστες από 19 χώρες που προκαλούν ανησυχία, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας. Και, σε ένα μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών που δημοσίευσε στο Truth Social, όπου ανακοίνωσε ότι θα «παγώσει μόνιμα» τη μετανάστευση από χώρες του «Τρίτου Κόσμου», επέκρινε ιδιαίτερα την κοινότητα της Σομαλίας στη Μινεσότα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Απογραφής, η πολιτεία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό ατόμων με σομαλική καταγωγή στη χώρα, και ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «καταλαμβάνουν εντελώς» την πολιτεία. Η απάτη αφορούσε επιδόματα αυτισμού που μια εγκληματική οργάνωση έβρισκε πρόθυμα άτομα για την απάτη και στην συνέχεια τους έδινε ποσοστό επί των παράνομων χρημάτων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, κατηγόρησε την σομαλική παροικία σε μια συγκέντρωση, λέγοντας ότι «οι ηγέτες στην Ουάσιγκτον έφεραν μεγάλο αριθμό προσφύγων» στη Μινεσότα «χωρίς να λάβουν υπόψη τον αντίκτυπο στα σχολεία, τις κοινότητες και τους φορολογούμενους».

«Οι σομαλικές συμμορίες της Μινεσότα»

Πιο πρόσφατα, ισχυρίστηκε σε μια ανάρτηση στο Truth Social στις 21 Νοεμβρίου ότι «σομαλικές συμμορίες τρομοκρατούν τους κατοίκους αυτής της υπέροχης πολιτείας και δισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί» και ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει «με άμεση ισχύ» το καθεστώς προσωρινής προστασίας για τους Σομαλούς, προκαλώντας ανησυχία στον σομαλικό πληθυσμό της Μινεσότα.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε θέση, αποκαλώντας τη Μινεσότα «κέντρο παράνομων δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και δηλώνοντας ότι οι Σομαλοί δράστες πρέπει να σταλούν «πίσω από εκεί που ήρθαν», όπως αναφέρουν οι New York Times για την απάτη.

Πολλοί Σομαλοί Αμερικανοί στη Μινεσότα λένε ότι η απάτη έχει βλάψει τη φήμη ολόκληρης της κοινότητάς τους, περίπου 80.000 ανθρώπων, σε μια στιγμή που η πολιτική και οικονομική τους θέση βρισκόταν σε άνοδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον απόηχο των πυροβολισμών κατά των στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, υποσχέθηκε απελάσεις και επανελέγχους σε όλες τις πράσινες κάρτες των Σομαλών.

Ο Τιμ Γουόλς ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος με την Κάμαλα Χάρις, κάτι που τον καθιστά αντιπαθή στην κυβέρνηση Τραμπ.

Τι υποστηρίζει ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το NBC News, ο Γουόλς ρωτήθηκε για τις κατηγορίες του Trump και τις καταδίκες δεκάδων ατόμων καταγωγής Ανατολικής Αφρικής σε υποθέσεις απάτης που σχετίζονται με κυβερνητικά προγράμματα της εποχής του COVID. Ο Γουόλς είπε ότι η Μινεσότα προσελκύει εγκληματίες που διώκονται ποινικά.

«Θα σημειώσω ότι δεν είναι μόνο οι Σομαλοί. Η Μινεσότα είναι μια γενναιόδωρη πολιτεία. Η Μινεσότα είναι μια ευημερούσα πολιτεία… Αλλά αυτό προσελκύει εγκληματίες. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε φυλακή», είπε ο Γουόλς, όπως μετέφερε το Reuters.

«Αλλά το να δαιμονοποιείς μια ολόκληρη κοινότητα για τις πράξεις λίγων, είναι τεμπελιά», πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί
Ρόδος 02.12.25

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, 55χρονος πατέρας ο οποίος για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί ηλικίας σήμερα τριών ετών!

Σύνταξη
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01.12.25

O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές
Culture Live 01.12.25

«Diddy: The Reckoning»: Στο τρέιλερ της σειράς, ο Sean Combs αναζητά άτομα που γνωρίζουν από βρωμοδουλειές

Η επίσημη σύνοψη της σειράς «Diddy: The Reckoning» κάνει λόγο για μια βουτιά στην ζωή «του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, του θρύλου της μουσικής βιομηχανίας και του καταδικασμένου εγκληματία».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ατάκα του Μουζακίτη που ξεχώρισε: «Νομίζω είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ απ’ ό,τι στο ποδόσφαιρο!»

Η ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη που ξεχώρισε κατά την απονομή του Golden Boy Web, ήταν ότι στο πινγκ πονγκ ενδέχεται να είναι ακόμη καλύτερος σε σχέση με το ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Θεσσαλονίκη 01.12.25

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύνταξη
Amazon: Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal
Μπάσκετ 01.12.25

Η Ευρώπη έκρινε το mega-deal

Η Amazon «κλειδώνει» τα δικαιώματα NBA στις ΗΠΑ χάρη στη δύναμη της Prime Video στην ευρωπαϊκή αγορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο