Τζαμπάρι Πάρκερ: «Γνωρίζαμε τον Παναθηναϊκό και αυτό θα μας βοηθήσει»

Η Παρτιζάν φιλοξενείται tτην Τρίτη (25/11, 21:15) από τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens», για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Ο άσος των Σέρβων, Τζαμπάρι Πάρκερ έκανε δηλώσεις ενόψει του αυριανού αγώνα, τονίζοντας πως πρέπει να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό πρόσωπο, ενώ έχουν και το πλεονέκτημα από τις άλλες ομάδες, καθώς είχαν κοντραριστεί και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία πριν την έναρξη της σεζόν. Πρέπει να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό μας πρόσωπο και να ανεβάσουμε τα επίπεδα ενέργειάς μας. Τους γνωρίζουμε ήδη, σε αντίθεση με τις ομάδες που παίξαμε εναντίον τους στο παρελθόν, και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει ενόψει αυτού του αγώνα».

Για την αγωνιστική του κατάσταση: «Νιώθω εξαιρετικά, είμαι πλέον στο 100%. Πρέπει να χτίσω πάνω στην εμφάνισή μου απέναντι στη Στουντέτσκι και να μην επαναπαυτώ. Πάντα έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Η νίκη αυτή θα μας βοηθήσει εν όψει Παναθηναϊκού. Είμαι ωραίο που ο κόσμος με χειροκρότησε και το εκτιμώ. Δεν έχει σημασία όμως αυτό, πρέπει και θέλω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι».