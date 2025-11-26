newspaper
Ουκρανία: Σε αναζήτηση Plan B η Ευρώπη για τη χρηματοδότηση του Κιέβου πριν… να είναι αργά
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 23:35

Ουκρανία: Σε αναζήτηση Plan B η Ευρώπη για τη χρηματοδότηση του Κιέβου πριν… να είναι αργά

«Στερεύει» από χρήματα η Ουκρανία με την Ευρώπη να αναζητά τρόπους συνέχισης της χρηματοδότησης των πολεμικών προσπαθειών του Κιέβου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Ένα αισιόδοξο μήνυμα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εκπέμπει η Ουάσινγκτον τις τελευταίες ώρες αλλά η Ευρώπη προετοιμάζει για τη συνέχισή του καθώς παραμένουν τουλάχιστον τρία κρίσιμα ζητήματα ανάμεσα στις απαιτήσεις των ΗΠΑ και τις «κόκκινες γραμμές» του Κιέβου.

Υπό συζήτηση βρίσκεται η ανεύρεση τρόπου για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ

Με το ερώτημα πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρισκόμαστε πραγματικά από το τέλος του πολέμου να παραμένει ουσιαστικά αναπάντητο οι χώρες της ΕΕ αναζητούν ένα επείγον εναλλακτικό σχέδιο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν εγκαίρως για τη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Μόσχας.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Σύμφωνα με το Politico ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο ενός ενδιάμεσου δανείου για να βοηθήσουν το Κίεβο να παραμείνει… στη ζωή καθώς κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα στις αρχές του επόμενου έτους.

Σε μια σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλπιζαν να συμφωνήσουν σε μια πρόταση για τη χρήση των δεσμευμένων assets της Ρωσίας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ αλλά η ιδέα συνάντησε σφοδρή αντίδραση από τον πρωθυπουργό του Βελγίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, έχει κυκλοφορήσει ένα πρόχειρο σχέδιο για τη χρήση αυτών των δεσμευμένων χρημάτων αλλά οι μεγάλοι κίνδυνοι για αντίποινα από τη Ρωσία και η βλάβη στη φήμη της Ευρώπης ως ασφαλούς καταφυγίου για ξένα περιουσιακά στοιχεία έχουν «μπλοκάρει» τις διαδικασίες.

Ένα μεγάλο μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κυβέρνησης βρίσκεται στην Euroclear, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Βέλγιο. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, η Euroclear θα παραδώσει ουσιαστικά τον έλεγχο των παγωμένων κεφαλαίων της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να υποστηρίξει το γιγαντιαίο δάνειο προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα χρειαστεί να επιστρέψει τα χρήματα μόνο εάν λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι η ρύθμιση είναι νόμιμη, επειδή τα χρήματα θα δανειστούν και δεν θα κατασχεθούν, οπότε η Ρωσία θα μπορούσε, σε κάποιο σημείο στο μέλλον, να τα πάρει πίσω. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πρόσφατα: «Μιλάμε για κλοπή», και η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να ασκήσει δίωξη σε άτομα και χώρες που εμπλέκονται.

Το Βέλγιο

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ζυγίζοντας τα νέα δεδομένα και τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθούν να επαναξιολογήσουν την κατάσταση. Οι διπλωμάτες της ΕΕ αναμένουν ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ζητήσει από τους υπαλλήλους της να παρουσιάσουν ένα νομικά επεξεργασμένο κείμενο εντός των επόμενων ημερών, καθώς αυξάνεται η δυναμική για την εξεύρεση λύσης.

Ωστόσο, παρά τις εντατικές συνομιλίες μεταξύ του Βελγίου και της ΕΕ ο βέλγος πρωθυπουργός εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τις νομικές ευθύνες και τον κίνδυνο για αντίποινα από τη Μόσχα, σε περίπτωση που τα ρωσικά κεφάλαια χρησιμοποιηθούν για το δάνειο.

Έτσι, οι ειδικοί σε θέματα πολιτικής στις Βρυξέλλες στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο πώς να βοηθήσουν την Ουκρανία σε περίπτωση που η πρόταση για το δάνειο δεν κατατεθεί εγκαίρως ώστε να υπογραφεί από τους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής στις 18 Δεκεμβρίου.

Σχέδιο Β

Μια επιλογή που κερδίζει υποστήριξη είναι ένα «δάνειο γέφυρα», χρηματοδοτούμενο από δάνεια της ΕΕ, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους. Αυτό θα έδινε περισσότερο χρόνο για την «αξιοποίηση» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με τρόπο που να είναι αποδεκτός για το Βέλγιο.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Ουκρανία ενδέχεται να κληθεί να αποπληρώσει το αρχικό «δάνειο-γέφυρα» προς την ΕΕ, μόλις λάβει χρηματοδότηση από το μακροπρόθεσμο δάνειο. Μια άλλη μακροπρόθεσμη λύση θα συνδύαζε το δάνειο από τα ρώσικα assets με το κοινό δάνειο της ΕΕ.

«Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σενάριο στο οποίο οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους το λογαριασμό», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους νομοθέτες την Τετάρτη.

Οι απεσταλμένοι των χωρών της ΕΕ συζήτησαν τις επιλογές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο πίεσαν την Επιτροπή να προχωρήσει με τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που επικαλείται το Politico.

Η προοπτική ενός μοντέλου ενδιάμεσης χρηματοδότησης εξετάστηκε στις 4 Νοεμβρίου από τον Επίτροπο Οικονομικών της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος σημείωσε: «Όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η κατάσταση».

Είναι επείγον

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της ανάγκης να βρεθεί επειγόντως μια λύση καθώς το Κίεβο προειδοποιεί τα χρήματα που διαθέτει θα εξαντληθούν τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους.

Την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της ΕΕ θα οριστικοποιήσουν «τις επόμενες ημέρες» μια λύση που θα «εξασφαλίσει χρηματοδότηση».

Η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν

Την Τρίτη (25/11), Μόσχα, μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, απάντησε στη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι «μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν τι θα γίνει με τα παγωμένα ρωσικά assets που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά χέρια».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι όσοι έχουν παράνομα στα χέρια τους ρωσική περιουσία και δεν την επιστρέψουν, θα χαρακτηριστούν ως «κλέφτες» και θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις.

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όσοι έχουν παράνομα στα χέρια τους τα χρήματα της Ρωσίας πρέπει να τα επιστρέψουν, αν δεν θέλουν να θεωρηθούν ευρω-κλέφτες και να λάβουν τη σκληρότερη δυνατή απάντηση για το έγκλημά τους», έγραψε σε ανάρτησή της.

