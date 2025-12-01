sports betsson
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γιατί όχι ο Φωτιάς στο πείραμα του ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 17:03

Γιατί όχι ο Φωτιάς στο πείραμα του ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ

Ο Λανουά είχε βασικό υποψήφιο τον Φωτιά για το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όμως κατέληξε στον Παπαπέτρου που θεωρεί καταλληλότερη επιλογή

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Spotlight

Αυτή τη φορά ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έκανε την έκπληξη και δεν επέλεξε το φαβορί που ήταν ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) για να σφυρίξει το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Άρης-ΠΑΟΚ που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3/12. Τελικά, επέλεξε τον Τάσο Παπαπέτρου (Αθηνών) που έδινε… μάχη με τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη (Χαλκιδικής), εννοείται και με τον Φωτιά, για να γίνει ο πρώτος Έλληνας διαιτητής που θα σφυρίξει ντέρμπι με ξένο ρέφερι στο VAR (σ.σ. τον Κροάτη Μπέμπεκ).

Με δυο λόγια αυτό είναι το παρασκήνιο της επιλογής του διαιτητή για το ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Επιπλέον ο Παπαπέτρου, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Ελληνας διαιτητής που επί Λανουά θα είναι διαιτητής σε τρία ματς στη σειρά, καθώς κρίθηκε ο πιο φορμαρισμένος της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, όπως έδειξε τόσο στο ματς της 12ης αγωνιστικής Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 0-1 και την 11η Βόλος-Λεβαδειακός 1-2.

Ο Λανουά ήθελε φορμαρισμένο διαιτητή και για να αποφασίσει ποιος θα σφυρίξει το ντέρμπι Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ περίμενε και τα ματς του Σαββατοκύριακου, σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που όταν είχε μεσοβδόμαδα παιχνίδια κυπέλλου ανακοίνωνε τις επιλογές του από την Παρασκευή και δεν περίμενε τη διεξαγωγή της επερχόμενης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, δίνοντας την εντύπωση ότι παρείχε ασυλία λαθών στους διαιτητές.

Η διαιτησία στο ντέρμπι Κυπέλλου Αρης-ΠΑΟΚ, ο… κλήρος έλαχε στον Παπαπέτρου, είναι κομβική για τη συνέχεια. Στόχος είναι, τουλάχιστον στο Κύπελλο Betsson, να συνεχιστεί το πείραμα με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Αν ο Παπαπέτρου πάει καλά, τότε στα ντέρμπι Κυπέλλου, μέχρι και τον τελικό, θα βλέπουμε Ελληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους στο VAR. Βέβαια, το… τολμηρό βήμα θα γίνει στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, στις 3 Ιανουαρίου 2026. Εκεί δεν θα έχουμε μόνο Έλληνα διαιτητή στο χορτάρι αλλά και Έλληνα στο VAR.

Πάντως, υπάρχει δρόμος ακόμη για Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League καθώς πρέπει να πάρει σχετική απόφαση η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Κάποια δειλά βήματα μπορεί να γίνουν αλλά από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. «Έχουμε την πλήρη υποστήριξη της UEFA και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε Έλληνες διαιτητές να προχωρήσουν. Χρειαζόμαστε, όμως, πολύ χρόνο και μπορεί να φτάσουμε 4-5 χρόνια», είναι το χρονοδιάγραμμα που έβαλε ο Λανουά, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια σεμιναρίου διαιτησίας στους δημοσιογράφους, στις 21 Αυγούστου.

Headlines:
Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Αλγο-ρίσκο: Πώς «ξεγελούν» οι αλγόριθμοι τον ανθρώπινο εγκέφαλο;

Economy
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει με ένα… εξωφρενικό δώρο τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας για την κατάκτηση του Nations League, αποτίοντας φόρο τιμής και στον Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ
Live 01.12.25

Η λαμπρή εκδήλωση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου – Ένας χρόνος από την εκλογή του προέδρου Τραμπ

Tο Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο, έναν χρόνο από την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιεί εκδήλωσε σε κεντρικό ξενοδοχεία των Αθηνών. Το in σας μεταφέρει εικόνα και ήχο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ
Πόλο 01.12.25

Ολυμπιακός: European Αquatics και διαιτητές του ζήτησαν συγγνώμη για τα λάθη με τη Μλάντοστ

Δικαιώνεται ο Ολυμπιακός για τα παράπονα που είχε από τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μλάντοστ στο οποίο ηττήθηκε οριακά με 14-13. Συγγνώμη από διαιτητές και European Αquatics

