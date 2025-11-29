newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Πορτοκαλί Παράγοντας: Το χημικό όπλο που συνεχίζει να σκοτώνει
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 01:14

Πορτοκαλί Παράγοντας: Το χημικό όπλο που συνεχίζει να σκοτώνει

Οι διαρκείς επιπτώσεις του Πορτοκαλί Παράγοντα - Agent Orange, ενός ζιζανιοκτόνου της εποχής του πολέμου του Βιετνάμ, υπογραμμίζουν γιατί η μνήμη πρέπει να συνοδεύεται από δράση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Η 30η Νοεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για όλα τα Θύματα Χημικού Πολέμου. Η ημέρα αυτή, που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015, τιμά όσους έχουν υποφέρει από χημικά όπλα και επιβεβαιώνει τη συλλογική μας δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι φρικαλεότητες δεν θα ξανασυμβούν ποτέ.

Από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC) το 1997, 197 χώρες την έχουν επικυρώσει. Το Ισραήλ την υπέγραψε αλλά δεν την επικύρωσε ποτέ, ενώ η Αίγυπτος, η Βόρεια Κορέα και το Νότιο Σουδάν δεν την έχουν υπογράψει.

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2023 ότι όλα τα αποθέματα χημικών όπλων που έχουν δηλωθεί από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν καταστραφεί. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον τομέα του αφοπλισμού στη σύγχρονη ιστορία.

Ωστόσο, για πολλούς, τα σημάδια του χημικού πολέμου είναι ακόμα νωπά.

Πορτοκαλί Παράγοντας: Ένα όπλο σχεδιασμένο να καταστρέφει τη ζωή

Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τα χημικά όπλα, τους έρχονται στο μυαλό εικόνες από αντιασφυξιογόνες μάσκες, επιθέσεις με σαρίν ή αέριο μουστάρδας εργαλεία της σύγχρονης βαρβαρότητας. Για αμέτρητες οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βιετνάμ, το Λάος και την Καμπότζη, η κληρονομιά του χημικού πολέμου συνδέεται με ένα διαφορετικό όνομα: τον Πορτοκαλί Παράγοντα ή Agent Orange.

Μεταξύ 1961 και 1971, ο αμερικανικός στρατός ψέκασε περίπου 20 εκατομμύρια γαλόνια ζιζανιοκτόνων στο νότιο Βιετνάμ, κατά μήκος του μονοπατιού Χο Τσι Μινχ στο Λάος και σε τμήματα της Καμπότζης. Σχεδόν τα δύο τρίτα ήταν ο Πορτοκαλί Παράγοντας, ο οποίος αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν μολυσμένο με 2,3,7,8-τετραχλωροδιβενζο-p-διοξίνη (TCDD) — μια ισχυρή, μακράς διάρκειας διοξίνη.

Η TCDD είναι γνωστή ως καρκινογόνος ουσία για τον άνθρωπο που διαταράσσει το ενδοκρινικό σύστημα και συνδέεται με καρκίνους, αναπαραγωγικές διαταραχές και γενετικές ανωμαλίες που μπορούν να εκδηλωθούν σε πολλές γενιές.

Σύμφωνα με το γράμμα της CWC, το Agent Orange δεν ταξινομείται ως «χημικό όπλο». Αν ρωτήσετε έναν βετεράνο του Βιετνάμ που πάσχει από Πάρκινσον, καρκίνο, καρδιακή νόσο ή οποιαδήποτε από τις 19 παθήσεις που το υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων (VA) συνδέει με την έκθεση στον Πορτοκαλί Παράγοντα, θα ακούσετε μια πολύ διαφορετική ιστορία.

Για αυτούς, ήταν ένα όπλο σχεδιασμένο για να καταστρέφει τη ζωή και την υγεία (σ.σ. Η επίσημη λογική της αμερικανικής χρήσης ήταν πως ήθελαν να καταστραφεί η πλούσια βλάστηση στις ζούγκλες του Βιετνάμ και τις καλλιέργειες. Στην πράξη ήταν σαφές από τους αμερικανούς στρατιώτες και τα πτώματα των Βιετκόνγκ πως προκαλεί τεράστια ζημιά στον άνθρωπο. Η χρήση στην Καμπότζη και το Λάος δεν εξηγήθηκε.).

Παιδιά – θύματα του Πορτοκαλί Παράγοντα.

Αποζημίωση για λίγους και όχι για τα παιδιά ανδρών που εκτέθηκαν

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Ο νόμος Agent Orange Act του 1991 επέτρεψε στο υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων (VA) να θεωρήσει ότι όλοι οι βετεράνοι που υπηρέτησαν στο Βιετνάμ εκτέθηκαν στον Πορτοκαλί Παράγοντα, καθιστώντας τους δικαιούχους περίθαλψης και αποζημίωσης.

Μια έκθεση του 2018 του Κυβερνητικού Γραφείου Υπαιτιότητας – Government Accountability Office διαπίστωσε ότι πάνω από 757.000 βετεράνοι — περίπου ένας στους τέσσερις που υπηρέτησαν — λάμβαναν παροχές που σχετίζονταν με το Agent Orange.

Ο νόμος PACT του 2022 επέκτεινε αυτόν τον κύκλο στους βετεράνους που υπηρέτησαν σε άλλες περιοχές όπου χρησιμοποιήθηκε ο Πορτοκαλί Παράγοντας. Μέχρι το 2024, περισσότεροι από 84.000 νέοι βετεράνοι της εποχής του Βιετνάμ έλαβαν αποζημίωση, πολλοί εξαιτίας της έκθεσής τους.

Ωστόσο, το VA εξακολουθεί να αποκλείει τα περισσότερα από τα παιδιά τους από παροχές για γενετικές ανωμαλίες ή αναπηρίες, εκτός αν η μητέρα τους, και όχι ο πατέρας τους, υπηρέτησε στο Βιετνάμ. Αυτή η αδικία συνεχίζεται, ακόμη και καθώς αυξάνονται τα στοιχεία για τις επιπτώσεις στις επόμενες γενιές.

Περίπου 10.000 γυναίκες υπηρέτησαν στο Βιετνάμ, με περίπου το 90% να εργάζονται ως νοσοκόμες, σε θέσεις στη διοίκηση, τις μυστικές υπηρεσίες και τις επικοινωνίες. Ήταν πολύ σπάνιο να είχαν εκτεθεί στον Πορτοκαλί Παράγοντα.

Οι ΗΠΑ ανέλαβαν κάπως τις ευθύνες τους στο Βιετνάμ

Για χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέφευγε να αντιμετωπίσει τις ζημιές και στο εξωτερικό. Μόνο στα μέσα της δεκαετίας του 2000 οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Βιετνάμ άρχισαν να συνεργάζονται για τον καθαρισμό της παρατεταμένης μόλυνσης από διοξίνες.

Χάρη κυρίως στην ακούραστη υποστήριξη του πρώην γερουσιαστή Πάτρικ Λίχι και της ομάδας του, οι ΗΠΑ έχουν από τότε διαθέσει πάνω από 333 εκατομμύρια δολάρια για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό των αεροπορικών βάσεων Da Nang και Bien Hoa, καθώς και 139 εκατομμύρια δολάρια για προγράμματα υγείας και αναπηρίας στις πληγείσες κοινότητες του Βιετνάμ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ανόι νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ για αυτή τη συνεργασία και για την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών. Ωστόσο, αυτή η ζωτικής σημασίας συνεργασία σταματά στα σύνορα του Βιετνάμ.

