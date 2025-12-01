Γιατί όχι ο Φωτιάς στο πείραμα του ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ
Ο Λανουά είχε βασικό υποψήφιο τον Φωτιά για το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όμως κατέληξε στον Παπαπέτρου που θεωρεί καταλληλότερη επιλογή
- «Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 35χρονο δικυκλιστή
- «Rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής» η λέξη της χρονιάς του λεξικού της Οξφόρδης – Τι σημαίνει
- Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
Αυτή τη φορά ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έκανε την έκπληξη και δεν επέλεξε το φαβορί που ήταν ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) για να σφυρίξει το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Άρης-ΠΑΟΚ που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3/12. Τελικά, επέλεξε τον Τάσο Παπαπέτρου (Αθηνών) που έδινε… μάχη με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη (Χαλκιδικής), εννοείται και με τον Φωτιά, για να γίνει ο πρώτος Έλληνας διαιτητής που θα σφυρίξει ντέρμπι με ξένο ρέφερι στο VAR (σ.σ. τον Κροάτη Μπέμπεκ).
Με δυο λόγια αυτό είναι το παρασκήνιο της επιλογής του διαιτητή για το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Επιπλέον ο Παπαπέτρου, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Ελληνας διαιτητής που επί Λανουά θα είναι διαιτητής σε τρία ματς στη σειρά, καθώς κρίθηκε ο πιο φορμαρισμένος της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, όπως έδειξε τόσο στο ματς της 12ης αγωνιστικής Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 0-1 και την 11η Βόλος-Λεβαδειακός 1-2.
Ο Λανουά ήθελε φορμαρισμένο διαιτητή και για να αποφασίσει ποιος θα σφυρίξει το ντέρμπι Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ περίμενε και τα ματς του Σαββατοκύριακου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που όταν είχε μεσοβδόμαδα παιχνίδια κυπέλλου ανακοίνωνε τις επιλογές του από την Παρασκευή και δεν περίμενε τη διεξαγωγή της επερχόμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, δίνοντας την εντύπωση ότι παρείχε ασυλία λαθών στους διαιτητές.
Η διαιτησία στο ντέρμπι Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ, ο… κλήρος έλαχε στον Παπαπέτρου, είναι κομβική για τη συνέχεια. Στόχος είναι, τουλάχιστον στο Κύπελλο Betsson, να συνεχιστεί το πείραμα με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Αν ο Παπαπέτρου πάει καλά, τότε στα ντέρμπι Κυπέλλου, μέχρι και τον τελικό, θα βλέπουμε Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Βέβαια, το… τολμηρό βήμα θα γίνει στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, στις 3 Ιανουαρίου 2026. Εκεί δεν θα έχουμε μόνο Έλληνα διαιτητή στο χορτάρι αλλά και Έλληνα στο VAR.
Πάντως, υπάρχει δρόμος ακόμη για Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League καθώς πρέπει να πάρει σχετική απόφαση η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Κάποια δειλά βήματα μπορεί να γίνουν αλλά από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. «Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της UEFA και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε, όμως, πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια», είναι το χρονοδιάγραμμα που έβαλε ο Λανουά, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διαιτησίας στους δημοσιογράφους, στις 21 Αυγούστου.
- Live η μεγάλη βραδιά του Χρήστου Μουζακίτη: Βραβεύεται το «χρυσό αγόρι» της Ευρώπης
- Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
- Υπερυπολογιστής προβλέπει τα φαβορί του Μουντιάλ 2026: Έκπληξη με Αγγλία, 5η η Γερμανία, ακόμη πιο κάτω η Βραζιλία!
- Ερασιτέχνης Άρης: Εξωδικαστικός συμβιβασμός και «ανάσα» στο θέμα των χρεών
- Μια «μάχη» χωρίς (φαβορί) και… προηγούμενο
- Προμηθέας: «Τέλος» ο Λιμνιάτης – Αναλαμβάνει ο Σεγκούρα
- Γιατί όχι ο Φωτιάς στο πείραμα του ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ
- Μουζακίτης: «Στην προπόνηση με φωνάζουν… χρυσό αγόρι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις