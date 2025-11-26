Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, έχει δημιουργηθεί ένα πολιτικό γεγονός», τόνισε η Ράνια Σβίγκου σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Meganews Γεγονότα», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι το πρώτο θέμα που συζητάμε, οι πολίτες σπεύδουν να το αγοράσουν, ενώ η ΝΔ και η κυβέρνηση, πριν καν κυκλοφορήσει, έσπευσαν να επιτεθούν με χυδαιότητα στον Τσίπρα, στην πορεία του και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Όπως ανέφερε η πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, «στο βιβλίο καταγράφεται ένας ξεκάθαρος πολιτικός απολογισμός και μια απάντηση σε πράγματα τα οποία έχουν ειπωθεί και δεν έχουν απαντηθεί, είτε αφορούν το δημοψήφισμα και τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είτε αφορούν την περίοδο 2019-23».

«Ο Τσίπρας κάνει και προσωπικό απολογισμό και αυτοκριτική»

Υπογράμμισε ότι, «σε αντίθεση με αυτά που γράφονται σε διάφορα ρεπορτάζ, δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό, και μια αυτοκριτική. Δεν μένει μόνο σε κακές στιγμές υπουργών και συνεργατών, αλλά ο ίδιος παίρνει και την ευθύνη όλης της διακυβέρνησής του».

Ταυτόχρονα, όμως, δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, επισήμανε, αφού «το τελευταίο κεφάλαιο αφορά σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει μια προοδευτική πυξίδα, και μια νέα εποχή για την ευρύτερη Αριστερά, και εκεί καταθέτει κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς βλέπει τα πράγματα από εδώ και πέρα».

Η Ράνια Σβίγκου σχολίασε και την κριτική σε διάφορα πρόσωπα που αναφέρονται στο βιβλίο, με τα οποία «οι δρόμοι και του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, έχουν χωρίσει από το 2015», υπογραμμίζοντας πως «εάν δεν έγραφε για αυτά, εάν δεν έκανε μια κριτική και στον εαυτό του αλλά και σε συγκεκριμένες πτυχές εκείνης της περιόδου, θα λέγαμε ότι απέκρυψε συγκεκριμένες περιόδους και πρόσωπα».

Υπενθύμισε ότι «οι πολίτες, όταν τους ρωτάνε σε δημοσκοπήσεις, λένε ότι το 2019 ήταν καλύτερη περίοδος από αυτή που βιώνουν σήμερα στα εισοδήματά τους», συμπληρώνοντας πως «είμαστε προτελευταίοι στο μέσο μισθό και στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη».

Σε ερώτηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η Ράνια Σβίγκου τόνισε ότι «ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απελπισία και απόγνωση», αφού «αυτή τη στιγμή», όπως είπε χαρακτηριστικά, «λείπουν 1 δισ. από τις καθυστερήσεις πληρωμών και 1 δισ. από τα χρήματα τα οποία φάγανε τα λαμόγια του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ανοχή, τη συγκάλυψη ή την οργάνωση του σκανδάλου από την πλευρά της ΝΔ».

«Ώρα για διεργασίες που θα περιλαμβάνουν όλο τον προοδευτικό χώρο»

«Η ΝΔ αδιαφορεί για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, για τον αγροτικό κόσμο, υπονομεύει τη θέση της χώρας μας στην Ευρώπη και σε όλες τις διαβουλεύσεις που γίνονται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική», επισήμανε, προσθέτοντας πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη «η χώρα μας έχει γίνει το μαύρο πρόβατο, το οποίο, τη μια ακούγεται στο διεθνή Τύπο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το κράτος δικαίου και για τις παράνομες παρακολουθήσεις, και την άλλη για τα λεφτά που έχουν φάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για να καταλήξει υπογραμμίζοντας ότι «αυτή δεν είναι η εικόνα της Ελλάδας που μας αξίζει, και για αυτό, τώρα είναι η ώρα για συγκλίσεις, για ενωτικές πρωτοβουλίες, για διεργασίες που θα περιλαμβάνουν όλο τον προοδευτικό χώρο».