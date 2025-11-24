Ρόλο μεσολαβητή στο ουκρανικό διεκδικεί ο Ερντογάν – Τηλεφωνική επικοινωνία με Πούτιν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Όπως αναφέρεται, στη συνομιλία εξετάστηκαν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε ότι αυτές οι προτάσεις είναι σύμφωνες με τις συζητήσεις που έγιναν κατά τη ρωσοαμερικανική Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα και, κατ’ αρχήν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για μια τελική ειρηνική διευθέτηση», πρόσθεσε το Κρεμλίνο, υπογραμμίζοντας «το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς για μια πολιτική και διπλωματική λύση στην ουκρανική κρίση».

Ο Ερντογάν, από τη δική του πλευρά, φέρεται να είπε στον Πούτιν ότι είναι έτοιμος να υποστηρίξει τη διαδικασία με κάθε τρόπο και «πρόσφερε» την Κωνσταντινούπολη -όπου οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν τρεις γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών νωρίτερα φέτος- ως τόπο συνάντησης, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Σε δική της ανακοίνωση για τη σημερινή συνομιλία Ερντογάν – Πούτιν, η τουρκική πλευρά αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα».

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, ο Ρ.Τ. Ερντογάν «δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας θα τερματιστεί με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται, επίσης, να «σημείωσε ότι, ως Τουρκία, είμαστε έτοιμοι, όπως και στο παρελθόν, να συμβάλουμε σε οποιεσδήποτε διπλωματικές πρωτοβουλίες και σε σχέδια που θα διευκολύνουν τις άμεσες επαφές μεταξύ των μερών και θα ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας».