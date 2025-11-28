Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Οι νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού άνοιξαν την ψαλίδα της Ελλάδας με την Πολωνία, στη μάχη που δίνει η χώρα μας για να κρατήσει την 11η θέση. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία
Αύξησε τη διαφορά η Ελλάδα από την Πολωνία και πήρε… αέρα στη μάχη που δίνει για κρατήσει την 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι νίκες των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού σε βάρος των Φιορεντίνα και Στουρμ Γκρατς. Από αυτά τα αποτελέσματα η Ελλάδα πήρε 800 βαθμούς και 500 η Πολωνία, μετά τη νίκη της Γιαγκελόνια. Μπορεί να έχασε 200 βαθμούς από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ, όμως η «ψαλίδα» Ελλάδας-Πολωνίας άνοιξε στους 1.000 βαθμούς. Παράλληλα, η χώρα μας μείωσε στους 2.588 βαθμούς την διαφορά από την 10η Τσεχία.
Η βαθμολογία της UEFA
- Τουρκία 47.400 (+6.600– 3/5)
- Τσεχία 43.900 (+6.400 – 4/5)
- Ελλάδα 41.312 (+7.100 – 4/5)
- Πολωνία 40.375 (+9.375 – 4/4)
- Νορβηγία 38.387 (+5.200 – 2/5)
- Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)
- Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)
- Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)
- Κύπρος 32.637 (+8.850- 3/5)
Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
