Στάρμερ: «Θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ανάπτυξη»

Σε μια πολιτική ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από καταγγελίες, τεχνικές λεπτομέρειες και ερμηνείες των δημοσιονομικών στοιχείων, ο Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να επαναφέρει τη συζήτηση στην «πραγματική οικονομία».

Με πέντε μόλις ημέρες να έχουν περάσει από την παρουσίαση του προϋπολογισμού, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ετοιμάζεται να μιλήσει δημοσίως, βάζοντας τέλος στην αμφισβήτηση και προσπαθώντας να διαμορφώσει το πολιτικό momentum υπέρ της κυβέρνησης, σύμφωνα με το BBC.

Το μήνυμα Στάρμερ: Στροφή στην ανάπτυξη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει ισχυρή πολιτική κάλυψη στη Ρέιτσελ Ριβς, τονίζοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός αποτελεί κεντρικό βήμα για να μειωθούν οι πιέσεις στο κόστος ζωής και να σταθεροποιηθεί η οικονομία.

Παρά τις υποβαθμίσεις της ανάπτυξης από το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) για το επόμενο έτος, ο Στάρμερ θα επικαλεστεί τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν ότι «η οικονομική δραστηριότητα υπερβαίνει τις προβλέψεις», επιμένοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί «πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά».

Κατηγορίες για αδιαφάνεια – και η απάντηση του Νο 10

Η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν οι Συντηρητικοί κατηγόρησαν τη Ριβς ότι παρουσίασε σκοπίμως ζοφερή εικόνα για τα δημόσια οικονομικά, παρά το πιο αισιόδοξο σενάριο που της είχε παρουσιαστεί από τον επικεφαλής του OBR ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Η επικεφαλής των Συντηρητικώνξ Κέμι Μπάντενοχ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η καγκελάριος «είπε ψέματα» στους πολίτες για να προετοιμάσει το έδαφος για νέους φόρους.

Το Νο 10 όμως απαντά κατηγορηματικά: «Η Ριβς δεν παραπλάνησε κανέναν». Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι επιλογές της είχαν μοναδικό στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και την ενίσχυση του δημοσιονομικού χώρου.

Κόκκινη γραμμή: Επενδύσεις και Δημόσιες Υπηρεσίες

Στο επίκεντρο της ομιλίας Στάρμερ θα βρεθεί η στρατηγική διατήρησης των επενδύσεων και η προστασία των δημόσιων υπηρεσιών, στοιχεία που –όπως θα υποστηρίξει– λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης.

Παράλληλα, θα ανακοινώσει την πρόθεσή του να «κατεδαφίσει περιττή γραφειοκρατία» στα έργα υποδομής, μετά την αποκάλυψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον το ακριβότερο μέρος στον κόσμο για την κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πυρηνική ενεργειακή πολιτική και μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Στάρμερ θα ζητήσει άμεση μεταρρύθμιση των κανονισμών που διέπουν τον κλάδο, κάνοντας λόγο για «βαθιά προβληματικό περιβαλλοντικό πλαίσιο».

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ αναλαμβάνει την εντολή να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της έκθεσης για την πυρηνική ενέργεια σε όλες τις μεγάλες υποδομές της χώρας.

Παρότι το Νο 10 υποστηρίζει ότι η ομιλία ήταν ήδη προγραμματισμένη, η χρονική της στιγμή –μόλις λίγες ημέρες μετά τις σφοδρές επικρίσεις κατά της Ριβς– δείχνει μια κυβέρνηση που επιθυμεί να ανακτήσει τον έλεγχο του αφηγήματος.

Πηγή: ΟΤ