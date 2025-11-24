«Όλα Μόνοι Μας»: Δύο επιπλέον παραστάσεις για τη stand up επιθεώρηση στο Θέατρο 104

Όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους, από το πρώτο γράμμα του κειμένου μέχρι το στήσε-βγάλε του σπετσάτου, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι γνήσια αληθινό.

Η stand up επιθεώρηση «Όλα Μόνοι Μας» κάνει πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου στο Θέατρο 104, φέρνοντας στη σκηνή μια σατιρική παράσταση με γέλιο, τραγούδι, κοστούμια και χορό.

Ένα χειροποίητο θέαμα, τόσο γνήσιο, που ο κάθε θεατής θα αναγνωρίσει μέσα του κομμάτια της δικής του καθημερινότητας.

Οι Κάλφας – Καλφάκης ενώνουν την παράδοση της επιθεώρησης με την ειλικρίνεια της stand up comedy και ανεβάζουν επί σκηνής κείμενα που θα καυτηριάσουν την παράλογη καθημερινότητα.

Τι λένε οι δημιουργοί

«Γράψαμε, σκηνοθετήσαμε, προβάραμε, τα φώτα διορθώσαμε, χορηγούς ψάξαμε, καρέκλες κουβαλήσαμε, και τι δεν κάναμε.. και τώρα γράφουμε και το σημείωμα τούτο. Γιατί όπως λέει και ο τίτλος: Όλα Μόνοι Μας. Μια φράση που πλέον στην Ελλάδα ακούγεται πιο συχνά κι από το «Μαζί τα φάγαμε».

Όλα μόνοι μας• στις ουρές, στα γραφεία, στις ζωές μας. Δυστυχώς κι όταν είμαστε πολλοί, πάλι κάτι μόνοι μας δεν κάνουμε; Ίσως γιατί μάθαμε να επιβιώνουμε από τύχη ή επειδή κατά βάθος, ένοχα το απολαμβάνουμε.

Το μόνο που μένει και ίσως το πιο ουσιαστικό είναι να το γελάσουμε.

Στο αντίσκηνο του, πλησίον του Δούναβη, ο αυτοκράτωρ ο Μάρκος ο Αυρήλιος ο ξύπνιος, έγραφε για την κωμωδία πως με το ελεύθερο της στόμα δίδασκε και πως λέγοντας τα πράγματα στα ίσα την αλαζονεία πέρα την έκανε και πολύ ωφελούσε.

Αυτά τα έλεγε ο συνετός και ο πράος και για να μην μας βρει και μας κανένας αυτοκράτωρ υπερόπτης γιατί φιρί φιρί το πάμε, το ρίξαμε στη σάτιρα.

Η παράσταση αυτή είναι μια stand-up επιθεώρηση, ένας διάλογος ανάμεσα στο παλιό και το νέο, ανάμεσα στο θέατρο που καυτηρίαζε την κοινωνία με τραγούδι και γέλιο, και στο σημερινό stand-up που κάνει ακριβώς το ίδιο… απλώς χωρίς πιάνο.

Αν το σκεφτεί κανείς, το stand-up δεν είναι παρά το παιδί της επιθεώρησης.

Ένα παιδί που μεγάλωσε, πέταξε τα κοστούμια με τις πούλιες, κράτησε το μικρόφωνο και συνέχισε να λέει τα ίδια πράγματα, με πιο νευρικό γέλιο. Γι’ αυτό κι εμείς αποφασίσαμε να τα ενώσουμε ξανά. Μόνα τους να μην είναι.

Να φτιάξουμε μια παράσταση που έχει το θράσος της επιθεώρησης και την ειλικρίνεια του stand-up. Που μιλάει για το σήμερα, γελάει με το χτες και —ελπίζουμε— να σας αφήσει με κάτι παραπάνω απ’ το «καλά περάσαμε».

Και ναι, όλα μόνοι μας.

Αλλά ευτυχώς, στο τέλος, δεν είμαστε μόνοι.

Είστε κι εσείς.

Με αγάπη και (λίγη) εξάντληση»

Συντελεστές

Κείμενα: Κάλφας – Καλφάκης

Σκηνοθεσία: Κάλφας – Καλφάκης

Κίνηση: Κάλφας – Καλφάκης

Επιμέλεια Σκηνικών – Κοστουμιών: Κάλφας – Καλφάκης

Φωτισμοί: Κάλφας – Καλφάκης

Μουσική Σύνθεση: Στέφανος Κατσαρός

Φωτογραφίες – Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν

Βασίλης Καλφάκης, Εύθυμης Κάλφας

Στο πιάνο η Δήμητρα Κοκκινοπούλου

Ημέρες Παραστάσεων

6 Δεκεμβρίου στις 21:00

13 Δεκεμβρίου στις 21:00

20 Δεκεμβρίου στις 21:00

27 Δεκεμβρίου στις 21:00

2 έξτρα παραστάσεις

3 Ιανουαρίου στις 21:00

10 Ιανουαρίου στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.