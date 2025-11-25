Παραμένει η Ερμού ο 15ος ακριβότερος εμπορικός δρόμος στον κόσμο

Με άνοδο 7% στα ενοίκια το 2025, ενισχυμένη παρουσία διεθνών brands και αυξανόμενη ζήτηση, η Ερμού βρίσκεται στη 15η θέση της διεθνούς κατάταξης των ακριβότερων εμπορικών δρόμων, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield.

Η 35η έκδοση της έκθεσης «Main Streets Across the World» κατέγραψε γενικότερες ανακατάξεις στη διεθνή λίστα, καταγράφοντας την ίδια στιγμή τις αυξομειώσεις στις τιμές ενοικίων που καθορίζουν την εμπορική αξία των δρόμων σε μητροπόλεις του κόσμου.

Το retail και η Ερμού

Η έκθεση της Cushman & Wakefield για την ελληνική αγορά retail που δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, ανέφερε πως ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα βελτιώθηκε το γ’ τρίμηνο του 2025, ανακτώντας τις απώλειες του προηγούμενου τριμήνου, παρά την πτώση που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παρέμεινε σε πολύ αρνητικά επίπεδα και αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αν και ο πεσιμισμός σχετικά με τα οικονομικά των νοικοκυριών άρχισε να μειώνεται. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η πτώση οφείλεται στην αποδυνάμωση των προσδοκιών στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς, ενώ ο λιανικός εμπορικός τομέας έδειξε σημάδια ανανεωμένου αισιοδοξίας μετά το καλοκαίρι.

Η λιανική αγορά παρέμεινε ισορροπημένη το τρίτο τρίμηνο του 2025, υποστηριζόμενη από την περιορισμένη νέα προσφορά και τη σταθερή ζήτηση που τροφοδοτήθηκε από τον τουρισμό και τη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος.

Σύμφωνα με το INSETE, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,6% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, με τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να καταγράφουν αύξηση 9,5% και 10% αντίστοιχα.

Η δραστηριότητα στον τομέα των μισθώσεων παρέμεινε ισχυρή, με πρωτοπόρους τους κλάδους της μόδας, των τροφίμων και ποτών και της ψυχαγωγίας.

Ο κύκλος εργασιών των σούπερ μάρκετ έφτασε τα 10,445 δισ. ευρώ (Ιαν.-Αυγ.), σημειώνοντας αύξηση 7,8%, με τα νησιά και την Κρήτη να ηγούνται της ανάπτυξης.

Η δυναμική του λιανικού εμπορίου αντανακλάται σε μια σειρά από ανοίγματα νέων καταστημάτων: η Public άνοιξε ένα κατάστημα 1.155 τ.μ. στο Smart Park, η KFC άνοιξε στη Λάρισα και εισήγαγε ένα drive-thru στον Αλίμο, η Credia Bank εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στην οδό Σκουφά 3, σηματοδοτώντας τη συγχώνευση Αττικής-Πανκρήτου, η Michael Kors, σε συνεργασία με τον Όμιλο Fais, άνοιξε το δεύτερο κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη, η Nike παρουσίασε το 10ο κατάστημά της στο ιστορικό μέγαρο Αρσακείου στην Ομόνοια. Η Foot Locker έκανε το ντεμπούτο της στη Λάρισα με ένα κατάστημα 300 τ.μ. Η Mango επεκτάθηκε στον Πειραιά, η Inglot άνοιξε κατάστημα στην οδό Ερμού και η H&M πρόσθεσε μια νέα τοποθεσία στη Θεσσαλονίκη.

Οι επενδύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα αυτό το τρίμηνο εκτιμώνται σε 17 εκατομμύρια ευρώ, με τη σημαντικότερη συναλλαγή να είναι η πώληση του Fashion City Outlet στη Λάρισα —ένα εμπορικό κέντρο 20.000 τ.μ. με 72 καταστήματα— για περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Με την κίνηση αυτή, ο νέος ιδιοκτήτης, η Talima S.A., μέλος του Ομίλου Κωνσταντίνου, ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, όπως τονίζει η έρευνα.

Ανακατατάξεις στην παγκόσμια λίστα

Είναι η πρώτη φορά που η New Bond Street του Λονδίνου κατακτά τον τίτλο του ακριβότερου εμπορικού δρόμου στον κόσμο. Εκεί τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 22% σε έναν χρόνο και έφτασαν τα 20.482 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως.

Η παγκόσμια εικόνα καταγράφει μέση αύξηση ενοικίων 4,2% το 2025, με το 58% των αγορών να παρουσιάζει άνοδο. Το Λονδίνο ηγείται της ανάκαμψης, με τις Oxford Street και Regent Street να σημειώνουν διψήφιες αυξήσεις, ενώ στη Βουδαπέστη η Fashion Street καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο 33%, ξεπερνώντας τη Vaci utca. Αντίθετα, αγορές με παραδοσιακά υψηλές αξίες, όπως η Via Montenapoleone και τα Champs-Élysées, παραμένουν σταθερές, αποδεικνύοντας την ωριμότητα και τη σταθερότητά τους.

