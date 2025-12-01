newspaper
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 14:54
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στάρμερ: «Θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ανάπτυξη»
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 00:45

Στάρμερ: «Θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ανάπτυξη»

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιβεβαιώνει την πλήρη εμπιστοσύνη του στη Ρέιτσελ Ριβς, ενισχύοντας το αφήγημα οικονομικής σταθερότητας εν μέσω σφοδρών πολιτικών αντιπαραθέσεων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Spotlight

Σε μια πολιτική ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από καταγγελίες, τεχνικές λεπτομέρειες και ερμηνείες των δημοσιονομικών στοιχείων, ο Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση στην «πραγματική οικονομία».

Με πέντε μόλις ημέρες να έχουν περάσει από την παρουσίαση του προϋπολογισμού, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ετοιμάζεται να μιλήσει δημοσίως, βάζοντας τέλος στην αμφισβήτηση και προσπαθώντας να διαμορφώσει το πολιτικό momentum υπέρ της κυβέρνησης, σύμφωνα με το BBC.

Το μήνυμα Στάρμερ: Στροφή στην ανάπτυξη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει ισχυρή πολιτική κάλυψη στη Ρέιτσελ Ριβς, τονίζοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός αποτελεί κεντρικό βήμα για να μειωθούν οι πιέσεις στο κόστος ζωής και να σταθεροποιηθεί η οικονομία.

Παρά τις υποβαθμίσεις της ανάπτυξης από το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) για το επόμενο έτος, ο Στάρμερ θα επικαλεστεί τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι «η οικονομική δραστηριότητα υπερβαίνει τις προβλέψεις», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί «πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά».

Κατηγορίες για αδιαφάνεια – και η απάντηση του Νο 10

Η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν οι Συντηρητικοί κατηγόρησαν τη Ριβς ότι παρουσίασε σκοπίμως ζοφερή εικόνα για τα δημόσια οικονομικά, παρά το πιο αισιόδοξο σενάριο που της είχε παρουσιαστεί από τον επικεφαλής του OBR ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Η επικεφαλής των Συντηρητικώνξ Κέμι Μπάντενοχ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η καγκελάριος «είπε ψέματα» στους πολίτες για να προετοιμάσει το έδαφος για νέους φόρους.

Το Νο 10 όμως απαντά κατηγορηματικά: «Η Ριβς δεν παραπλάνησε κανέναν». Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι επιλογές της είχαν μοναδικό στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και την ενίσχυση του δημοσιονομικού χώρου.

Κόκκινη γραμμή: Επενδύσεις και Δημόσιες Υπηρεσίες

Στο επίκεντρο της ομιλίας Στάρμερ θα βρεθεί η στρατηγική διατήρησης των επενδύσεων και η προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, στοιχεία που –όπως θα υποστηρίξει– λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα ανακοινώσει την πρόθεσή του να «κατεδαφίσει περιττή γραφειοκρατία» στα έργα υποδομής, μετά την αποκάλυψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον το ακριβότερο μέρος στον κόσμο για την κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πυρηνική ενεργειακή πολιτική και μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Στάρμερ θα ζητήσει άμεση μεταρρύθμιση των κανονισμών που διέπουν τον κλάδο, κάνοντας λόγο για «βαθιά προβληματικό περιβαλλοντικό πλαίσιο».

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ αναλαμβάνει την εντολή να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της έκθεσης για την πυρηνική ενέργεια σε όλες τις μεγάλες υποδομές της χώρας.

Παρότι το Νο 10 υποστηρίζει ότι η ομιλία ήταν ήδη προγραμματισμένη, η χρονική της στιγμή –μόλις λίγες ημέρες μετά τις σφοδρές επικρίσεις κατά της Ριβς– δείχνει μια κυβέρνηση που επιθυμεί να ανακτήσει τον έλεγχο του αφηγήματος.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με το βλέμμα στην οικονομία η Wall Street – Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

Χάρβαρντ: Γιατί οι γυναίκες ξυπνάνε στις 3 π.μ. μετά τα 55;

World
Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

Ρωσία: Ανοίγει νέο μέτωπο επιρροής στην Αφρική – Η αλιεία ως διπλωματία

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ
Αναζητούν λύσεις 30.11.25 Upd: 00:04

