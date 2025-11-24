magazin
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 08:58
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
«Όλα Μόνοι Μας»: Δύο επιπλέον παραστάσεις για τη stand up επιθεώρηση στο Θέατρο 104
24 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

«Όλα Μόνοι Μας»: Δύο επιπλέον παραστάσεις για τη stand up επιθεώρηση στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Όλα Μόνοι Μας» θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Spotlight

Όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους, από το πρώτο γράμμα του κειμένου μέχρι το στήσε-βγάλε του σπετσάτου, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι γνήσια αληθινό.

Η stand up επιθεώρηση «Όλα Μόνοι Μας» κάνει πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου στο Θέατρο 104, φέρνοντας στη σκηνή μια σατιρική παράσταση με γέλιο, τραγούδι, κοστούμια και χορό.

Ένα χειροποίητο θέαμα, τόσο γνήσιο, που ο κάθε θεατής θα αναγνωρίσει μέσα του κομμάτια της δικής του καθημερινότητας.

Οι Κάλφας – Καλφάκης ενώνουν την παράδοση της επιθεώρησης με την ειλικρίνεια της stand up comedy και ανεβάζουν επί σκηνής κείμενα που θα καυτηριάσουν την παράλογη καθημερινότητα.

Τι λένε οι δημιουργοί

«Γράψαμε, σκηνοθετήσαμε, προβάραμε, τα φώτα διορθώσαμε, χορηγούς ψάξαμε, καρέκλες κουβαλήσαμε, και τι δεν κάναμε.. και τώρα γράφουμε και το σημείωμα τούτο. Γιατί όπως λέει και ο τίτλος: Όλα Μόνοι Μας. Μια φράση που πλέον στην Ελλάδα ακούγεται πιο συχνά κι από το «Μαζί τα φάγαμε».

Όλα μόνοι μας• στις ουρές, στα γραφεία, στις ζωές μας. Δυστυχώς κι όταν είμαστε πολλοί, πάλι κάτι μόνοι μας δεν κάνουμε; Ίσως γιατί μάθαμε να επιβιώνουμε από τύχη ή επειδή κατά βάθος, ένοχα το απολαμβάνουμε.

Το μόνο που μένει και ίσως το πιο ουσιαστικό είναι να το γελάσουμε.

Στο αντίσκηνο του, πλησίον του Δούναβη, ο αυτοκράτωρ ο Μάρκος ο Αυρήλιος ο ξύπνιος, έγραφε για την κωμωδία πως με το ελεύθερο της στόμα δίδασκε και πως λέγοντας τα πράγματα στα ίσα την αλαζονεία πέρα την έκανε και πολύ ωφελούσε.

Αυτά τα έλεγε ο συνετός και ο πράος και για να μην μας βρει και μας κανένας αυτοκράτωρ υπερόπτης γιατί φιρί φιρί το πάμε, το ρίξαμε στη σάτιρα.

Η παράσταση αυτή είναι μια stand-up επιθεώρηση, ένας διάλογος ανάμεσα στο παλιό και το νέο, ανάμεσα στο θέατρο που καυτηρίαζε την κοινωνία με τραγούδι και γέλιο, και στο σημερινό stand-up που κάνει ακριβώς το ίδιο… απλώς χωρίς πιάνο.

Αν το σκεφτεί κανείς, το stand-up δεν είναι παρά το παιδί της επιθεώρησης.

Ένα παιδί που μεγάλωσε, πέταξε τα κοστούμια με τις πούλιες, κράτησε το μικρόφωνο και συνέχισε να λέει τα ίδια πράγματα, με πιο νευρικό γέλιο. Γι’ αυτό κι εμείς αποφασίσαμε να τα ενώσουμε ξανά. Μόνα τους να μην είναι.

Να φτιάξουμε μια παράσταση που έχει το θράσος της επιθεώρησης και την ειλικρίνεια του stand-up. Που μιλάει για το σήμερα, γελάει με το χτες και —ελπίζουμε— να σας αφήσει με κάτι παραπάνω απ’ το «καλά περάσαμε».

