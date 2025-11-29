ΗΠΑ: Στοιχεία δείχνουν σύνδεση θανάτων δέκα παιδιών με εμβόλια κατά της COVID
Ρεπορτάζ των New York Times ανέφερε ότι σχετικό υπόμνημα αναφέρει ως πιθανή αιτία θανάτου δέκα παιδιών στις ΗΠΑ τη μυοκαρδίτιδα ή την καρδιακή φλεγμονή
- Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
- Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα
- Γιατί η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως – Πώς ανατρέπονται τα δεδομένα για την Ελλάδα
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
Ο επίτροπος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, Μάρτι Μακάρι, δήλωσε σήμερα (29/11) πως στοιχεία δείχνουν οτι 10 παιδιά πέθαναν εξαιτίας του εμβολιασμού τους κατά της COVID-19.
«Υπήρξαν, όπως φαίνεται, δέκα θάνατοι παιδιών από εμβόλια κατά της COVID», παραδέχθηκε σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, επικαλούμενος στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν την περίοδο της διακυβέρνησης Μπάιντεν.
Νωρίτερα, ρεπορτάζ των New York Times αποκάλυψε πως, σε εσωτερικό υπόμνημά της, η FDA κατέληξε ότι τουλάχιστον 10 παιδιά στις ΗΠΑ πιθανόν να πέθαναν λόγω του εμβολιασμού τους κατά της COVID, αναφέροντας ως πιθανή αιτία μυοκαρδίτιδα ή καρδιακή φλεγμονή, όπως υποθέτει ο διευθυντής, Δρ. Vinay Prasad.
Τι δεν λέει το υπόμνημα;
Το υπόμνημα, το οποίο έχει στα χέρια της η αμερικανική εφημερίδα και δεν δημοσιοποιήθηκε, δεν παρέχει λεπτομέρειες όπως την ηλικία των παιδιών, αν είχαν άλλα προβλήματα υγείας ή πώς η υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του εμβολίου και του θανάτου. Ούτε αποκαλύπτει τον κατασκευαστή των επίμαχων εμβολίων.
«Αυτή είναι μια σημαντική αποκάλυψη», έγραψε ο Δρ Prasad σε υπόμνημα προς τα μέλη του προσωπικού. «Για πρώτη φορά, η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα αναγνωρίσει ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν σκοτώσει παιδιά Αμερικανών».
Η επιστολή του αντιπροσωπεύει άλλη μία απότομη στροφή των ομοσπονδιακών αρχών υπό τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργό Υγείας της χώρας και μακροχρόνιο αρνητή των εμβολίων, ο οποίος έχει συχνά περιγράψει τα εμβόλια κατά της Covid ως μη ασφαλή.
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος για ληστεία – Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία σε βάρος του
- Μήνυμα ενότητας και συμπόρευσης από πάπα και οικουμενικό πατριάρχη – Η κοινή διακήρυξη και το κοινό Πάσχα
- Βίντεο ντοκουμέντο με τη Lamborghini που έκανε «ράλι» γνωστός επιχειρηματίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης
- Κόντης: «Η ευθύνη είναι δική μου»
- Λαμία: Δραματική διάσωση ηλικιωμένης από το σπίτι της που έπιασε φωτιά – Την απεγκλώβισαν αστυνομικοί
- Στο Χαλέπι ο Άχμαντ αλ Σάρα, έναν χρόνο μετά την επίθεση του συνασπισμού του που έριξε τον αλ Άσαντ
- Οι πέντε κινήσεις που σβήνουν τα τεκμήρια – Οι πιο συνηθισμένες παγίδες
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις