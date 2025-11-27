magazin
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Fizz 27 Νοεμβρίου 2025 | 22:10

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Τη στιγμή που εκατομμύρια Αμερικανοί κάθονται στο τραπέζι για το παραδοσιακό γεύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών, η Αντζελίνα Τζολί και άλλοι διάσημοι αντιστέκονται στον εορτασμό απορρίπτοντας τον για την ανηθικότητα και το εγκληματικό του υπόβαθρο.

Πέρα από την «αιματοβαμμένη» ιστορία του αποικισμού, άλλοι μποϊκοτάρουν το έθιμο και για κτηνωδία της βιομηχανικής εκτροφής και σφαγής των ζώων.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της αμερικανικής ταυτότητας, μια στιγμή όπου η οικογενειακή ευγνωμοσύνη μεταφράζεται σε ένα πλούσιο τραπέζι. Ωστόσο, για κάποιους επιδραστικούς διάσημους αυτή η γιορτή δεν είναι παρά ένα ταμπού.

Οι σταρ αυτοί επιλέγουν συνειδητά να διαχωρίσουν τη θέση τους, επικαλούμενοι λόγους βαθιά ηθικούς, οι οποίοι κινούνται σε δύο άξονες: την ιστορική αλήθεια και τα δικαιώματα των ζώων.

Για πολλούς από αυτούς τους καλλιτέχνες, ο εορτασμός του Thanksgiving είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια διαστρεβλωμένη εκδοχή της ιστορίας, η οποία εξωραΐζει την άφιξη των Ευρωπαίων αποίκων και συγκαλύπτει τη βίαιη δράση εις βάρος των ιθαγενών πληθυσμών.

Η Αντζελίνα Τζολί, μια από τις πιο πολιτικοποιημένες ηθοποιούς, φέρεται να έχει αποστασιοποιηθεί πλήρως από τη γιορτή.

Πηγές κοντά της έχουν δηλώσει ότι η Τζολί «σιχαίνεται αυτή τη γιορτή» και αρνείται να διδάξει στα παιδιά της μια ιστορία που περιλαμβάνει τη «δολοφονία» και την «κυριαρχία του ενός πολιτισμού πάνω στον άλλον». Για εκείνη, η ημέρα πρέπει να είναι ένας αναστοχασμός, όχι ένας πανηγυρισμός.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η θρυλική τραγουδίστρια Σερ, η οποία δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν γιορτάζει «την αρχή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ», υποστηρίζοντας ότι η γιορτή «δοξάζει την κατάκτηση αντί της ευγνωμοσύνης».

Ακόμη πιο έντονη ήταν η αντίδραση της Σάιλιν Γούντλεϊ, η οποία, μετά τη σύλληψή της στις διαμαρτυρίες του Standing Rock, χαρακτήρισε το Thanksgiving ως μια μέρα που «ιδρύθηκε πάνω σε μια σφαγή», υπογραμμίζοντας ότι στα σχολεία διδάσκονται «ψευδείς αφηγήσεις» για τους Ινδιάνους.

Και οι τρεις αυτές επιδραστικές γυναίκες επιλέγουν να βάλουν την ιστορική συνείδηση και την αλήθεια πάνω από την παράδοση και να επιτεθούν σε μια συγκάλυψη που επιμένει να αποσιωπείται.

Σφαγιασμένο τραπέζι

Ο δεύτερος, εξίσου ισχυρός, λόγος άρνησης και μποϊκοτάζ σχετίζεται με την κτηνωδία και τη βιομηχανική εκτροφή. Για τους βίγκαν ακτιβιστές του Χόλιγουντ, το να στρώνεις το τραπέζι με μια ψητή γαλοπούλα ακυρώνει κάθε έννοια ευγνωμοσύνης.

Η Αλίσια Σιλβερστόουν είναι η πιο σφοδρή επικριτής αυτής της πλευράς. Έχοντας μετατρέψει το Thanksgiving σε Save Τhe Turkey Day, η ηθοποιός δηλώνει ότι «το να έχεις ένα μεγάλο, νεκρό ζώο στο κέντρο του τραπεζιού ακυρώνει κάθε αίσθημα αγάπης και ευγνωμοσύνης». Με σκληρά λόγια, η σταρ του Clueless τονίζει ότι μόνο στις ΗΠΑ «660.000 ζώα σκοτώνονται κάθε μια ώρα, ενώ περίπου 46 εκατομμύρια γαλοπούλες θανατώνονται μόνο για τη γιορτή αυτή».

Η Μπίλι Άιλις, ως αφοσιωμένη βίγκαν, συμμερίζεται αυτή τη στάση, καλώντας τους φανς της να αναλογιστούν τη φύση των πλασμάτων αυτών, τα οποία χαρακτηρίζει ως «μερικά από τα πιο ευγενικά πλάσματα στον κόσμο».

Μάλιστα, μαζί με τον Χοακίν Φίνιξ, υπέγραψε αναφορά για τη διάσωση των γαλοπούλων που «απονεμήθηκε χάρη» από τον Πρόεδρο Μπάιντεν.

Ακόμη και η κωμική προσέγγιση της Σάρα Σίλβερμαν στοχεύει στην κτηνωδία, καθώς σατιρίζει ότι «η γαλοπούλα που σκοτώνουμε είναι σύμβολο των Ινδιάνων που σκοτώσαμε», συνδέοντας έτσι τους δύο άξονες άρνησης.

Άλλες διασημότητες, όπως η Πάμελα Άντερσον, έχουν αντικαταστήσει το παραδοσιακό γεύμα με ένα τελετουργικό όπου επισκέπτονται καταφύγια ζώων, χαϊδεύοντας ζωντανές γαλοπούλες και ταΐζοντάς τες κολοκυθόπιτα.

Αποικιοκρατικό ξέπλυμα

Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) αποτελεί την ιερότερη, ίσως, παράδοση της Αμερικής, αλλά ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο πεδίο ηθικής αντιπαράθεσης καθώς πίσω από την εικόνα του οικογενειακού τραπεζιού και της ψητής γαλοπούλας κρύβεται μια ιστορική αλήθεια που οι ιθαγενείς Αμερικανοί και πολλοί ακαδημαϊκοί αρνούνται να αφήσουν να ξεχαστεί.

H γιορτή αυτή θεωρείται από πολλούς ως η θριαμβευτική αφήγηση της αποικιοκρατίας, η οποία συγκαλύπτει τη γενοκτονία που επέφερε ο ερχομός των αποίκων.

Η αμφισβήτηση του Thanksgiving δεν είναι μια σύγχρονη ιδιοτροπία μιας woke μόδας. Είναι μια κραυγή που βασίζεται σε ακαδημαϊκά τεκμηριωμένες πηγές και μαρτυρίες ακτιβιστών που αγωνίζονται για την αναγνώριση του «ματωμένου» θεμελίου των ΗΠΑ.

Σε ετήσια βάση, η Ημέρα των Ευχαριστιών ξεπερνά τη διάσταση της απλής οικογενειακής γιορτής και αναδεικνύεται σε πεδίο μάχης για την ίδια την ηθική νομιμότητα της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επίσημη αφήγηση εστιάζει στο 1621, όταν οι Άγγλοι Προσκυνητές στον Πλύμουθ μοιράστηκαν ένα γεύμα με τους ιθαγενείς της φυλής Γουαμπανόαγκ (Wampanoag).

Ωστόσο, για τους ιστορικούς, αυτή η εικόνα είναι μια επικίνδυνη, κρατική μυθοπλασία που αποσιωπά τις πράξεις βίας, αρπαγής γης και γενοκτονίας που ακολούθησαν.

«Συστηματική, βιολογική εξόντωση»

Ο Ντέιβιντ Στ. Άνταμς, ιστορικός και συγγραφέας του Education for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience, 1875-1928, τονίζει ότι η άφιξη των Ευρωπαίων δεν ήταν μια συνάντηση, αλλά η αρχή μιας συστηματικής βιολογικής και στρατιωτικής εξόντωσης των αυτόχθονων πληθυσμών.

Οι ασθένειες που μετέφεραν οι άποικοι, όπως η ευλογιά και η ιλαρά, αποδεκάτισαν τους αυτόχθονες κατοίκους, σκοτώνοντας έως και το 90% ορισμένων φυλών.

Η Δρ. Σούζαν Μίλφις-Γουάσμπερν, καθηγήτρια Αμερικανικών Σπουδών, επιβεβαιώνει αυτή την άποψη, δηλώνοντας με έμφαση: «Το Thanksgiving δεν είναι μια αθώα οικογενειακή γιορτή. Είναι μια πράξη κρατικής αμνησίας που επιβάλλει μια ψευδή ιστορική αφήγηση.»

Αυτή η «αμνησία» αποσιωπά γεγονότα όπως η Σφαγή του Πέκοτ (Pequot massacre) το 1637, μόλις 16 χρόνια μετά το περίφημο γεύμα, κατά την οποία εκατοντάδες Ιθαγενείς της φυλής Πέκοτ κάηκαν ζωντανοί από τις δυνάμεις των αποίκων.

Η πράξη αυτή θεωρείται από πολλούς ως το πραγματικό θεμέλιο του εορτασμού, καθώς οι άποικοι γιόρτασαν τη νίκη τους επί των Ιθαγενών με μια δημόσια Ημέρα Ευχαριστιών.

Ουρλιαχτό πένθους

YouTube thumbnail

Η πιο ισχυρή και συγκλονιστική κριτική προέρχεται από τους ίδιους τους απογόνους των Ιθαγενών.

Από το 1970, οι Ιθαγενείς ακτιβιστές συγκεντρώνονται κάθε τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου στο Πλύμουθ της Μασαχουσέτης για να τιμήσουν την ημέρα ως Εθνική Ημέρα Πένθους (National Day of Mourning).

Η κίνηση αυτή γεννήθηκε από την πράξη λογοκρισίας κατά του Φρανκ «Γουάμπανο» Τζέιμς, αείμνηστου ακτιβιστή των Γουαμπανόαγκ, ο οποίος είχε σκοπό να τονίσει σε δημόσια ομιλία το πώς η βοήθεια που προσέφεραν οι Ιθαγενείς γύρισε σε βάρος τους.

Ο Φρανκ Τζέιμς, ιδρυτής της Ημέρας Πένθους, αναφέρθηκε στην Ημέρα των Ευχαριστιών με συγκλονιστικά λόγια. «Εμείς δεν καθόμαστε για να ευχαριστήσουμε. Καθόμαστε για να πενθήσουμε. Για τους ανθρώπους μας, η τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου δεν είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά η Εθνική Ημέρα Πένθους. Πενθούμε για τη γη που κλάπηκε, για τους προγόνους μας που σφαγιάστηκαν».

Στη δήλωση του ο ακτιβιστής συνοψίζει το έγκλημα της αποικιοκρατίας. Η εισαγωγή ευρωπαϊκών ασθενειών μετέτρεψε τον ερχομό των Ευρωπαίων σε βιολογική καταστροφή, ενώ ακολούθησε η συστηματική προσπάθεια εξαφάνισης της κουλτούρας και της γλώσσας τους (πολιτική των ινδιάνικων σχολείων κ.λπ.).

View this post on Instagram

A post shared by FEMINIST (@feminist)

Ματωμένα θεμέλια

Η αντιπαράθεση για το Thanksgiving είναι τελικά μια συζήτηση για τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε η Αμερική. Οι κριτικοί υποστηρίζουν ότι η «ελευθερία» και η «δημοκρατία» των ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ καθολικές, αλλά οικοδομήθηκαν πάνω στην εκμετάλλευση και τη βία.

Ο δημοσιογράφος Μαρκ Τραχάν, αναλυτής θεμάτων Ιθαγενών Αμερικανών, συμπυκνώνει τη δημοσιογραφική και ηθική ευθύνη: «Το Thanksgiving λειτουργεί ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο λήθης στην αμερικανική ιστορία. Είναι η στιγμή που το έθνος επιλέγει να νομιμοποιήσει την ύπαρξή του μέσα από έναν εξιδανικευμένο μύθο… Η δημοσιογραφική και ηθική μας υποχρέωση είναι να υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι το αμερικανικό όνειρο έχει ένα ματωμένο θεμέλιο και ότι οφείλουμε μια συγγνώμη – όχι μια γιορτή – στους Ιθαγενείς.»

YouTube thumbnail

Η γιορτή, εδραιωμένη ως εθνική παράδοση από τον Πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου για λόγους εθνικής ενότητας, χρησιμοποίησε έναν ιστορικό εξωραϊσμό για να καλύψει τις φρικαλεότητες.

Σήμερα, η συζήτηση δεν αφορά αν η γαλοπούλα είναι νόστιμη, αλλά αν το έθνος είναι έτοιμο να αντικαταστήσει τον μύθο με την αλήθεια, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος του «αμερικανικού ονείρου» πληρώθηκε με το αίμα των ιθαγενών.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών, καταλήγουν οι επικριτές, πρέπει να μετατραπεί σε μια ημέρα βαθιάς αναγνώρισης και μετάνοιας.

O σπουδαίος σκηνοθέτης και ντοκιμαντερίστας Ραούλ Πεκ προσπάθησε να ξορκίσει πολλούς μύθους γύρω από τη γέννηση ενός έθνους, αυτό των ΗΠΑ, στο εξαιρετικό, και δυστυχώς δυσεύρετο ντοκιμαντέρ του, Exterminate All the Brutes, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Σουηδού συγγραφέα Σβεν Λίντκβιστ.

YouTube thumbnail

Αυτή η ιστορική και φιλοσοφική διερεύνηση των ριζών της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, του ρατσισμού και της γενοκτονίας, εκδόθηκε αρχικά στα σουηδικά με τον τίτλο Utrota varenda jävel το 1992 και σε αγγλική μετάφραση το 1996.

Το βιβλίο πήρε τον τίτλο του από την περίφημη φράση που χρησιμοποίησε ο χαρακτήρας Κουρτς στο μυθιστόρημα του Τζόζεφ Κόνραντ Καρδιά του Σκότους του 1899.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»
«Δουλειά και αγάπη» 27.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «σπάει τη σιωπή της» για τον Ντέιβιντ Χάρμπορ – «Η σχέση μας είναι πιο δυνατή από ποτέ»

Παρά τις φήμες έντασης, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν τονίζει ότι η σχέση της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ παραμένει ισχυρή και προαναγγέλλει ένα συγκινητικό φινάλε για το δίδυμο Χόπερ–Ελεβέν στην 5η σεζόν

Σύνταξη
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης
Europa League 27.11.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης

Μετά την ιστορική «τριάρα» επί της Λίβερπουλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ «καθάρισε» με 3-0 και τη Μάλμε για την 5η αγωνιστική του Europa League και έκανε μεγάλο άλμα πρόκρισης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Show me the money 27.11.25

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» – Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα μετά την «Ιθάκη» - Ανοδική η τάση του «νέου κόμματος»

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας. Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της και οι δημοσκοπικές εταιρείες προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ
«Ανθρώπινα δικαιώματα» 27.11.25

Τελεσίγραφο από την Ισπανία: Ή θα πάρουμε εμείς μέρος στην Eurovision ή το Ισραήλ

Η RTVE επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί στη λίστα των συμμετεχόντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
Προτροπή 27.11.25

«Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο Γάλλος τραπεζίτης. Βιλερουά ντε Γκαλό, προέτρεψε όσους διαμαρτύρονται για το «πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο» του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος να μην έχουν μνήμη χρυσόψαρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο