Σινεμά στη Γαλλία έκλεισε προσωρινά λόγω… κοριών

Το «Cinémathèque Française» στο Παρίσι ανακοίνωσε προσωρινό κλείσιμο λόγω εμφάνισης κοριών, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Σιγκούρνι Γουίβερ.

Το Cinémathèque, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αρχείο ταινιών και σινεμά, θα κλείσει τις τέσσερις αίθουσες προβολής του για έναν μήνα από την Παρασκευή, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Το προσωρινό κλείσιμο, το οποίο έρχεται μετά από αναφορές για εμφάνιση κοριών, θα πρέπει να εγγυηθεί στους θεατές «ένα απόλυτα ασφαλές και άνετο περιβάλλον», ανέφερε η ανακοίνωση.

Κλειστός ο κινηματογράφος λόγω κοριών

Στις αρχές Νοεμβρίου, αρκετοί θεατές παραπονέθηκαν σε Γάλλους δημοσιογράφους ότι τους δάγκωσαν κοριοί μετά από ένα μάθημα με την υποψήφια για Όσκαρ Σιγκούρνι Γουίβερ, γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως το Alien και το Avatar.

Ένα άτομο δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien ότι είχε δει κοριούς να σέρνονται «στα καθίσματα και στα ρούχα».

Στο Cinémathèque, που βρίσκεται στο ανατολικό Παρίσι, τρεις αίθουσες προβολών είναι ανοιχτές στο κοινό, ενώ η τέταρτη χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Όλα τα καθίσματα θα αποσυναρμολογηθούν και στη συνέχεια θα υποβληθούν σε επεξεργασία με ατμό στους 180 °C αρκετές φορές, πριν ελεγχθούν συστηματικά από σκύλους», ανέφερε ο οργανισμός. Τα χαλιά θα υποβληθούν σε «ίδιο επίπεδο» επεξεργασίας.

Άλλοι χώροι του κτιρίου θα παραμείνουν ανοιχτοί, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας έκθεσης για τον Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη Όρσον Γουέλς.

Το πρόβλημα στη Γαλλία

Το 2023, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση των κοριών, οι οποίοι εμφανίστηκαν σε μεγάλους αριθμούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους κινηματογράφους και στα νοσοκομεία, καθώς η Γαλλία προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Το 2024, η κυβέρνηση δήλωσε ότι η παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από λογαριασμούς κοινωνικών μέσων που συνδέονται με τη Ρωσία είχε εντείνει τον πανικό του κοινού το φθινόπωρο του 2023.

Οι κοριοί συνηθίζουν να φωλιάζουν σε στρώματα, αν και μπορούν επίσης να κρυφτούν σε ρούχα και αποσκευές.

Τα τσιμπήματα των κοριών καταλήγουν στο δέρμα να φαίνονται σαν κόκκινες περιοχές, φουσκάλες ή μεγάλα εξανθήματα και μπορούν να προκαλέσουν έντονο κνησμό ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Συχνά προκαλούν επίσης ψυχολογική δυσφορία, προβλήματα ύπνου, άγχος και κατάθλιψη.

Φωτογραφία: Arthur Weidmann/Wikipedia