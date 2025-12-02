To Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 και την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση από τη FIFA σε παγκόσμια μετάδοση.

Όπως έκανε επίσημα γνωστό Παγκόσμια Ομοσπονδία η κλήρωση θα αφορά τους 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων της τελικής φάσης της διοργάνωσης και θα μεταδοθεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας (12:00 τοπική ώρα).

Οσον αφορά το πρόγραμμα των αγώνων, θα διεξαχθεί μία ημέρα μετά, δηλαδή το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα θα γνωστοποιήσει ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον οποίο θα πλαισιώνουν στη σκηνή θρύλοι της FIFA. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα επιβεβαιωθούν οι εγκαταστάσεις και οι ώρες έναρξης και των 104 αγώνων.

Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι δεκαέξι γήπεδα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, με τον αριθμό των χωρών να αυξάνεται από 32 σε 48 και τον αριθμό των αγώνων από 64 σε 104.

Έξι από τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, με τέσσερις να προκρίνονται μέσω των playoffs της UEFA και άλλες δύο μέσω των playoffs μεταξύ των συνομοσπονδιών.

Updated match schedule to be unveiled live in Washington DC on 6 December ⚽ Full reveal of match venues and kick-off times to take place the day after the Final Draw, at 12:00 EST ⚽ FIFA President and FIFA Legends to analyse match-ups in the presence of representatives from… pic.twitter.com/IY41RF3Ht1 — FIFA Media (@fifamedia) December 1, 2025

Η τελική έκδοση του προγράμματος αγώνων θα είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο, μόλις πραγματοποιηθούν τα playoffs της FIFA και UEFA και καλυφθούν οι έξι τελευταίες θέσεις.

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 42 ομάδες που έχουν προκριθεί ως τώρα

Συνδιοργανωτές: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

AFC: Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Δημοκρατία της Κορέας, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ουζμπεκιστάν

CAF: Αλγερία, Κάμπο Βέρντε, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Γκάνα, Μαρόκο, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Τυνησία

Concacaf: Κουρασάο, Βραζιλία, Αϊτή, Παναμά: Εκουαδόρ, Παραγουάη, Ουρουγουάη

CONMEBOL: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

OFC: Νέα Ζηλανδία

UEFA: Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σκωτία, Ισπανία, Ελβετία (42 από 48 ομάδες).

Τα γκρουπ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ενόψει της κλήρωσης