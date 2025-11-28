Πάτρα: Συνελήφθη 35χρονη για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Bρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.
Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν, σε περιοχή της Πάτρας, μια 35χρονη, η οποία κατελήφθη να κατέχει νομίσματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων.
Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη της 35χρονης, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα, τα οποία, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου, χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
