Γιατί όχι ο Φωτιάς στο πείραμα του ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ

Αυτή τη φορά ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έκανε την έκπληξη και δεν επέλεξε το φαβορί που ήταν ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) για να σφυρίξει το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Άρης-ΠΑΟΚ που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3/12. Τελικά, επέλεξε τον Τάσο Παπαπέτρου (Αθηνών) που έδινε… μάχη με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη (Χαλκιδικής), εννοείται και με τον Φωτιά, για να γίνει ο πρώτος Έλληνας διαιτητής που θα σφυρίξει ντέρμπι με ξένο ρέφερι στο VAR (σ.σ. τον Κροάτη Μπέμπεκ).

Με δυο λόγια αυτό είναι το παρασκήνιο της επιλογής του διαιτητή για το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Επιπλέον ο Παπαπέτρου, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Ελληνας διαιτητής που επί Λανουά θα είναι διαιτητής σε τρία ματς στη σειρά, καθώς κρίθηκε ο πιο φορμαρισμένος της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, όπως έδειξε τόσο στο ματς της 12ης αγωνιστικής Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 0-1 και την 11η Βόλος-Λεβαδειακός 1-2.

Ο Λανουά ήθελε φορμαρισμένο διαιτητή και για να αποφασίσει ποιος θα σφυρίξει το ντέρμπι Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ περίμενε και τα ματς του Σαββατοκύριακου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που όταν είχε μεσοβδόμαδα παιχνίδια κυπέλλου ανακοίνωνε τις επιλογές του από την Παρασκευή και δεν περίμενε τη διεξαγωγή της επερχόμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, δίνοντας την εντύπωση ότι παρείχε ασυλία λαθών στους διαιτητές.

Η διαιτησία στο ντέρμπι Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ, ο… κλήρος έλαχε στον Παπαπέτρου, είναι κομβική για τη συνέχεια. Στόχος είναι, τουλάχιστον στο Κύπελλο Betsson, να συνεχιστεί το πείραμα με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Αν ο Παπαπέτρου πάει καλά, τότε στα ντέρμπι Κυπέλλου, μέχρι και τον τελικό, θα βλέπουμε Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Βέβαια, το… τολμηρό βήμα θα γίνει στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, στις 3 Ιανουαρίου 2026. Εκεί δεν θα έχουμε μόνο Έλληνα διαιτητή στο χορτάρι αλλά και Έλληνα στο VAR.

Πάντως, υπάρχει δρόμος ακόμη για Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League καθώς πρέπει να πάρει σχετική απόφαση η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Κάποια δειλά βήματα μπορεί να γίνουν αλλά από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. «Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της UEFA και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε, όμως, πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια», είναι το χρονοδιάγραμμα που έβαλε ο Λανουά, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διαιτησίας στους δημοσιογράφους, στις 21 Αυγούστου.