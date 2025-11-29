Τι είναι οι «Μονάδες Μηδέν» της CIA στις οποίες άνηκε ο ύποπτος της επίθεσης στην Ουάσινγκτον

Ο άνδρας που είναι ύποπτος για τη δολοφονία δύο μελών της Εθνικής Φρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα — η μια εκ των οποίων έχασε την ζωή της — είναι Αφγανός υπήκοος που ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2021 λόγω της συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της CIA, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Ραχμανούλαχ Λακανγουάλ , 29 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές διέσχισε οδικώς τη χώρα για να πραγματοποιήσει την επίθεση της Τετάρτης, συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση με ένα περίστροφο Smith & Wesson .357 εναντίον της Σάρα Μπέκστρομ, 20 ετών, από τη Δυτική Βιρτζίνια, και του λοχία της Πολεμικής Αεροπορίας Άντριου Γουλφ , 24 ετών.

Ο Λακανγουάλ ήταν 5 ετών όταν οι ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, σηματοδοτώντας την αρχή αυτού που θα γινόταν ο μακροβιότερος πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τα 17 του βρίσκονταν σε ομάδα Αφγανών υπό τον έλεγχο της CIA.

Πώς μπήκε ο ύποπτος στις ΗΠΑ

Μπήκε στις ΗΠΑ με την επιχείρηση «Allies Refuge» η οποία αφορούσε την απομάκρυνση από το Αφγανιστάν εν μέσω της άτακτης φυγής των ΗΠΑ το 2021, με τους Ταλιμπάν να προελαύνουν στο Αφγανιστάν και το πρόγραμμα «Allies Welcome» που αφορούσε την μετεγκατάσταση.

Στον Λακανγουάλ χορηγήθηκε άσυλο τον Απρίλιο, όπως δήλωσε στο The Washington Post αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου που ενημερώθηκε για την έρευνα. Ο αξιωματούχος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να συζητήσει δημοσίως λεπτομέρειες της έρευνας. Ο Λευκός Οίκος δεν αμφισβήτησε αυτή την ημερομηνία.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δήλωσε ότι ο Λακανγουάλ ήταν «μέλος μιας συμμαχικής δύναμης στο Κανταχάρ, μια επαρχία στο νότιο Αφγανιστάν που γνώρισε σημαντικές μάχες κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Ο Λακανγουάλ ήταν μέλος μιας από τις «Μονάδες Μηδέν» ή Zero Units της CIA που συμμετείχαν σε αποστολές μάχης με σκοπό τη σύλληψη ή τη δολοφονία υπόπτων τρομοκρατών, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημοσίως λεπτομέρειες της έρευνας.

Οι Μονάδες Μηδέν δρούσαν σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις

Οι Zero Units, γνωστές και ως National Strike Units, συμμετείχαν σε επικίνδυνες και συχνά θανατηφόρες νυχτερινές επιδρομές και άλλες αποστολές με σκοπό τη δολοφονία ή τη σύλληψη μελών των Ταλιμπάν, της Αλ Κάιντα, του Ισλαμικού Κράτους και άλλων τρομοκρατικών ομάδων. Η CIA και ο αμερικανικός στρατός παρείχαν πληροφορίες και υλικοτεχνική υποστήριξη στις ομάδες.

Η CIA δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημοσίως τη συνεργασία της με τις Μονάδες Μηδέν, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης της Human Rights Watch του 2019 που διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιήσει εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και άλλες παραβιάσεις.

Ο Λακανγουάλ και άλλα μέλη των αφγανικών παραστρατιωτικών δυνάμεων «θα είχαν υποβληθεί σε εκτενή έλεγχο πριν ενταχθούν στις Μονάδες Μηδέν και θα έπρεπε να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους», σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα που μίλησε στην Washington Post.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι Μονάδες Μηδέν ήταν αποτελεσματικοί μαχητές και ότι διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στην παροχή βοήθειας κατά τη χαοτική αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν στα τέλη Αυγούστου 2021, σώζοντας πιθανώς ζωές Αμερικανών.

Πηγή φωτογραφιών: Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, Επιλοχίας Βίκτωρ Μανσίλα

Η εμφάνιση οπτικών πληροφοριών, υπερσυνδέσμων ή άλλων αναφορών σε εμπορικές οντότητες από το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών (DoD) δεν συνεπάγεται την έγκριση των εν λόγω οντοτήτων, προϊόντων ή υπηρεσιών από το υπουργείο.