Παιδιά ενός κατώτερου Θεού

Στο γειτονικό Λάος, οι οικογένειες υπομένουν τα ίδια δεινά χωρίς υποστήριξη. Το War Legacies Project έχει καταγράψει εκατοντάδες παιδιά που γεννήθηκαν με σοβαρές γενετικές ανωμαλίες στις περιοχές του Λάος που έχουν υποστεί ψεκασμό — ανησυχητικά παρόμοιες με αυτές που παρατηρήθηκαν στο Βιετνάμ.

Πριν από τη συνταξιοδότησή του το 2023, ο γερουσιαστής Λίχι εξασφάλισε 1,5 εκατομμύρια δολάρια για προγράμματα για άτομα με αναπηρία στο Λάος, ακολουθούμενα από άλλα 3 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, το πρόγραμμα OKARD («Ευκαιρία» στα λαοτικά) — ένα από τα λίγα προγράμματα που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία κατά μήκος του μονοπατιού Χο Τσι Μινχ — καταργήθηκε αθόρυβα. Αυτές οι οικογένειες έχουν μείνει για άλλη μια φορά να τα βγάλουν πέρα μόνες τους.

Η τοξική κληρονομιά του Πορτοκαλί Παράγοντα

Πενήντα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ, η τοξική κληρονομιά του Πορτοκαλί Παράγοντα και άλλων διοξινών παραμένει. Η CWC μπορεί να μην το περιλαμβάνει στον κατάλογο των απαγορευμένων όπλων, αλλά οι επιπτώσεις του — δεκαετίες ταλαιπωρίας, ασθένειες στις επόμενες γενιές και οικολογική καταστροφή — καθιστούν αυτή τη διάκριση άνευ σημασίας.

Καθώς θυμόμαστε τα θύματα του χημικού πολέμου, πρέπει επίσης να θυμόμαστε εκείνους των οποίων τα βάσανα δεν εμπίπτουν στα αυστηρά όρια των διεθνών ορισμών, όπως υπογραμμίζει το Responsable Statecraft στο αφιέρωμά του. Ο Πορτοκαλί Παράγοντας είχε ως στόχο να απογυμνώσει τη ζούγκλα, αλλά αυτό που πραγματικά αποκάλυψε είναι η μακρά σκιά του χημικού πολέμου στις ανθρώπινες ζωές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει αξιέπαινα μέτρα για να επανορθώσουν στο Βιετνάμ. Η πραγματική συμφιλίωση και η ηθική ηγεσία απαιτούν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αυτό σημαίνει επέκταση της υποστήριξης προς τις κοινότητες στο Λάος και την Καμπότζη, που ήταν επίσης θύματα αναμφισβήτητων ενεργειών της χώρας μας.

Σημαίνει να διασφαλίσουμε ότι οι βετεράνοι και οι οικογένειές τους εδώ στην πατρίδα θα λάβουν την αναγνώριση και τη φροντίδα που τους αξίζει, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που γεννήθηκαν με αναπηρίες που μπορεί να συνδέονται με την έκθεση των γονιών τους. Σημαίνει επίσης τη συνέχιση της επιστημονικής έρευνας που απαιτείται για την πλήρη κατανόηση αυτών των διαγενεακών επιπτώσεων.

Τα χημικά όπλα μπορεί να μην βρίσκονται πλέον στα οπλοστάσιά μας, αλλά τα φαντάσματά τους παραμένουν στο έδαφος της Νοτιοανατολικής Ασίας, στα σώματα των βετεράνων μας και στο DNA των παιδιών τους. Για να τιμήσουμε τα θύματα του χημικού πολέμου, δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο εκείνους που σκοτώθηκαν από το σαρίν ή το αέριο μουστάρδας, αλλά και εκείνους που εξακολουθούν να ζουν με τις κρυφές πληγές του Πορτοκαλί Παράγοντα.

Όσο αυτές οι πληγές παραμένουν χωρίς θεραπεία, το έργο μας για τον τερματισμό του χημικού πολέμου παραμένει ημιτελές.

