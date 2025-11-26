newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 19:18
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 19:54

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η φύση κάνει «reset» στον εγκέφαλο

Πώς η φύση κάνει «reset» στον εγκέφαλο

Spotlight

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε για τον «μονομερή διαμελισμό ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους», καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στην προσπάθεια των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους ευρωπαίους νομοθέτες στο Στρασβούργο την Τετάρτη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έδειξε σημάδια πραγματικής προθυμίας να τερματίσει τη σύγκρουση» και συνέχισε να λειτουργεί με μια νοοτροπία που δεν έχει αλλάξει από την εποχή της Γιάλτας.

«Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διαίρεση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους και ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων, ανοίγουμε τις πόρτες για περισσότερους πολέμους αύριο, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό» είπε η επικεφαλής της Κομισιόν σύμφωνα με τον Guardian.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ – ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι συμβούλευε το Κρεμλίνο για τον καλύτερο τρόπο να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού ηγέτη – αναμένεται να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντήσει την ουκρανική πλευρά.

Δεν έχουμε δει σημάδι από τη Ρωσία ότι είναι πρόθυμη να τερματίσει τη σύγκρουση

Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης, χαρακτηρίζοντάς τες ως «αφετηρία», αλλά κατέστησε σαφές ότι η Ευρώπη έχει πολλές ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στο αρχικό 28-σημείο σχέδιο των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που ευνοούν τη Ρωσία έχουν αφαιρεθεί έκτοτε, σύμφωνα με την Ουκρανία, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακάλεσε την προθεσμία της Πέμπτης που είχε συνδέσει με την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών, εν μέσω ελάχιστων ενδείξεων προόδου σε βασικά σημεία διαφωνίας.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως ασταθή και επικίνδυνη, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι βλέπει «μια ευκαιρία για πραγματική πρόοδο», προσθέτοντας: «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι είναι πραγματικά πρόθυμη να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση. Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία».

Συγχαρητήρια στον Τραμπ από Κάλας, αλλά…

Σε μια βιαστικά οργανωμένη βιντεοκλήση την Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ «επιβεβαίωσαν τις κοινές μας αρχές», σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, αναφερόμενη στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ανεξαρτησία και «το εγγενές δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα».

Η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, δήλωσε ότι όλοι χαιρέτισαν την προσπάθεια των ΗΠΑ για ειρήνη, προτού παρουσιάσει μια ανάλυση της σύγκρουσης που διέφερε σημαντικά από την κοσμοθεωρία που διαμορφώνει το σχέδιο των 28 σημείων.

«Προς το παρόν, δεν βλέπουμε κανένα σημάδι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός», είπε. «Πρέπει ακόμα να περάσουμε από μια κατάσταση όπου η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται σε μια κατάσταση όπου πρέπει να διαπραγματευτεί. Πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο».

Αν η Ρωσία μπορούσε να κατακτήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, θα το είχε ήδη κάνει

Η Κάλας αναφέρθηκε στην «αποτυχημένη» ρωσική καλοκαιρινή επίθεση και στον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην οικονομία της Ρωσίας. «Η ιδέα ότι η Ουκρανία χάνει είναι επίσης εντελώς ψευδής. Αν η Ρωσία μπορούσε να κατακτήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, θα το είχε ήδη κάνει μέχρι τώρα. Ο Πούτιν δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους του στο πεδίο της μάχης, οπότε θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί την επίτευξή τους».

Είπε ότι τον περασμένο αιώνα η Ρωσία επιτέθηκε σε περισσότερες από 19 χώρες, σε ορισμένες από αυτές τρεις ή τέσσερις φορές. «Επομένως, σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα επιτύχουμε παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά, ώστε να σταματήσει οριστικά την επιθετικότητα και να μην προσπαθήσει να αλλάξει τα σύνορα με τη βία».

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ αντιτίθενται επίσης σε περιορισμούς των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ένας τέτοιος περιορισμός θα «άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται επίσης «ισχυρές, αξιόπιστες και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας».

Οι ΗΠΑ αναμένουν από την Ευρώπη να επενδύσουν 100 δισ. στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ευχαρίστησε την φον ντερ Λάιεν για τα μηνύματα υποστήριξής της. «Συμφωνούμε απόλυτα: όσο η Ρωσία συνεχίζει να απορρίπτει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες, οι κυρώσεις εναντίον της πρέπει να ενισχυθούν και η αμυντική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί».

Η φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο νομικής πρότασης σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Οι ηγέτες της ΕΕ δεν ενέκριναν την ιδέα τον περασμένο μήνα λόγω νομικών αμφιβολιών από το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 183 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του κρατικού πλούτου της Ρωσίας στην ΕΕ και τα δύο τρίτα του συνολικού παγκόσμιου πλούτου.

Η πρόταση του Τραμπ για τις ΗΠΑ να λάβουν το 50% των κερδών από μια επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την «ανασυγκρότηση και επένδυση στην Ουκρανία» με βάση 100 δισ. δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας αυξάνει την πίεση στους Ευρωπαίους ηγέτες να επιλύσουν το ζήτημα. Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης η Ευρώπη να συνεισφέρει 100 δισ. δολάρια στο επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης.

Σίγουρα θα πληρώσουν και οι Ρώσοι λέει η επικεφαλής της Κομισιόν

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε την υποστήριξή της στο σχέδιο για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία – ένα δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία με εγγύηση τα περιουσιακά στοιχεία και την ιδέα ότι η Ρωσία θα πληρώσει αποζημιώσεις στο Κίεβο – λέγοντας: «Δεν μπορώ να δω κανένα σενάριο στο οποίο μόνο οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το λογαριασμό».

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το θέμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων τον επόμενο μήνα, καθώς προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης για το Κίεβο για την περίοδο 2026-27, το οποίο αναμένεται να εξαντλήσει τα χρήματά του την επόμενη άνοιξη.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι μια άλλη ευρωπαϊκή προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ουκρανικών παιδιών που εκδιώχθηκαν βίαια στη Ρωσία. Είπε: «Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια των οποίων η τύχη είναι άγνωστη, παγιδευμένα στη Ρωσία από τη Ρωσία. Δεν θα τα ξεχάσουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: Πώς θα κινηθούν το 2026 – Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters

Παγκόσμιες αγορές: Πώς θα κινηθούν το 2026 – Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η φύση κάνει «reset» στον εγκέφαλο

Πώς η φύση κάνει «reset» στον εγκέφαλο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Κόσμος 26.11.25

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου - «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»

Συνεχίζει τις υβριστικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στρεφόμενος ενάντια στην Κέιτι Ρότζερς και την εφημερίδα New York Times

Σύνταξη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Πάφος – Μονακό
Champions League 26.11.25

LIVE: Πάφος – Μονακό

LIVE: Πάφος – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Μονακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ
Champions League 26.11.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ

LIVE: Κοπεγχάγη - Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη - Καϊράτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»
Μπάσκετ 26.11.25

Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»

Η Εθνική Ανδρών έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) προπόνηση στο «Αλεξάνδρειο» εν όψει της πρεμιέρας των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, την Πέμπτη (27/11, 18:30) απέναντι στην Ρουμανία.

Σύνταξη
Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού
«Success story» 26.11.25

Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού

Η φτώχεια αυξάνεται, η εργασία παραμένει επισφαλής και η πραγματική ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει μια φούσκα: εντυπωσιακή στα στατιστικά, αδύναμη στην πραγματικότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…
Youth League 26.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…

Ο Ολυμπιακός Κ19 πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη λαμπερή Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκε 2-0 με δύο γκολ στο τέλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν... χάθηκε, αφού κρατά την πρόκριση στους «32» του Youth League στα χέρια του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Κόσμος 26.11.25

Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου - «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»

Συνεχίζει τις υβριστικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στρεφόμενος ενάντια στην Κέιτι Ρότζερς και την εφημερίδα New York Times

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με τον Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ρεάλ: Πρόβλημα με Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League, καθώς σύμφωνα με την «AS» η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25

Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» - Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 26.11.25

Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»

Το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) στις 13:30 η συνάντηση των διοικούντων της ΚΑΕ Άρης Betsson με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για την παραχώρηση του «Αλεξανδρείου Μελάθρου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
Φρέσκο πράγμα 26.11.25

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ
Όσα κατέθεσε 26.11.25

Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, που ήταν διπλός στόχος (ΕΥΠ και Predator), ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να καταθέσουν δυο γυναίκες που τότε βρίσκονταν σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο