Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0: Σόου Σόρλοθ και νίκη για τους Ροχιμπλάνκος
Με δύο γκολ του Σόρλοθ η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε με 2-0 την Οβιέδο για την 14η αγωνιστική της La Liga, σε ένα ματς που «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο.
- Ο Αλέξης Τσίπρας και η «Ιθάκη» σε μεγάλα διεθνή μέσα
- Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
- Βεντέτα πίσω από την επίθεση εναντίον κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο - Του είχαν κόψει τη γλώσσα με ψαλίδι
- Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Η Ατλέτικο Μαδρίτης καθάρισε από νωρίς το τρίποντο στην αναμέτρηση με την Οβιέδο, επικρατώντας με 2-0 και με τα δύο γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Σόρλοθ που πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης.
Οι «ροχιμπλάνκος» με αυτή τη νίκη πάτησαν στην τρίτη θέση, έχοντας 31 βαθμούς και βρίσκονται στο -3 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα μετά από 14 αγωνιστικές στη La Liga. Οι φιλοξενούμενοι με αυτή τους την ήττα παραμένουν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις εννέα βαθμούς.
Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό της συνάντησης με τον Αλεξάντερ Σόρλοθ να σκοράρει έπειτα από ασίστ του Χάνκο. Δέκα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 26ο λεπτό και πάλι ο Νορβηγός φορ έκανε το 2-0, διπλασιάζοντας τόσο τα δικά του τέρματα όσο και της ομάδας του. Αυτό έμελλε να είναι και το τελικό σκορ με την ομάδα του Σιμεόνε να κάνει διαχείριση στο δεύτερο μέρος.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 28/11
Χετάφε-Έλτσε 1-0
Σάββατο, 29/11
Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2
Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1
Λεβάντε-Μπιλμπάο 0-2
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0
Κυριακή, 30/11
Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)
Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)
Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)
Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα, 1/12
Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)
H βαθμολογία
- Τότεναμ – Φούλαμ 1-2: Ήττα – σοκ για τα Σπιρούνια
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0: Σόου Σόρλοθ και νίκη για τους Ροχιμπλάνκος
- Μίλαν – Λάτσιο 1-0: Ο Λεάο έκρινε το ντέρμπι στο «Σαν Σίρο»
- Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
- Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ
- Κατάρ: Στον Πιάστρι η pole position (pic)
- Χιμένεθ: «Θα ήταν άδικο να μην κερδίζαμε σήμερα»
- Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2: Διπλό στην «BayArena» και 3η θέση για τους Βεστφαλούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις