Tο Αποτύπωμα: Η εικαστική περφόρμανς της Φένιας Αποστόλου στο Calderone Art Space

Το Calderone Art Space (υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαίρης Μαραγκουδάκη), παρουσιάζει την εικαστική περφόρμανς «Το Αποτύπωμα», μια πολυδιάστατη σκηνική εμπειρία που συνδυάζει τον χορό, τα εικαστικά και την περφόρμανς, σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Φένιας Αποστόλου.

Λίγα λόγια για την περφόρμανς

Η περφόρμανς συνομιλεί με τη διαστρέβλωση της γυναικείας ταυτότητας μέσα στον χρόνο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την πατριαρχία Σώματα που αιχμαλωτίστηκαν σε ρόλους, μορφές που αλλοιώθηκαν από βλέμματα και αφηγήσεις, φωνές που σίγησαν για να χωρέσουν σε προκαθορισμένα σχήματα· όλα επανέρχονται εδώ ως ζωντανά ίχνη που μεταμορφώνονται σε νέα χειρονομία.

Στην καρδιά του σκοτεινού αυτού παραμυθιού βρίσκεται η Γαβριέλλα Ανυφαντάκη, η οποία με το σώμα και την κίνησή της γίνεται καμβάς, εργαλείο και φωνή.

Η ερμηνεία της ενσαρκώνει με ποιητική δύναμη τις παραμορφώσεις της γυναικείας εικόνας, αλλά και τη δυνατότητα της αναγέννησής της, αποκαλύπτοντας την αναζήτηση μιας αυθεντικής γυναικείας φωνής.

Φένια Αποστόλου: Συνθέτει έναν εικαστικό μικρόκοσμο όπου η κίνηση, το φως, η μουσική, το video art και η σιωπή συνδιαλέγονται

Η εμπειρία δεν περιορίζεται στο βλέμμα, αλλά αγγίζει όλες τις αισθήσεις, δημιουργώντας έναν χώρο συμμετοχής και στοχασμού – μια βιωματική εγκατάσταση που μετατρέπει το θέατρο σε ζωντανό εργαστήριο εικόνων και σωμάτων.

Ταυτότητα της περφόρμανς

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φένια Αποστόλου

Ερμηνεία / Κίνηση: Γαβριέλλα Ανυφαντάκη

Δραματουργία – Βοηθός σκηνοθέτη: Μάριον Καπετανοπούλου

Μουσική – Ηχητικό τοπίο: Κωνσταντίνος Ανυφαντάκης

Εικαστική επιμέλεια – Video art: Νάγια Σιούλη

Κοστούμια – Σκηνικό-props: Ευδοκία Βεροπούλου

Φωτισμοί – Φωτογραφία αφίσας: Τάσος Σκλαβούνος

Κατασκευή σκηνικού – Ειδικές κατασκευές: Αλέξανδρος Λόγγος

Φωτογράφιση παράστασης και εικαστικής εγκατάστασης στο φουαγιέ: Μαρία Χατζηαθανασιάδου

Make up: Ελευθερία Γκιόκα

Video trailer: Νίκος Μπουγιούκας, Γιάννης Σακκής

Συμπαραγωγή: Χοροθέατρο Λυδία Λίθος – Calderone Art Space

Πληροφορίες

Ημέρες & Ώρες: Παρασκευή στις 20:30 | Σάββατο στις 19:00, από τις 28 Νοεμβρίου

Χώρος: Calderone Art Space [Τριπτολέμου 8, Αθήνα | σταθμός μετρό «Κεραμεικός»]

Τηλ. κρατήσεων-πληροφορίες: 21 3005 8407

Διάρκεια: 60 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: Intickets.gr