Και ναι, όλα μόνοι μας.

Αλλά ευτυχώς, στο τέλος, δεν είμαστε μόνοι.

Είστε κι εσείς.

Με αγάπη και (λίγη) εξάντληση»

Συντελεστές

Κείμενα: Κάλφας – Καλφάκης

Σκηνοθεσία: Κάλφας – Καλφάκης

Κίνηση: Κάλφας – Καλφάκης

Επιμέλεια Σκηνικών – Κοστουμιών: Κάλφας – Καλφάκης

Φωτισμοί: Κάλφας – Καλφάκης

Μουσική Σύνθεση: Στέφανος Κατσαρός

Φωτογραφίες – Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν

Βασίλης Καλφάκης, Εύθυμης Κάλφας

Στο πιάνο η Δήμητρα Κοκκινοπούλου

Ημέρες Παραστάσεων

6 Δεκεμβρίου στις 21:00

13 Δεκεμβρίου στις 21:00

20 Δεκεμβρίου στις 21:00

27 Δεκεμβρίου στις 21:00

2 έξτρα παραστάσεις

3 Ιανουαρίου στις 21:00

10 Ιανουαρίου στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Άνοιξε ο δρόμος για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ

Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 5 καταλύτες που θα καθορίσουν την πορεία του 2026

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή
Culture Live 23.11.25

Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στη σκηνή, στρεφόμενοι κατά του Ντέιβιντ Χ. Κοχ και κάνοντας αναφορές στο Project 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών
«We are not alone» 23.11.25

Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών

Το The Age of Disclosure παρουσιάζει πρώην αξιωματούχους που μιλούν για UAP, συνδέοντας το Ρόσγουελ με μυστικά προγράμματα και έναν νέο αγώνα υπεροχής γύρω από πιθανή μη ανθρώπινη τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο
Δύο γυναίκες 22.11.25

Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο

H ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην πρωτεύουσα με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση».

Σύνταξη
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 
Τότε & τώρα 22.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 

Με αστείρευτο χιούμορ που ισορροπεί με την πολιτική οξύτητα και τον αυτοσαρκασμό, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού στο Λονδίνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος
Γουίλιαμ Σαίξπηρ 22.11.25

Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος

H νέα ταινία Hamnet φαντάζεται την οικογένεια του Σαίξπηρ μέσα από την απώλεια του γιου του και ανασυνθέτει τη γυναίκα που η ιστορία παραμέρισε, την Άγκνες, σε έναν ρόλο ισότιμο με τον ποιητή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Ουκρανία 24.11.25

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τη στάση τους για την Ουκρανία και το νέο σχέδιο Τραμπ, το οποίο στην αρχική του μορφή προκάλεσε επικρίσεις ότι ευνοεί τις ρωσικές θέσεις

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Ουκρανία: «Καθοριστική επιτυχία» για τους Ευρωπαίους οι συνομιλίες στη Γενεύη, λέει η Γερμανία
Διαπραγματεύσεις 24.11.25

Εκτός σχεδίου τα σημεία που αφορούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ - «Καθοριστική επιτυχία» στη Γενεύη βλέπει η Γερμανία

Η Γερμανία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη για την Ουκρανία - Τις επόμενες μέρες είναι πιθανή μία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη
Σαμποτάζ... gig 24.11.25

«Πράκτορες μιας χρήσης» – Η Ρωσία, η Ευρώπη και ένας υβριδικός πόλεμος χωρίς ίχνη

Πίσω από τα σαμποτάζ σε σιδηροδρομικά δίκτυα έως συμβολικές επιθέσεις, η Ευρώπη βλέπει τη Ρωσία, μέσω «σκιώδους» στρατολόγησης ξένων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων Ουκρανών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία
Κόσμος 24.11.25

Εύθραυστη η «πρόοδος» στη Γενεύη: Τι ξέρουμε για τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ουκρανίας – Τι θα κάνει η Ρωσία

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέα εκδοχή του πλαισίου ειρήνης, στο οποίο γίνεται λόγος για σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας του Κιέβου, χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

