Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0: Σόου Σόρλοθ και νίκη για τους Ροχιμπλάνκος

Η Ατλέτικο Μαδρίτης καθάρισε από νωρίς το τρίποντο στην αναμέτρηση με την Οβιέδο, επικρατώντας με 2-0 και με τα δύο γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Σόρλοθ που πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης.

Οι «ροχιμπλάνκος» με αυτή τη νίκη πάτησαν στην τρίτη θέση, έχοντας 31 βαθμούς και βρίσκονται στο -3 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα μετά από 14 αγωνιστικές στη La Liga. Οι φιλοξενούμενοι με αυτή τους την ήττα παραμένουν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις εννέα βαθμούς.

Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό της συνάντησης με τον Αλεξάντερ Σόρλοθ να σκοράρει έπειτα από ασίστ του Χάνκο. Δέκα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 26ο λεπτό και πάλι ο Νορβηγός φορ έκανε το 2-0, διπλασιάζοντας τόσο τα δικά του τέρματα όσο και της ομάδας του. Αυτό έμελλε να είναι και το τελικό σκορ με την ομάδα του Σιμεόνε να κάνει διαχείριση στο δεύτερο μέρος.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε 1-0

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

Λεβάντε-Μπιλμπάο 0-2

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)

Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)

Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)

H βαθμολογία