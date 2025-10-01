newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΡεπορτάζΜαργαρίτα Βεργολιά
Από τη Γαλλία του Εμανουέλ Μακρόν και τη Γερμανία του Φρίντριχ Μερτς έως τη Βρετανία του Κιρ Στάρμερ, οι «ισχυροί» της Ευρώπης βυθίζονται σε μια ταυτόχρονη σπειροειδική κρίση στο εσωτερικό των χωρών τους, την ώρα που η Γηραιά Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς μεταπολεμικά προκλήσεις.

Κοινός παρονομαστής δεν είναι μόνο ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και η κλιμακούμενη ρωσική επιθετικότητα, εν μέσω της χαώδους εποχής Τραμπ 2.0 στις ΗΠΑ και στις διεθνείς σχέσεις.

Είναι επίσης η άνοδος και «κανονικοποίηση» της Ακροδεξιάς, εν μέσω μιας χιονοστιβάδας άλυτων οικονομικο-κοινωνικών προβλημάτων, που εντείνουν την λαϊκή δυσαρέσκεια και παγιώνουν στη συνείδηση των ψηφοφόρων ένα έλλειμμα ηγεσίας.

Αυτές τις ημέρες, την… τιμητική του -μέχρι να έρθει οσονούπω ξανά η σειρά των υπολοίπων- έχει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης, εν μέσω εσωκομματικής αμφισβήτησης της ηγεσίας του, διογκούμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας και εκτόξευσης των ποσοστών της Ακροδεξιάς.

Προς επίρρωση, το ετήσιο συνέδριο των κεντροαριστερών Εργατικών στο Λίβερπουλ ολοκληρώνεται σήμερα με κρίση πολιτικής ταυτότητας, λίγο πριν συμπληρωθούν 15 μήνες από την επάνοδό τους στην εξουσία.

Η πολυαναμενόμενη ομιλία του Στάρμερ, την Τρίτη, αποτέλεσε μια αγωνιώδη προσπάθεια να κρατήσει γερά τα «ηνία» σε ένα κόμμα σε αναβρασμό και σε μια εμφανώς προβληματική πρωθυπουργία.

Εν μέσω επίμονης κρίσης κόστους ζωής και διευρυνόμενων ανισοτήτων, κατηγορείται ότι δεν έχει κάνει βήματα για την υλοποίηση της προεκλογικής υπόσχεσης για «αλλαγή», έπειτα από 14 συναπτά χρόνια ηγεμονίας των συντηρητικών Τόρις στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας.

Ο ίδιος κατέφυγε σε πατριωτικούς τόνους, μιλώντας για «έναν αγώνα για την ψυχή της χώρας μας, τόσο μεγάλος όσο η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Βρετανίας».

«Πρέπει όλοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση», είπε ο Στάρμερ.

Παραμένει ωστόσο αβέβαιο εάν πείθει…

Μέλη της βρετανικής κυβέρνησης χειροκροτούν όρθια τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατά την ομιλία του στο συνέδριο των Εργατικών, στο Λίβερπουλ (REUTERS/Hannah McKay)

Ενότητα, υπομονή και επίθεση στον Φάρατζ

Εστιάζοντας περισσότερο στις δημοσκοπήσεις, παρά στο πολιτικό του πρόγραμμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός κάλεσε τους ψηφοφόρους της εργατικής τάξης να απορρίψουν τα λαϊκιστικά «γιατροσόφια» που πλασάρει το ξενοφοβικό Reform UK, το κόμμα του «Mr. Brexit» Νάιτζελ Φάρατζ.

Εν μέσω αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της Ντάουνινγκ Στριτ, τον κατηγόρησε για υποδαύλιση του διχασμού, για ρατσισμό και αντιπατριωτισμό, προκαλώντας την αντίδραση του -πρώτου πια στις δημοσκοπήσεις- πολιτικού του αντιπάλου.

Με το βλέμμα δε στραμμένο ταυτόχρονα και στα αριστερά, στο νεόκοπο κόμμα του προκατόχου του στην κομματική ηγεσία, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο Στάρμερ ζήτησε ενότητα στο κόμμα του και υπομονή από τους Βρετανούς πολίτες, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών κάνει τα πρώτα της βήματα στην πορεία προς την «ανανέωση της Βρετανίας», όπως είπε.

Όμως προς ποια κατεύθυνση εντέλει;

Το ερώτημα βασάνισε τους συνέδρους -που ανέμιζαν παράταιρα σημαιάκια του Ηνωμένου Βασιλείου- όπως και τον κεντρικό ομιλητή του συνεδρίου, που πάσχιζε από το βήμα να περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Ο Στάρμερ από τη μία υποσχέθηκε (ξανά) να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο του μέσου Βρετανού, από την άλλη ωστόσο η κυβέρνησή του αφήνει την πόρτα ανοιχτή για νέες αυξήσεις φόρων, προκειμένου να καλύψει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Νέτα-σκέτα, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χαρακτήρισε «επικίνδυνο λάθος» τις εσωκομματικές εκκλήσεις για αύξηση των κρατικών δαπανών στον επικείμενο νέο προϋπολογισμό.

«Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι ο δρόμος μας, ο δρόμος της ανανέωσης, είναι μακρύς και δύσκολος», υπογράμμισε ο Στάρμερ, προαναγγέλλοντας αποφάσεις που «δεν είναι εύκολες ή χωρίς κόστος», ούτε «ευχάριστες για το κόμμα».

Αλλά στους κόλπους του τα «δόντια» ήδη «τρίζουν» για τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, με διαφορά πίσω από το Reform UK.

Στην κοινοβουλευτική ομάδα ξεσπά κάθε τρεις και λίγο «αντάρτικο» για την κυβερνητική πολιτική.

Οι δε ψηφοφόροι παρακολουθούν αμήχανοι το τελευταίο διάστημα μίνι και ευρείς ανασχηματισμούς, σε ένα «γαϊτανάκι» παραιτήσεων και απομπών υπουργών, αρκετών υπό το βάρος σκανδάλων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στη σκηνή του συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος, στο Λίβερπουλ, στις 30 Σεπτεμβρίου (REUTERS/Hannah McKay)

Δημοσκοπική καθίζηση, κατήφεια και γκρίνια

Ολοένα και περισσότερα στελέχη και μέλη των Εργατικών εκφράζουν πλέον φόβους -άλλα σιωπηρά και άλλα δημοσίως- ότι, υπό την ηγεσία του Σερ Κιρ Στάρμερ, το κόμμα τους θα συνθλιβεί από τη «λαίλαπα» του Φάρατζ.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Εργατικοί οδεύουν προς μια ιστορική ήττα στις επόμενες εκλογές.

Μπορεί να αργούν -εκτός απροόπτου, αναμένονται το 2029- όμως τα καμπανάκια ηχούν ήδη εκκωφαντικά.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο More in Common, εάν γίνονταν τώρα εκλογές, το Reform UK θα ήταν πρώτο κόμμα, με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εκτοξεύοντας τον αριθμό των εδρών του στις 373, από μόλις 5 που έχει σήμερα.

Το Εργατικό Κόμμα αντίθετα θα έβλεπε τις έδρες του να συρρικνώνονται στις 90, από 411, περνώντας «κουτσουρεμένο» στην αξιωματική αντιπολίτευση.

Οι πάλαι ποτέ κραταιοί Συντηρητικοί θα ήταν τέταρτοι, με μόνο 41 έδρες, τρώγοντας τη «σκόνη» των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, που θα ήταν τρίτοι με 69 έδρες.

Κοντολογίς, η εναλλαγή μεταξύ Τόρις και Εργατικών στην εξουσία, που συμβαίνει εδώ και έναν αιώνα, θα έφτανε στο τέλος της και η Βρετανία θα παραδιδόταν στην ακροδεξιά του Φάρατζ.

«Θα το αλλάξουμε, είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό», υπόσχεται ο Στάρμερ.

Παραμονές ωστόσο της ομιλίας του στο κομματικό συνέδριο, δημοσκόπηση του Survation Institute έδειξε ότι τα δύο τρίτα των μελών των Εργατικών φοβούνται ότι το κόμμα τους πηγαίνει «σε λάθος κατεύθυνση».

Το 53% ζητά νέα ηγεσία μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Πολλοί έχουν ήδη βρει την εναλλακτική.

Ακούει στο όνομα του Άντι Μπέρναμ, του προοδευτικού δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ.

Ο Άντι Μπέρναμ στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος, στο Λίβερπουλ (REUTERS/Phil Noble)

Αναζητώντας ήδη εναλλακτικές

Υπουργός Πολιτισμού και έπειτα Υγείας επί πρωθυπουργίας Γκόρντον Μπράουν, ο αριστερός Άντι έθεσε μάταια υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών το 2010 και το 2015 πριν φύγει στο Μάντσεστερ, το 2017, χτίζοντας εκεί ως δήμαρχος το δικό του «success story».

Με μια σειρά πρωτοβουλιών, αλλά και διεκδικήσεων από τη Ντάουνινγκ Στριτ, κατάφερε να αναβαθμίσει μια περιοχή 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία σήμερα μπορεί να υπερηφανεύεται για ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που λίγα μέρη της χώρας έχουν δει και προκαλούν φθόνο στο Λονδίνο.

Είναι ένας από τους λόγους που ο 55χρονος Μπέρναμ έχει αποκτήσει -και διατηρήσει τα τελευταία χρόνια- το παρατσούκλι «Βασιλιάς του Βορρά».

Επισκιάζοντας τον Στάρμερ προ του συνεδρίου -εντείνοντας έτσι τη μεταξύ τους έριδα, που κρατά από την εποχή του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου των Εργατικών επί ηγεσίας Τζέρεμι Κόρμπιν- τάχθηκε με σειρά συνεντεύξεων υπέρ της επανεθνικοποίσης ζωτικών υπηρεσιών, όπως το νερό.

Μιλά για μαζική κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και φορολογική δικαιοσύνη, με επιβάρυνση των υψηλότερων εισοδημάτων.

Η πρότασή του για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και σημαντική αύξηση των κρατικών δαπανών προκάλεσε αναταραχή στους οικονομικούς κύκλους και επικρίσεις ότι εξελίσσεται σε… Λιζ Τρας των Εργατικών.

Πολλοί, ακόμη και εντός του κόμματός του, τον κατηγορούν για αριστερό λαϊκισμό.

Άλλοι, ωστόσο, τον βλέπουν ως σωτήρα.

Αν και ο ίδιος λέει ότι είναι «απόλυτα ικανοποιημένος» με το πόστο που έχει τώρα, του δημάρχου, δεν κρύβει τις ηγετικές φιλοδοξίες του. Καταρχάς στο κόμμα.

Για τις υλοποιήσει, βέβαια, θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει στη Βουλή των Κοινοτήτων, της οποίας ήταν μέλος μέχρι το 2017.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί π.χ. μέσω αναπληρωματικών εκλογών, σε περίπτωση παραίτησης κάποιου βουλευτή.

Ακόμη όμως κι αν το καταφέρει αυτό, η μάχη για την ηγεσία των Εργατικών είναι μια άλλη ιστορία.

Δεν είναι άμεση, ωστόσο γράφεται ήδη στα πολιτικά παρασκήνια, καθώς τα περιθώρια στενεύουν για τον Στάρμερ.

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 01.10.25 Upd: 03:39

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Πολίτες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του Global Sumud Flotilla, αγωνιώντας για την πορεία φίλων, συμπατριωτών και αγωνιστών την ώρα που μπαίνουν στη ζώνη «αναχαίτισης»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 01.10.25

Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επικοινώνησε με τα αντιμαχόμενα μέρη στην Ουκρανία και ζήτησε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Κόσμος 01.10.25

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ
Πόλεις-πεδία άσκησης 30.09.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ

Με κοινό εκατοντάδες ηγετικά στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρωτοφανή ομιλία, κάλεσε τον στρατό να προστατεύσει τη χώρα «από την εκ των έσω εισβολή».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σύνταξη