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Τη Δευτέρα στη Μόσχα ο Γουίτκοφ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών
Εν πτήσει 30.11.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Η μοναδική λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης, είπε ο Πάπας Λέων. «Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε για να καταλήξουν σε λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
Αύξηση ξηρασίας 30.11.25

Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας

Μεγάλα τμήματα της νότιας Ευρώπης στερεύουν. Η λειψυδρία απειλεί, εκτός από την Ελλάδα, μεγάλα τμήματα σε Ισπανία και Ιταλία. Αλλά και στον ευρωπαϊκό βορρά. Μεγάλη έρευνα Βρετανών επιστημόνων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ
Επικεφαλής ο Ουμέροφ 30.11.25

Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία της Ουκρανίας για συνομιλίες - Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα στα ρωσικά τάνκερ

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»
Media 01.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Μοναδική ευκαιρία»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: «Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος από τους Ισραηλινούς για την Ελλάδα και την Κύπρο και για αυτή τη συμμαχία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία»

Σύνταξη
Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;
Wall Street 30.11.25

Θα έχει ο Δεκέμβριος Santa Rally;

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει Wall Street τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και για το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Μελίνα Ζιάγκου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μπενίτεθ: «Δείξαμε χαρακτήρα, αλλά τα ξεκάθαρα λάθη που κάναμε μας κόστισαν»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε εν μέρει ικανοποιημένος από την ομάδα του μετά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-2, αποδίδοντάς την στα ξεκάθαρα λάθη που έκαναν οι παίκτες του όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ
On Field 30.11.25

Το μήνυμα του Σλοτ στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ πήρε «ανάσα» μετά τη νίκη επί της Γουέστ Χαμ και ο προπονητής των πρωταθλητών άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών
Επικίνδυνη στροφή 30.11.25

Αργεντινή: Ενθαρρυμένοι από τον Μιλέι, υποστηρικτές της χούντας ζητούν αποκατάσταση κρατούμενων στρατιωτικών

Διαδήλωση-πρόκληση πραγματοποίησαν στο Μπουένος Άιρες πρώην στρατιωτικοί της χούντας στην Αργεντινή και οι οικογένειές τους. Ζητούσαν αποκατάσταση φυλακισμένων για εγκλήματα της δικτατορίας.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
Αλεξανδρούπολη 30.11.25

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα o Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς

Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων τα οποία είναι σκευάσματα χαμηλού κόστους η ζημιά όμως που προκαλούν στα ζώα είναι μεγάλη.

Σύνταξη
Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ
Αναζητούν λύσεις 30.11.25 Upd: 00:04

Σκληρές διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών – Αναχωρεί για Μόσχα ο Γουίτκοφ

Στόχος της συνάντησης ήταν να υπάρξει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ώστε να τεθεί σε διαπραγμάτευση κατά τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου με τον Ρώσο πρόεδρο. Τη Δευτέρα στη Μόσχα ο Γουίτκοφ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων! (vids)

Διακοπή στο Άγιαξ – Γκρόνινγκεν λόγω ρίψης δεκάδων καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς του «Αίαντα», θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους που «έφυγε» από τη ζωή μέσα στον μήνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μουζακίτης για Αλόνσο: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος»

Ο Χρήστος Μουζακίτης «απάντησε» στα άκρως κολακευτικά λόγια που είχε να πει για τον ίδιο ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη τιμή.

Σύνταξη
Οι δύο «μαθητές» του Πεπ
On Field 30.11.25

Οι δύο «μαθητές» του Πεπ

Ο Μαρέσκα είχε τις «απαντήσεις» στο πλάνο του Αρτέτα και ο Ιταλός κέρδισε… πόντους στην μονομαχία με τον Ισπανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»
Μπάσκετ 30.11.25

Σπανούλης: «Έχουμε μια πολύ ταλαντούχα και παθιασμένη ομάδα, πολύ περήφανος για τις δύο νίκες»

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς, μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Πορτογαλίας με 76-68 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σύνταξη
LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά
1976 30.11.25

Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Μιλώντας για την καριέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Τζόντι Φόστερ θυμήθηκε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο «την πήρε υπό την προστασία του» ενόσω γυρνούσαν την ταινία «Ο Ταξιτζής» - ωστόσο, εκείνη τον βρήκε βαρετό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρόμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ρόμα – Νάπολι

LIVE: Ρόμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Νάπολι για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο