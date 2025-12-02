Λάρισα: Ένοχος 78χρονος για τη θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας
Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στις 11 Ιουλίου του 2023.
- Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση – Τι «στράβωσε»;
- Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ για τον 16χρονο που καταδίωκαν 30 αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη - Το πρόστιμο που θα πληρώσει
- Φονικές πλημμύρες στη Σουμάτρα: Τουλάχιστον 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι
- Χριστούγεννα: Πόσο κοστίζουν φέτος τα γλυκά των εορτών – Οι τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες
Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο οδηγός του οχήματος για την θανατηφόρα παράσυρση μια 41χρονης στη συνοικία της Νεάπολης τον Ιούλιο του 2023.
Ειδικότερα, το τροχαίο σύμφωνα με το larissanet.gr συνέβη στις 11 Ιουλίου στην οδό Μεραρχίας όταν η γυναίκα που κινούνταν πεζή επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από το αγροτικό όχημα του 76χρονου τότε κατηγορούμενου ο οποίος και παραπέμφθηκε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλειά.
Χθες τελικά ο κατηγορούμενος που δεν παρέστη στο δικαστήριο καταδικάστηκε, και αφού δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, σε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη ενώ του αφαιρέθηκε και η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Ουκρανία: Ο Πούτιν υποδέχεται τον Γουίτκοφ για διαπραγματεύσεις ενώ ανακοινώνει την κατάληψη του Ποκρόφσκ
- Χριστούγεννα με γάτα: Πώς θα περάσουμε τις εορταστικές ημέρες χωρίς απρόοπτα
- Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
- Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix, υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
- Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο – Τι έδειξαν οι αιματολογικές
- Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
- Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
- Θεσσαλονίκη: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ για τον 16χρονο που καταδίωκαν 30 αστυνομικοί – Το πρόστιμο που θα πληρώσει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις