newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Οικονομία 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:59

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Οι αλλαγές στο δημογραφικό βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) Transition Report 2025-2026. Ο τίτλος της πολυσέλιδης μελέτης «Βrave Old World» μας προειδοποιεί για τις επιπτώσεις που έχουν η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων στις οικονομίες που «γκριζάρουν» – ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Στο δυστοπικό μυθιστόρημα «Βrave New World» του Άλντους Χάξλει, η  παγκόσμια κοινωνία του μέλλοντος έχει ως πρότυπο τις θεωρίες του Μάλθους, για τον έλεγχο των γεννήσεων ενάντια στην υποτιθέμενη «μάστιγα του υπερπληθυσμού».

Σχεδόν έναν αιώνα μετά, οι τεχνοκράτες της διεθνούς επενδυτικής τράπεζας μιλάνε για τον «Γενναίο Παλιό Κόσμο», όπου ο μπαμπούλας δεν είναι ο υπερπληθυσμος, αλλά η υπογονιμότητα στις ανεπτυγμένες χώρες.

Δημογραφικό και πολιτική

Η «Έκθεση Μετάβασης» της EBRD, αφιερώνει ένα εκτενές κεφάλαιο στην «πολιτική οικονομία των αλλαγών στο δημογραφικό». Το ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνεύει είναι ότι οι κοινωνίες, και δη οι ευρωπαϊκές, ναι μεν γερνάνε, αλλά οι ηγέτες τους γερνάνε πιο γρήγορα.

Σε παγκόσμιο επιπεδο, ο μέρος όρος ηλικίας των ανθρώπων που μας κυβερνάνε είναι τα 60 χρόνια, ενώ ο μέσος ενήλικας είναι περίπου 41 ετών. Το ηλικιακό χάσμα μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων είναι πιο έντονο στις λεγόμενες «νέες οικονομίες», όπως είναι οι χώρες της Αφρική και στα αυταρχικά καθεστώτα. Κάποιες φορές αυτά τα δύο ταυτίζονται, αφού το 47% των καθεστώτων που χαρακτηρίζονται ως «αυταρχικά» (με βάση τον δείκτη δημοκρατίας V-Dem), βρίσκονται στην αφρικανική ήπειρο.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι το ηλικιακό χάσμα μεταξύ ψηφοφόρων και ηγετών στα αυταρχικά καθεστώτα είναι τα 26 χρόνια, από 19 χρόνια το 1960. Την ίδια περίοδο, το αντίστοιχο ηλικιακό χάσμα στα δημοκρατικά καθεστώτα κυμαίνεται ανάμεσα στα 20 και τα 15 χρόνια, εμφανίζοντας μια μικρή μείωση.

Ο δικτάτορας που γερνά

Η γήρανση των ηγετών οφείλεται εν μέρει στο ότι οι ψηφοφόροι τους είναι πιο μεγάλοι ηλικιακά, αρα προτιμούν κάποιον πιο «ώριμο» ντα τους εκπροσωπήσει. Ειδικά για τα αυταρχικά καθεστώτα, οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι γιατί έχουν όλο και πιο μακρόχρονες θητείες. Όταν στις αρχές του 20ού αιώνα ο μέσος όρος παραμονής στην εξουσία ενός «στιβαρού ηγέτη» (ευφημισμός για τον δικτάτορα), ήταν τα 4 χρονια. Στη δεκαετία που διανύουμε η μέση θητεία ενός σύγχρονου δικτάτορα φτάνει τα 10 χρόνια.

Η ΕBRD πραγματοποιεί οικονομετρικές προβολές, υπολογίζοντας ότι για κάθε ένα χρόνο που αυξάνεται η ηλικία ενός δικτάτορα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας του μειώνεται κατά 0,12 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, οι πιο μακρόχρονες κυβερνητικές θητείες, συνδέονται με χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό και επιδείνωση της ποιότητας των θεσμών.

Οι νέοι υποεκπροσωπούνται

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕBRD, η γήρανση των ηγετών μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική εκπροσώπηση των απόψεων των ηλικιωμένων ψηφοφόρων, καθώς οι «εσωτερικές αξίες» των ηγετών μπορεί να σχετίζονται περισσότερο με εκείνες της γενιάς τους, παρά με εκείνες του μέσου ψηφοφόρου, μειώνοντας τον δυναμισμό και την επιθυμία της κοινωνίας για μεταρρυθμίσεις

Στις σύγχρονες «γερασμένες» οικονομίες, οι νέοι άνθρωποι  υποεκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, περισσότερο και από ό,τι οι γυναίκες.  Σε παγκόσμιο επίπεδο ο μέσος ψηφοφόρος είναι 42 ετών, ενώ ο μέσος ενήλικας είναι 40 ετών. Η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά στατιστικά σημαίνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι των νέων δεν έχει καν λόγο στο ποιος θα τους κυβερνήσει.

Στις οικονομίες της ΕΒRD o μέσος ψηφορόρος είναι 45 ετών και μέχρι το 2050 θα είναι πενηντάρης.

Όταν οι ηλικιωμένοι έχουν τη δύναμη και στην κάλπη

Η υποεκπροσώπηση των νέων στο εκλογικό σώμα οφείλεται μεταξύ άλλων και στην άνιση γεωγραφία της γήρανσης.

Ενώ πολλές οικονομίες της ΕΒRD αντιμετωπίζουν γήρανση σε εθνικό επίπεδο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μείωση του πληθυσμού, αυτές οι τάσεις είναι πιο έντονες στις αγροτικές και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Αντίθετα, τα αστικά κέντρα συχνά συνεχίζουν να αναπτύσσονται ή να σταθεροποιούνται πληθυσμιακά, λόγω της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Οι εκλογικές ποσοστώσεις, π.χ. ο αριθμός των εδρών ανά περιοχή, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την υπερ-εκπροσώπηση των πιο γερασμένων πληθυσμών από αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές, που διατηρούν περισσότερες έδρες από όσες αντιστοιχούν στο πληθυσμιακό τους μέγεθος.

Πώς το δημογραφικό επηρεάζει την πολιτική

H γήρανση του εκλογικού σώματος, μετατοπίζει και το κέντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος, ενίοτε σε πιο συντηρητικές κατευθύνσεις.  Για παράδειγμα, οι νεότεροι άνθρωποι προτιμούν τις δαπάνες για την εκπαίδευση, τη στέγαση και τη δράση για το κλίμα. Οι ηλικιωμένοι τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στην υγειονομική περίθαλψη, τις συντάξεις και τις στρατιωτικές δαπάνες.

Οι νέες κοινωνίες τείνουν να είναι πιο ζωντανές, επιχειρηματικές και καινοτόμες, αλλά και «πιο οργισμένες». Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, γίνονται πιο σκεπτικοί απέναντι στη μετανάστευση, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάληψη οικονομικών κινδύνων για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.

Αυτά τα μοτίβα αντικατοπτρίζονται στις ψήφους στις ευρωπαϊκές εκλογές μεταξύ 1999 και 2021. Μόνο το 6,9 % των ερωτηθέντων στις οικονομίες της EBRD στην ΕΕ συμφωνούν ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτρέπει την είσοδο πολλών μεταναστών διαφορετικής φυλής από την πλειοψηφία.

Το 71 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κυβέρνηση πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για τις συντάξεις. Μόνο το 42 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης υπερτερούν των κινδύνων.

Από την πυραμίδα στον κύλινδρο

Οι δημογραφικές μεταβολές, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση της γονιμότητας επηρεάζουν την ηλικιακή δομή της κοινωνίας και το σχετικό μέγεθος των διαφόρων «γενιών» (ηλικιακές  κοόρτες), με τις «ηλικιακές πυραμίδες» να αρχίζουν να μοιάζουν με κυλίνδρους.

Επειδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ψηφίζουν σε υψηλότερα ποσοστά, οι προτιμήσεις τους ασκούν δυσανάλογη επιρροή στα αποτελέσματα των πολιτικών. Αντίθετα, οι νεότερες γενιές γίνονται τόσο αριθμητικά μικρότερες όσο και λιγότερο πολιτικά ενεργές.

Η έρευνα καταλήγει, ότι με την αυξανόμενη πόλωση των απόψεων και τα σύνθετα σύνολα ατομικών προτιμήσεων που αποτυπώνονται σε μία μόνο ψήφο, τα πολιτικά συστήματα ενδέχεται να γίνουν λιγότερο σταθερά και προβλέψιμα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι μεταβολές στις μέσες προτιμήσεις είναι σχετικά μικρές.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα απαιτήσει έγκαιρες, χωρίς αποκλεισμούς και καλά επικοινωνημένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες κάθε χώρας και τις διαγενεακές και γεωγραφικές διαφορές.

Για παράδειγμα, ορισμένες κοινωνίες ενδέχεται να είναι σχετικά πιο ανοιχτές στη μετανάστευση, ενώ άλλες ενδέχεται να είναι πιο ανοιχτές στην παράταση της επαγγελματικής ζωής ή στη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η σταδιακή εφαρμογή, σε συνδυασμό με μηχανισμούς αντιστάθμισης, μπορεί να βελτιώσει την πολιτική σκοπιμότητα και να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα.

Η πλήρης έκθεση της EBRD ΕΔΩ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

Deutsche Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη… αλλά με δομικές αδυναμίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης
Αξιολόγηση Tράπεζας 25.11.25

Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα - Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Τι αναφέρει η Eυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας και το αγκάθι του πληθωρισμού.

Τζούλη Καλημέρη
Eurostat: Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη – Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα
Οι μεγάλες διαφορές 25.11.25

Ζώντας στο όριο της φτώχειας στην Ευρώπη - Οι μεγάλες ανισότητες και η ελληνική πραγματικότητα

Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αν το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)
Champions League 26.11.25

Μπόντο/Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3: Ο Ντέιβιντ χάρισε «χρυσό τρίποντο» στις καθυστερήσεις! (vid)

Στον «βαρύ» αγωνιστικό χώρο του παγωμένου «Aspmyra», καθώς έριχνε χιονόνερο, η Γιουβέντους έφυγε με πολύτιμο νίκη με 3-2 επί της Μπόντο, χάρη σε γκολ του Ντέιβιντ στις καθυστερήσεις.

in.gr Team
Κ. Μητσοτάκης: Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Ξανά στο τραπέζι η δημιουργία υπουργείου Έρευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σαφές πολιτικό σήμα για ενίσχυση της καινοτομίας, της νεανικής επιχειρηματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης έστειλε ο πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Εχασαν ευκαιρίες οι Βάσκοι 26.11.25

Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)

Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Γιώργος Μαζιάς
Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0: Νίκη αφιερωμένη στη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα (vid)

Η Νάπολι ήθελε τη νίκη για να την αφιερώσει στη μνήμη του Μαραντόνα που έφυγε σαν σήμερα (25/11) από τη ζωή. Η ιταλική ομάδα βρήκε το δρόμο προς στα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, αφού έχασε και πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Κλειστά τα σχολεία αύριο σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Κέρκυρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή - Το πρωί αναμένεται στο νησί ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά

Σύνταξη
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ελλάδα 25.11.25

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

Σύσσωμη η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας έδωσε το παρών σήμερα στηn εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Σύνταξη
Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο
«Για το αρχείο» 25.11.25

Μέγκαν Μαρκλ: Ξάφρισε φόρεμα αξίας $1.695 από φωτογράφιση του 2022; – Νέο σκάνδαλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου που αφορά, αυτήν τη φορά, ένα που έγινε «κειμήλιο» γιατί «είναι Δούκισσα και έχει αρχείο»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-69: Ξέσπασε στο 2ο ημίχρονο και νίκησε εύκολα τον Ομπράντοβιτς

Μετά το 48-44 του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επικράτησε εύκολα της Παρτιζάν με 91-69 στο ΟΑΚΑ. Σπουδαίος ο Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, 7 ριμπ. και 4 ασίστ.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»
Euroleague 25.11.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75: Σημαντική νίκη επί της πρωτοπόρου για τη «Βασίλισσα»

Μεγάλη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Βουλγαρία, κόντρα στην πρωτοπόρο της Euroleague Χάποελ Τελ Αβίβ με 75-74. Μοιραίος για τους Ισραηλινούς ο Βασίλιε Μίσιτς χάνοντας το τελευταίο σουτ.

Σύνταξη
Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος
Βραζιλία 25.11.25

Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Από τον Μπολσονάρο έχει επίσης αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έως το 2060, οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής κάθειρξης. Εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα - δεν μπορεί να κάνει άλλη έφεση.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»
Φτώχεια 25.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ, οι «ημέτεροι» και οι «γαλάζιες ακρίδες»

«Όσοι δουλεύουν σκληρά και τίμια βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, το χαμηλό εισόδημα, τα υπέρμετρα βάρη και την ανασφάλεια», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 25.11.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο