Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία

Αύξησε τη διαφορά η Ελλάδα από την Πολωνία και πήρε… αέρα στη μάχη που δίνει για κρατήσει την 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι νίκες των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού σε βάρος των Φιορεντίνα και Στουρμ Γκρατς. Από αυτά τα αποτελέσματα η Ελλάδα πήρε 800 βαθμούς και 500 η Πολωνία, μετά τη νίκη της Γιαγκελόνια. Μπορεί να έχασε 200 βαθμούς από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, όμως η «ψαλίδα» Ελλάδας-Πολωνίας άνοιξε στους 1.000 βαθμούς. Παράλληλα, η χώρα μας μείωσε στους 2.588 βαθμούς την διαφορά από την 10η Τσεχία.

Η βαθμολογία της UEFA

Τουρκία 47.400 (+6.600– 3/5) Τσεχία 43.900 (+6.400 – 4/5) Ελλάδα 41.312 (+7.100 – 4/5) Πολωνία 40.375 (+9.375 – 4/4) Νορβηγία 38.387 (+5.200 – 2/5) Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4) Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5) Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5) Κύπρος 32.637 (+8.850- 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –