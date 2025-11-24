sports betsson
Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες
24 Νοεμβρίου 2025 | 17:44

Τώρα η Ρεάλ είναι ακόμα πιο επικίνδυνη – Η ένταση με Βινίσιους, η νέα γκέλα και οι γκρίνιες

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαίνει Ρεάλ Μαδρίτης, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζει και το σίγουρο είναι πως η «βασίλισσα» παραμένει το μεγαλύτερο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η νέα γκέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή την φορά στο παιχνίδι απέναντι στην Έλτσε για το ισπανικό πρωτάθλημα (2-2) προκάλεσε κλυδωνισμούς στο στρατόπεδο των μερένχες, λίγες μόλις μέρες πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

Η απώλεια δύο βαθμών στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μια μεγάλη γκέλα της ισπανικής ομάδας και σα να μην έφτανε αυτό, το κλίμα έγινε πιο «εκρηκτικό» από την άρνηση του Βινίσιους να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Ρεάλ.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ μίλησε με τον πρόεδρο της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ και τα νέα δεν ήταν ευχάριστα για τους οπαδούς του ισπανικού συλλόγου.

Ο Βινίσιους φέρεται να ενημέρωσε τον διοικητικό ηγέτη της Ρεάλ πως δεν σκοπεύει ν’ ανανεώσει το συμβόλαιο του με την ισπανική ομάδα και τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου έχουν την απάντηση για την άρνηση του Βραζιλιάνου.

Οι εφημερίδες της Μαδρίτης επισημαίνουν πως οι σχέσεις του προπονητή της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο με τον διεθνή άσο δεν είναι καλές ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε, οι δύο άνδρες είναι «στα μαχαίρια» κι αυτό ωθεί τον Βινίσιους εκτός Μπερναμπέου.

Ο Βινίσιους θεωρεί εαυτόν αδικημένο από τον Αλόνσο και η κόντρα των δύο ανδρών δεν είναι… μυστικό. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς αμφότεροι φροντίζουν να ρίχνουν νερό στον «μύλο» της αντιπαράθεσης.

Το κλίμα είναι φορτισμένο και η ισοπαλία με την Έλτσε έκανε τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα για τον προπονητή και τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ένα είναι το σίγουρο.

Μιλάμε για την «βασίλισσα» της Ευρώπης και τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Μιλάμε για το κορυφαίο brand name στο ποδόσφαιρο με ότι αυτό συνεπάγεται για την δυναμική που έχουν οι «μερένγκες».

Ναι, η Ρεάλ έκανε γκέλα με την Έλτσε αλλά αυτό δεν λέει το παραμικρό για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης. Υπάρχει γκρίνια γιατί οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας δεν είναι… συνηθισμένοι σε τέτοια αποτελέσματα, αλά ο αγώνας της Τετάρτης είναι άλλο ματς.

Ναι, οι σχέσεις του Αλόνσο με τον Βινίσιους είναι στο χειρότερο δυνατό επίπεδο αλλά μην ξεχνάμε πως η «βασίλισσα» δεν είναι μόνο ο Βραζιλιάνος.

Μια ματιά στο ρόστερ  των «μερένχες» είναι αρκετή για ν’ αντιληφθεί άμεσα κάποιος το πόσο δύσκολη είναι η αποστολή του Ολυμπιακού το βράδυ της Τετάρτης.

Γι’ αυτό και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τονίζει συνεχώς στους παίκτες του πως πρέπει να έχουν τον απόλυτο βαθμό συγκέντρωσης από το πρώτο μέχρι το τελευατίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.

Ο Μέντι γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ρεάλ έχει τον τρόπο και τους παίκτες να βγάλει αντίδραση και αυτός είναι και ο λόγος που δεν στέκεται ούτε στην ισοπαλία της «βασίλισσας» κόντρα στην Έλτσε ούτε στα «εσωτερικά θέματα» που έχει να λύσει ο Τσάμπι Αλόνσο με τον Βινίσιους.

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδος προετοιμάζει την ομάδα του για μια μεγάλη «μάχη» και δεν θέλει να σκέφτονται οι παίκτες του τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουν οι «μερένχες» το τελευταίο διάστημα.

Ο Μέντι εστιάζει στο πλάνο του, δουλεύει στα σημεία που θεωρεί ότι μπορεί να «χτυπήσει» την Ρεάλ και ζητά συνεχώς προσοχή και καλά τρεξίματα. Αυτό όμως που θέλει πάνω απ’ όλα ο προπονητής των πειραιωτών είναι η μεγάλη προσοχή.

Stream sports
