Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη είναι προγραμματισμένες για αύριο Σάββατο 29 Νοέμβριου στην Αθήνα και σε πολλές ακόμα πόλεις της Ελλάδας ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις οργανώνονται σε πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου.

Η 29η Νοεμβρίου είναι ορισμένη από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό και παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας για τη Γάζα, οι οργανωτές επιμένουν ότι το σχέδιο Τραμπ κάθε άλλο παρά σχέδιο ειρήνης είναι και απευθύνουν κάλεσμα για μαζικές κινητοποιήσεις.

Αποικιοκρατικό το σχέδιο των ΗΠΑ

«Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 10 Οκτωβρίου παραβιάζεται καθημερινά με εκατοντάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, η ανθρωπιστική βοήθεια που περνάει στη μισή έκταση της Γάζας φτάνει μόλις το 1/4 της συμφωνίας, το υπόλοιπο μισό πέρα από την «κίτρινη γραμμή» παραμένει υπό κατοχή. Το σχέδιο των ΗΠΑ που πέρασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι αποικιοκρατικό, κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις του Ισραήλ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο που καλεί στο αυριανό συλλαλητήριο και προσθέτει:

«Τίποτα δεν τελείωσε, συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη! Πιάνουμε το νήμα από την πετυχημένη απεργία στις 10 Οκτώβρη, ένα μεγάλο βήμα μπροστά για το κίνημα αλληλεγγύης στην Ελλάδα και κλιμακώνουμε με απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις για να σταματήσουμε κάθε στήριξη που προσφέρει προκλητικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο κράτος -τρομοκράτη».

Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο απευθύνουν ακόμα το BDS Greece , η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας, η Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων.

Διαδηλώσεις θα γίνουν ακόμα στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι, ενώ σήμερα στην Ιταλία υπάρχει γενική απεργία ενάντια στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης με βασικό αίτημα να σταματήσει η βοήθεια στο Ισραήλ.