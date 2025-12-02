Λάρισα: Ένοχος 78χρονος για τη θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο οδηγός του οχήματος για την θανατηφόρα παράσυρση μια 41χρονης στη συνοικία της Νεάπολης τον Ιούλιο του 2023.

Ειδικότερα, το τροχαίο σύμφωνα με το larissanet.gr συνέβη στις 11 Ιουλίου στην οδό Μεραρχίας όταν η γυναίκα που κινούνταν πεζή επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από το αγροτικό όχημα του 76χρονου τότε κατηγορούμενου ο οποίος και παραπέμφθηκε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλειά.

Χθες τελικά ο κατηγορούμενος που δεν παρέστη στο δικαστήριο καταδικάστηκε, και αφού δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη ενώ του αφαιρέθηκε και η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.