newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 16:12

Αλβανία: Το βίντεο που δίχασε το ίντερνετ – Τουρίστρια σταματά ηλικιωμένο που χτυπούσε σκυλιά που του επιτέθηκαν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες μέρες ένα βίντεο από την Αλβανία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χοληστερίνη: Η ρουτίνα που την «ανεβάζει» – Τι να αποφεύγεις

Χοληστερίνη: Η ρουτίνα που την «ανεβάζει» – Τι να αποφεύγεις

Spotlight

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες στο Twitter ένα βίντεο από τη γειτονική Αλβανία, το οποίο δημοσιεύτηκε αρχικά από το Euronews Albania. Στο υλικό φαίνεται ένας ηλικιωμένος άνδρας να χτυπά με ένα ξύλο μια ομάδα αδέσποτων σκύλων, μέχρι τη στιγμή που μια τουρίστρια παρεμβαίνει για να τα προστατεύσει.

Το διαδίκτυο έχει διχαστεί: μέρος των χρηστών υποστηρίζει τον ηλικιωμένο, ενώ άλλοι τάσσονται υπέρ της τουρίστριας. Στα σχόλια υπέρ του άνδρα αναφέρεται ότι προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του από σκυλιά που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχαν επιτεθεί ή φάνηκαν απειλητικά.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι οι σκύλοι δεν είχαν πρόθεση να επιτεθούν και ότι εξαγριώθηκαν μόνο λόγω της συμπεριφοράς του ηλικιωμένου. Επισημαίνουν, μάλιστα, πως το γεγονός ότι δεν στράφηκαν εναντίον της γυναίκας που μπήκε ανάμεσά τους αποτελεί ένδειξη των προθέσεών τους.

Οσοι υπερασπίζονται τον ηλικιωμένο επαναλαμβάνουν ότι απλώς προστάτευε τη ζωή του απέναντι στην αγέλη των αδέσποτων.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χοληστερίνη: Η ρουτίνα που την «ανεβάζει» – Τι να αποφεύγεις

Χοληστερίνη: Η ρουτίνα που την «ανεβάζει» – Τι να αποφεύγεις

Economy
ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Κόσμος 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF
Σημείο καμπής 02.12.25

Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Ένα λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα θα δώσει στη Μόσχα ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή, με τη συμφωνία να αφορά μόνιμο ελλιμενισμό 4 πολεμικών πλοίων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Νιγηρία 02.12.25

Οι απαγωγές καρατόμησαν... τον υπουργό Αμυνας

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Πλήγμα σε σκάφος 02.12.25

Αμερικανός ναύαρχος ζήτησε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»
Θεότητα 02.12.25

«Κανένα πάρτι στον πλανήτη δεν ήταν ασφαλές όταν εμφανιζόταν η Hoggy!»

«Πέρασα τη δεκαετία του '90 με την Pam Hogg – πηγαίνοντας σε κλαμπ και πάρτι, όπως απαιτούσε η εποχή. Αυτό που είδα ήταν μια πραγματικά πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα και μια ζωή που χαρακτηριζόταν από ανεξαρτησία, θάρρος και καλοσύνη» γράφει ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος της Gen X, Ίρβιν Γουέλς στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας
Κόσμος 02.12.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Συμφωνία για σχέδιο ειρήνης 20 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» δηλώνει από το Δουβλίνο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνοντας πως η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν μετατρέψει τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων.

Σύνταξη
Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση
Κλιμακώνουν 02.12.25

Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα - Δεν υποχωρούν παρά την κυβερνητική καταστολή - Για καταστροφή του πρωτογενούς τομέα καταγγέλλουν το Μαξίμου τα κόμματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Άλκης Καμπανός: Καταδικασμένος για τη δολοφονία του τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου
Εφετείο 02.12.25

Καταδικασμένος για τη δολοφονία του Καμπανού τιμωρείται με 20 μήνες φυλάκισης για λειτουργία συνδέσμου

Ο Άλκης Καμπανός δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 - Ένας από τους καταδικασμένους για τον φόνο του τιμωρήθηκε με την κατηγορία του υπεύθυνου συνδέσμου οπαδών

Σύνταξη
Ουκρανία: Στη Φλόριντα βελτιώθηκε το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας, λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 02.12.25

Το αρχικό σχέδιο εκεχειρίας για την Ουκρανία βελτιώθηκε στις διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα, λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία εμφανίζεται ευχαριστημένη από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Φλόριντα - Τώρα η μπάλα ξανά στο γήπεδο της Ρωσίας

Σύνταξη
«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»
Αποκέντρωση 02.12.25

«Σημαντικό βήμα για την ίδρυση Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων στην Αμφίκλεια»

Πιο κοντά βρίσκεται η ίδρυση σχολής δοκίμων αστυφυλάκων στην περιοχή της Αμφίκλειας μετά την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ίδρυσης και λειτουργίας της.

Σύνταξη
Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στην άδικη αποβολή του Έσε στη Βαρκελώνη

Η FIFA ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του VAR ενόψει του επικείμενου Μουντιάλ, όπως το να μπορεί να παρεμβαίνει σε περιπτώσης αποβολής με δεύτερη κίτρινη αλλά και στα κόρνερ.

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία την ακολουθούμενη διαδικασία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)
Αθλητισμός & Σπορ 02.12.25

Ομοφοβικό σχόλιο του προπονητή της Ιντερνασιονάλ προκάλεσε σάλο στη Βραζιλία (vid, pics)

Πρόσωπο των ημερών για όλους τους λάθος λόγους είναι στη Βραζιλία ο προπονητής της Ιντερνασιονάλ, Αμπέλ Μπράγκα, για ένα απαράδεκτο ομοφοβικό σχόλιο που έκανε σε προσπάθειά του για... χιούμορ.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο