Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στο Twitter ένα βίντεο από τη γειτονική Αλβανία, το οποίο δημοσιεύτηκε αρχικά από το Euronews Albania. Στο υλικό φαίνεται ένας ηλικιωμένος άνδρας να χτυπά με ένα ξύλο μια ομάδα αδέσποτων σκύλων, μέχρι τη στιγμή που μια τουρίστρια παρεμβαίνει για να τα προστατεύσει.

Το διαδίκτυο έχει διχαστεί: μέρος των χρηστών υποστηρίζει τον ηλικιωμένο, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ της τουρίστριας. Στα σχόλια υπέρ του άνδρα αναφέρεται ότι προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του από σκυλιά που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν επιτεθεί ή φάνηκαν απειλητικά.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι οι σκύλοι δεν είχαν πρόθεση να επιτεθούν και ότι εξαγριώθηκαν μόνο λόγω της συμπεριφοράς του ηλικιωμένου. Επισημαίνουν, μάλιστα, πως το γεγονός ότι δεν στράφηκαν εναντίον της γυναίκας που μπήκε ανάμεσά τους αποτελεί ένδειξη των προθέσεών τους.

Οσοι υπερασπίζονται τον ηλικιωμένο επαναλαμβάνουν ότι απλώς προστάτευε τη ζωή του απέναντι στην αγέλη των αδέσποτων.

🇦🇱 This video is going viral in Albania. A tourist sided with stray dogs during an attack on an elderly Albanian man who was trying to defend himself. pic.twitter.com/6vZEImr7qo — kos_data (@kos_data) December 1, 2025

Τα σχόλια στο διαδίκτυο:

Good for her. Those dogs weren’t trying to hurt him…HE was trying to hurt THEM! — 👮‍♂️🚒 Tales of Badge & Blaze (@ScottEnlow) December 1, 2025

thats normal old people things..hes scarred..i would be too with a pack coming at me…everyone remember grandpa simpson when even the wind scarred him — mr.meowmeow (@DanzSanz1632) December 2, 2025