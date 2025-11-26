O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε για τον «μονομερή διαμελισμό ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους», καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στην προσπάθεια των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους ευρωπαίους νομοθέτες στο Στρασβούργο την Τετάρτη, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν έδειξε σημάδια πραγματικής προθυμίας να τερματίσει τη σύγκρουση» και συνέχισε να λειτουργεί με μια νοοτροπία που δεν έχει αλλάξει από την εποχή της Γιάλτας.

«Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διαίρεση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους και ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων, ανοίγουμε τις πόρτες για περισσότερους πολέμους αύριο, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό» είπε η επικεφαλής της Κομισιόν σύμφωνα με τον Guardian.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πιέζουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ – ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι συμβούλευε το Κρεμλίνο για τον καλύτερο τρόπο να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού ηγέτη – αναμένεται να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, θα συναντήσει την ουκρανική πλευρά.

Δεν έχουμε δει σημάδι από τη Ρωσία ότι είναι πρόθυμη να τερματίσει τη σύγκρουση

Η φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης, χαρακτηρίζοντάς τες ως «αφετηρία», αλλά κατέστησε σαφές ότι η Ευρώπη έχει πολλές ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες που περιγράφονται στο αρχικό 28-σημείο σχέδιο των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που ευνοούν τη Ρωσία έχουν αφαιρεθεί έκτοτε, σύμφωνα με την Ουκρανία, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακάλεσε την προθεσμία της Πέμπτης που είχε συνδέσει με την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών, εν μέσω ελάχιστων ενδείξεων προόδου σε βασικά σημεία διαφωνίας.

Περιγράφοντας την κατάσταση ως ασταθή και επικίνδυνη, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι βλέπει «μια ευκαιρία για πραγματική πρόοδο», προσθέτοντας: «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι είναι πραγματικά πρόθυμη να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση. Επομένως, πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία».

Συγχαρητήρια στον Τραμπ από Κάλας, αλλά…

Σε μια βιαστικά οργανωμένη βιντεοκλήση την Τετάρτη, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ «επιβεβαίωσαν τις κοινές μας αρχές», σύμφωνα με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, αναφερόμενη στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ανεξαρτησία και «το εγγενές δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα».

Η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, δήλωσε ότι όλοι χαιρέτισαν την προσπάθεια των ΗΠΑ για ειρήνη, προτού παρουσιάσει μια ανάλυση της σύγκρουσης που διέφερε σημαντικά από την κοσμοθεωρία που διαμορφώνει το σχέδιο των 28 σημείων.

«Προς το παρόν, δεν βλέπουμε κανένα σημάδι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός», είπε. «Πρέπει ακόμα να περάσουμε από μια κατάσταση όπου η Ρωσία προσποιείται ότι διαπραγματεύεται σε μια κατάσταση όπου πρέπει να διαπραγματευτεί. Πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο».

Αν η Ρωσία μπορούσε να κατακτήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, θα το είχε ήδη κάνει

Η Κάλας αναφέρθηκε στην «αποτυχημένη» ρωσική καλοκαιρινή επίθεση και στον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην οικονομία της Ρωσίας. «Η ιδέα ότι η Ουκρανία χάνει είναι επίσης εντελώς ψευδής. Αν η Ρωσία μπορούσε να κατακτήσει στρατιωτικά την Ουκρανία, θα το είχε ήδη κάνει μέχρι τώρα. Ο Πούτιν δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους του στο πεδίο της μάχης, οπότε θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί την επίτευξή τους».

Είπε ότι τον περασμένο αιώνα η Ρωσία επιτέθηκε σε περισσότερες από 19 χώρες, σε ορισμένες από αυτές τρεις ή τέσσερις φορές. «Επομένως, σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα επιτύχουμε παραχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά, ώστε να σταματήσει οριστικά την επιθετικότητα και να μην προσπαθήσει να αλλάξει τα σύνορα με τη βία».

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ αντιτίθενται επίσης σε περιορισμούς των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Ένας τέτοιος περιορισμός θα «άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται επίσης «ισχυρές, αξιόπιστες και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας».

Οι ΗΠΑ αναμένουν από την Ευρώπη να επενδύσουν 100 δισ. στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ευχαρίστησε την φον ντερ Λάιεν για τα μηνύματα υποστήριξής της. «Συμφωνούμε απόλυτα: όσο η Ρωσία συνεχίζει να απορρίπτει όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες, οι κυρώσεις εναντίον της πρέπει να ενισχυθούν και η αμυντική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί».

Η φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο νομικής πρότασης σχετικά με τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027.

Οι ηγέτες της ΕΕ δεν ενέκριναν την ιδέα τον περασμένο μήνα λόγω νομικών αμφιβολιών από το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 183 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του κρατικού πλούτου της Ρωσίας στην ΕΕ και τα δύο τρίτα του συνολικού παγκόσμιου πλούτου.

Η πρόταση του Τραμπ για τις ΗΠΑ να λάβουν το 50% των κερδών από μια επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την «ανασυγκρότηση και επένδυση στην Ουκρανία» με βάση 100 δισ. δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας αυξάνει την πίεση στους Ευρωπαίους ηγέτες να επιλύσουν το ζήτημα. Οι ΗΠΑ θέλουν επίσης η Ευρώπη να συνεισφέρει 100 δισ. δολάρια στο επενδυτικό ταμείο ανασυγκρότησης.

Σίγουρα θα πληρώσουν και οι Ρώσοι λέει η επικεφαλής της Κομισιόν

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε την υποστήριξή της στο σχέδιο για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία – ένα δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία με εγγύηση τα περιουσιακά στοιχεία και την ιδέα ότι η Ρωσία θα πληρώσει αποζημιώσεις στο Κίεβο – λέγοντας: «Δεν μπορώ να δω κανένα σενάριο στο οποίο μόνο οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το λογαριασμό».

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το θέμα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων τον επόμενο μήνα, καθώς προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης για το Κίεβο για την περίοδο 2026-27, το οποίο αναμένεται να εξαντλήσει τα χρήματά του την επόμενη άνοιξη.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι μια άλλη ευρωπαϊκή προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ουκρανικών παιδιών που εκδιώχθηκαν βίαια στη Ρωσία. Είπε: «Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια των οποίων η τύχη είναι άγνωστη, παγιδευμένα στη Ρωσία από τη Ρωσία. Δεν θα τα ξεχάσουμε».