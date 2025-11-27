Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αυξάνει τον προϋπολογισμό του – Θα ασχοληθεί και με την άμυνα και ασφάλεια

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) συμφώνησε σε έναν προϋπολογισμό ύψους 22,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Μαζί με τον προϋπολογισμό του, τα μέλη του διεύρυναν την εντολή του. Πλέον, ο οργανισμός που είχε αφιερωθεί αποκλειστικά στην ειρηνική χρήση του διαστήματος, θα αναλάβει έργα που θα αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα.

Η αύξηση είναι της τάξης του 30% και η απόφαση ελήφθη εν μέσω γεωπολιτικων αλλαγών, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας η Ευρώπη να προλάβει τις ΗΠΑ, την Κίνα και τις ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας, που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στον διαστημικό αγώνα.

Διαστημικός αγώνας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ζήτησε από τα 23 κράτη-μέλη του να παράσχουν χρήματα για τη χρηματοδότηση εκτοξεύσεων, δορυφόρων και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στη συμφωνία υπογραμμίζεται η σημασία του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου του ως ταχέως αναπτυσσόμενου οικονομικού τομέα και για σκοπούς ασφάλειας και άμυνας. Στην ανακοίνωσή του ESA αναφέρεται επίσης ότι «το διακυβερνητικό πλαίσιο του ESA παρέχει τα διαπιστευτήρια και τα εργαλεία για την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων… για την ασφάλεια και την άμυνα».

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μιλάει για «ιστορική αλλαγή», καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δείξει τη σημασία των διαστημικών πόρων, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για τις ασφαλείς επικοινωνίες.

Επίσης, η Ευρώπη επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX του Έλον Μασκ.

Πού θα ενεργοποιηθεί

Σύμφωνα με το Politico, παράδειγμα της αλλαγής είναι το νέο έργο διπλής χρήσης παρατήρησης της Γης από τον ESA. Ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ανθεκτικότητα από το Διάστημα, η οποία θα μπορούσε να έχει τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές εφαρμογές.

Η απόφαση ελήφθη και εξαιτίας της πίεσης από την Πολωνία, η οποία ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή του ESA στην άμυνα. Αυτό που συζητιέται είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο στην Πολωνία. Το αντικείμενό του θα είναι η ασφάλεια.