Σύνταξη
Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας
Ελλάδα 01.12.25

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: Όχι στην καταστολή αγροτών – Δεν θα γίνουμε η αιχμή του δόρατος απέναντι στην κοινωνία μας

Με αφορμή τα επεισόδια, η Πρωτοβουλία Αστυνομικών τονίζει την ανάγκη σεβασμού των αγωνιζόμενων αγροτών και αποστασιοποίησης των αστυνομικών από πρακτικές που τους φέρνουν αντιμέτωπους με κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Σύνταξη
MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής
Media 01.12.25

MadWalk 2025: Η μόδα και η μουσική «έγραψαν ιστορία» σε ένα sold-out show υψηλής αισθητικής

Με sold-out προσέλευση, τα φετινά MadWalk παρουσίααν εντυπωσιακά catwalks και πρωτότυπα live performances, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα κορυφαίων σχεδιαστών και fashion brands μέσα από acts υψηλής αισθητικής.

Σύνταξη
Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες
Media 01.12.25

Νέοι από όλο τον κόσμο ερμηνεύουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες

Σε μια ξεχωριστή συναυλία περισσότεροι από 17 νέοι από έντεκα χώρες και τέσσερις θα τραγουδήσουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε 6 γλώσσες. Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Pierce του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Σύνταξη
«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» – Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου
New Journalism 01.12.25

«Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» - Ο Gay Talese στα 93 του είναι ο τελευταίος τιτάνας του αμερικανικού Τύπου

Ήταν πρωτοπόρος της Νέας Δημοσιογραφίας, ενός κινήματος που μεταμόρφωσε τον αμερικανικό Τύπο με ένα λογοτεχνικό στυλ γραφής. Σε ηλικία 93 ετών, ο Gay Talese, συγγραφέας του ιστορικού προφίλ του 1966, «Ο Φρανκ Σινάτρα έχει κρυολόγημα» στο Εsquire βλέπει την καθημερινότητά του να περιορίζεται όλο και περισσότερο από τα γηρατειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος
Ελλάδα 01.12.25

Περιστέρι: 15 ανήλικοι εντοπίστηκαν σε νυχτερινό κέντρο παρά την απαγόρευση – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Η αστυνομία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο πλαίσιο ελέγχων της απαγόρευσης εισόδου και κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους

Σύνταξη
Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη
Culture Live 01.12.25

Η Χρύσα Ρώμα επιστρέφει στο Μέγαρο και δίνει ζωή στο Βλέμμα απ’ το Περβάζι με τον Μιχάλη Μανιάτη

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χρύσα Ρώμα ενώνει τις δυνάμεις της με τον Μιχάλη Μανιάτη σε ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο έργο, βασισμένο στο βιβλίο της Έφης Παναγοπούλου, Το Βλέμμα απ’ το Περβάζι.

Σύνταξη
Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο
Media 01.12.25

Οι καθηλωτικές σειρές μυθοπλασίας του MEGA κατακτούν την κορυφή τον Νοέμβριο

Η σχέση εμπιστοσύνης του MEGA με το τηλεοπτικό κοινό αποτυπώθηκε στους πίνακες τηλεθέασης του Νοεμβρίου, τόσο με τη δυναμική εκκίνηση της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όσο και με τα νέα επεισόδια της «Γης της ελιάς».

Σύνταξη
Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει
-10% η μετοχή 01.12.25

Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία Airbus ανακοίνωσε ότι «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 «εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε». Έτσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη.

Σύνταξη
Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε
«Γαμώτο!» 01.12.25

Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε

«Έφτασα στον τελικό γύρο των οντισιόν για το έργο Θέλμα και Λουίζ», θυμήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times. «Και, γαμώτο, ο Μπραντ πήρε τον ρόλο», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του
Ελλάδα 01.12.25

Τροχαίο στη Λούτσα: Εγγονός του ιδρυτή της σοκολατοποιίας «Leonidas» ο 24χρονος που σκοτώθηκε – Τι λέει η θεία του

Ο 24χρονος έμενε στο Βέλγιο, έκανε το Μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο κατάστημα με τα σοκολατάκια - Είχε έρθει στην Ελλάδα για δύο μόνο μέρες για την αποφοίτηση της κοπέλας του

Σύνταξη
Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Φραστική επίθεση από τον «γαλάζιο» υποψήφιο του ΔΣΑ καταγγέλλει ο Π. Δουδωνής – Τον αποκάλεσε «καραγκιόζη»

«Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος 'καραγκιόζη', ξεπερνά κάθε όριο» γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Π. Δουδωνής.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.
Στην Καλαβρία 01.12.25

Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία, και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο