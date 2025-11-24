magazin
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
The Good Life 24 Νοεμβρίου 2025 | 14:35

Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα

Το πρώτο «πλωτό ξενοδοχείο» στην ιστορία, ένα τεράστιο κτίριο επτά ορόφων, 200 δωματίων με ελικοδρόμιο και γήπεδα τένις, άνοιξε το 1988 στη μέση της θάλασσας. Ήταν μια επιτυχία, μέχρι που όλα πήγαν στραβά.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Spotlight

Μπορεί εύκολα να καταχωριστεί στην κατηγορία «Πράγματα που κατέληξαν στη Βόρεια Κορέα». Όταν το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 1988 στο Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγμα της Αυστραλίας, υποσχέθηκε «παράδεισο στη θάλασσα»: μια πλωτή μεγαλοπρεπής κατασκευή επτά ορόφων με σχεδόν 200 δωμάτια, νυχτερινά κέντρα, μπαρ, εστιατόρια, ελικοδρόμιο, γήπεδο τένις και υποβρύχιο παρατηρητήριο 50 θέσεων.

Μέσα σε μια δεκαετία, θα είχε πλεύσει 14.000 χιλιόμετρα στον ωκεανό και θα είχε αγκυροβολήσει σε ένα εξίσου καταδικασμένο τουριστικό θέρετρο της Βόρειας Κορέας.

ξενοδοχείο

Photo: Wikimedia Commons

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή

Το 1959, μια ομάδα Ιαπώνων αρχιτεκτόνων υπέγραψε ένα έγγραφο με τίτλο «Μανιφέστο του Μεταβολιστή», το οποίο ήταν μια τρελή ιδέα πλανητικών διαστάσεων: ιπτάμενες πόλεις, τεραδομές που μεγάλωναν σαν ζωντανοί οργανισμοί, κάψουλες ενσωματωμένες σε κολοσσιαίους πύργους.

Ήταν αρχιτεκτονική σαν επιστημονική φαντασία, αλλά πραγματική, και ήταν επίσης εντυπωσιακή από καθαρά αισθητική άποψη. Συμμετείχαν μεγάλα ονόματα: ο Αράτα Ισοζάκι, ο Κίσχο Κουροκάουα και, πάνω απ’ όλα, ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός, ο σύγχρονος πατριάρχης της ιαπωνικής αρχιτεκτονικής: ο Κένζο Τάνγκε. Ο ίδιος άνθρωπος που, το 1960, υπέγραψε ένα από τα πιο φιλόδοξα (και τρελά) πολεοδομικά έργα όλων των εποχών: το Σχέδιο για τον Κόλπο του Τόκιο (Tokyo Bay Plan).

«Ας χτίσουμε ένα ξενοδοχείο στη μέση της θάλασσας. Απλά επειδή μπορούμε»

Four Seasons Barrier Reef Floating Resort

Four Seasons Barrier Reef Floating Resort στην Αυστραλία / Photo: Wikimedia Commons

Πλοία-πόλεις

Το σχέδιο του Τάνγκε ήταν μια ακόμη από αυτές τις κολοσσιαίες φαντασιώσεις με γιγαντιαίες κατασκευές από σκυρόδεμα που επέπλεαν στη Θάλασσα της Ιαπωνίας σαν τεχνολογικά σαλάχια  ή πλοία-πόλεις σχεδιασμένα για έναν πολιτισμό πιο αποφασιστικό από τον δικό μας.

Ήταν ολοφάνερο ότι ο Κένζο είχε πραγματικό θάρρος για να προτείνει κάτι τέτοιο και να το υπερασπίζεται με σοβαρότητα. Ωστόσο, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε για δύο απολύτως κατανοητούς λόγους:

Α) Ήταν ένα μανιφέστο με τη μορφή ενός έργου, ένας θεαματικός τρόπος για να πεις «ε, ο Μεταβολισμός είναι σοβαρή υπόθεση» και Β) Και, καλά… «γιατί πώς στο καλό θα το χτίσουμε αυτό, Κένζο; Είναι ωραίο να ονειρεύεσαι, αλλά υπάρχουν όρια, φίλε».

Στο σημείο αυτό, κάνουμε ένα άλμα στην Αυστραλία της δεκαετίας του 1980. Κι εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο Νταγκ Τάρκα, ένας Ιταλός μετανάστης που ζούσε στο Τάουνσβιλ, μια βορειοανατολική παραθαλάσσια πόλη γνωστή περισσότερο για τα λιμενικά έργα και την κρύα μπύρα της παρά για τον εκλεπτυσμένο τουρισμό.

Μέσα στο Four Seasons Barrier Reef Floating Resort

YouTube thumbnail

«Περισσότερο είναι περισσότερο»

Ο Νταγκ ήταν επαγγελματίας δύτης, επιχειρηματίας καταδύσεων και, προφανώς, ένθερμος υποστηρικτής της φιλοσοφίας «περισσότερο είναι περισσότερο». Ίσως μια μέρα να κοίταζε τα σχέδια του Κένζο Τάνγκε ή απλά να θυμήθηκε πόσο καλά επιπλέουν τα πράγματα αν βάλεις αέρα από κάτω τους.

Σε κάθε περίπτωση, είπε: «Ας χτίσουμε ένα ξενοδοχείο στη μέση της θάλασσας. Απλά επειδή μπορούμε».

Και το έκανε. Τουλάχιστον, προσπάθησε. Με τη βοήθεια μιας σουηδικής εταιρείας που ειδικεύεται στις πλατφόρμες πετρελαίου, έχτισε αυτό που ονόμασε Four Seasons Barrier Reef Floating Resort.

Το ονόμασαν «flotel»

Δεν ήταν πλοίο ούτε κρουαζιερόπλοιο. Ήταν ένα τεράστιο κτίριο με επτά ορόφους, 200 δωμάτια, ελικοδρόμιο, γήπεδο τένις και περίπου είκοσι δωμάτια με πανοραμική θέα κάτω από τη στάθμη της θάλασσας στο Great Barrier Reef (Μέγα Κοραλλιογενές Φράγμα της Αυστραλίας).

Ήταν αγκυροβολημένο λίγα μίλια από την ακτή χάρη στο σύστημα αγκυροβόλησης τύπου πετρελαιοπηγής και με την αλυσίδα ξενοδοχείων Four Seasons να έχει αναλάβει τη διαχείρισή του. Το ονόμασαν «flotel». Και ναι, ήταν τόσο εξωφρενικό όσο ακούγεται.

Όταν αγκυροβόλησαν τη δομή, κατέστρεψαν ένα σημαντικό μέρος του κοραλλιογενούς υφάλου που υποτίθεται ότι οι τουρίστες κατέφθαναν για να θαυμάσουν. Άθλια ιδέα

Άθλια ιδέα

Άνοιξε το 1988. Ήταν στα εξώφυλλα των περιοδικών, στην τηλεόραση, όλη η χώρα μιλούσε για το πλωτό ξενοδοχείο του Τάουνσβιλ. Τουρίστες έρχονταν από παντού. Και όμως, τον επόμενο χρόνο, έκλεισε.

Τι συνέβη; Λοιπόν, πολλά πράγματα. Κατ’ αρχάς, όταν αγκυροβόλησαν τη δομή, κατέστρεψαν ένα σημαντικό μέρος του κοραλλιογενούς υφάλου που υποτίθεται ότι οι τουρίστες κατέφθαναν για να θαυμάσουν. Άθλια ιδέα.

Στη συνέχεια, το κτίριο χτυπήθηκε από έναν κυκλώνα που σάρωσε το ελικοδρόμιο και άφησε τα υποβρύχια δωμάτια σε άθλια κατάσταση. Το αποτέλεσμα; Οικονομικές απώλειες. Ο Νταγκ, πιο αισιόδοξος από ό,τι οικονομικά ικανός, πούλησε το ξενοδοχείο σε μια ιαπωνική εταιρεία.

Οι νέοι ιδιοκτήτες σκέφτηκαν να το διατηρήσουν στην Αυστραλία, μέχρι που ήρθε στο φως μια μικρή λεπτομέρεια. Κάτω από το κτίριο, δίπλα στις άγκυρες, βρισκόταν πάνω από 100.000 τεμάχια πυροβόλων όπλων και αντιαρματικών ναρκών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Ακριβώς από κάτω. Φανταστικά, ε;

Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε καλή, τραγική ιστορία, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Το 2008, ένας βορειοκορεάτης στρατιώτης σκότωσε («κατά λάθος» όπως είπε) έναν νοτιοκορεάτη τουρίστα

Το κλαμπ του πλωτού ξενοδοχείου / Photo: Barrier Reef Holdings

Ξαναζωντάνεψε

Έτσι, οι Ιάπωνες αποφάσισαν να μετακινήσουν το πλωτό ξενοδοχείο. Κυριολεκτικά. Το φόρτωσαν σε ένα υπερσύγχρονο πλοίο και το μετέφεραν στον Ειρηνικό Ωκεανό: 12.000 τόνοι σκυροδέματος σε ένα θαλάσσιο ταξίδι.

Το 1990, το ξενοδοχείο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Χο Τσι Μινχ, μετονομάστηκε σε Saigon Floating Hotel και άνοιξε ξανά τις πόρτες του. Οι νέοι ιδιοκτήτες αφαίρεσαν το γήπεδο τένις, πρόσθεσαν μια πισίνα και μια τεχνητή παραλία, και για μια δεκαετία το ξενοδοχείο γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ξέσπασε μια νέα κρίση και έγινε μια νέα πώληση. Αυτή τη φορά, ο μόνος ενδιαφερόμενος ήταν η Hyundai (ναι, η αυτοκινητοβιομηχανία), η οποία ήθελε να το ρυμουλκήσει στη Βόρεια Κορέα.

Προφανώς, μία από τις θυγατρικές της νοτιοκορεατικής μεγαλοεταιρείας έχει σημαντικά συμφέροντα σε αρκετές παραμεθόριες περιοχές της Βόρειας Κορέας, οπότε το 1999 το πλωτό ξενοδοχείο αγκυροβόλησε στις ημι-τουριστικές ακτές του όρους Κουμγκάνγκ, κοντά στη Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη.

Μετονομάστηκε ξανά (αυτή τη φορά σε Hotel Haegumgang) και κατά έναν περίεργο τρόπο το πλωτό αυτό ξενοδοχείο εκεί γνώρισε την πιο συναισθηματικά γλυκιά περίοδο της ζωής του.

Photo: Wikimedia Commons

Τέλος του ταξιδιού

Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου χαλάρωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο Κορέων, το πλωτό ξενοδοχείο χρησίμευσε ως σημείο συνάντησης για οικογένειες που είχαν χωριστεί για μισό αιώνα. Το ξενοδοχείο δεχόταν μόνο δολάρια των ΗΠΑ και νοτιοκορεατικά γουόν, γεγονός που προκάλεσε κάποια οικονομική απορία, αλλά κανείς δεν έθεσε πολλές ερωτήσεις: τα δωμάτια ήταν πολυτελή, η θάλασσα ήταν κοντά και οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ήταν πραγματικά συγκινητικές.

Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε καλή, τραγική ιστορία, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Το 2008, ένας βορειοκορεάτης στρατιώτης σκότωσε («κατά λάθος» όπως είπε) έναν νοτιοκορεάτη τουρίστα. Οι εντάσεις αναζωπυρώθηκαν, οι επισκέψεις αναστάλθηκαν και το πλωτό ξενοδοχείο έμεινε σε διπλωματικό αδιέξοδο από το οποίο, από όσο γνωρίζουμε, δεν βγήκε ποτέ πλήρως.

Και τότε, το 2023, οι βορειοκορεατικές αρχές αποφάσισαν ότι αρκετά έζησε και το κατεδάφισαν. Τέλος του ταξιδιού.

Τέλος ενός κτιρίου που είχε πλεύσει περισσότερα από 8.700 μίλια (14.000 χλμ.) σε 20 χρόνια, διέσχισε τρεις χώρες, δύο θάλασσες, έναν ανακυκλωμένο Ψυχρό Πόλεμο και μερικά όνειρα που ήταν πολύ μεγάλα.

Για παράδειγμα, αυτό του Νταγκ Τάρκα, που μπορεί να μην εξελίχθηκε εντελώς καλά αλλά τουλάχιστον λειτούργησε για λίγο, κάτι που είναι περισσότερο από ό,τι μπορούν να περηφανεύονται πολλά όνειρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Kρυπτονομίσματα
Βitcoin: Εκροές 3,5 δισ. δολαρίων από τα ETF

Βitcoin: Εκροές 3,5 δισ. δολαρίων από τα ETF

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Η απαρχή, η διαδρομή, το σήμερα
Το μακρύ ταξίδι της στο χρόνο 24.11.25

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Με σεβασμό στις ναυτικές παραδόσεις του έθνους

Το αποκληθέν «Ναυτικόν Παιδευτήριον», που έμελλε να μετεξελιχθεί στη φημισμένη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, άρχισε να λειτουργεί επί της κορβέτας «Λουδοβίκος» στις 24 Νοεμβρίου 1845

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»
Πόνος σε λέξεις 23.11.25

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του δολοφονηθέντος Προέδρου αποκάλυψε ότι πάσχει από ανίατη λευχαιμία σε ένα συγκλονιστικό άρθρο στο New Yorker

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»
Cold case 22.11.25

Η δολοφονία που στοιχειώνει τους Κένεντι: Πέντε δεκαετίες μετά ο φόνος της 15χρονης Μάρθα Μόξλεϊ παραμένει «άλυτος»

Η δολοφονία της Μάρθα Μόξλεϊ στις 30 Οκτωβρίου 1975 πρόσθεσε ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ της σκοτεινής δυναστείας των Κένεντι. Και μέχρι σήμερα «στοιχειώνει» την αγαπημένη οικογένεια των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιστροφή στο παρελθόν: Παράγγειλε σχέσεις δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό
«Passport bros» 22.11.25

Επιστροφή στο παρελθόν - Δεν βρίσκεις νύφη στη χώρα σου; Παράγγειλε δι’ αλληλογραφίας ή ταξίδεψε στο εξωτερικό

Σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας, οι παλιές αφηγήσεις για το φύλο και τις σχέσεις επιστρέφουν μεταμφιεσμένες ως σύγχρονες τάσεις στη διεθνή αναζήτηση συντρόφου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21.11.25

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;
The Good Life 19.11.25

Το κρυολόγημα ως ζήτημα ζωής και θανάτου — Τελικά, ήταν drama queen η Τζέιν Όστεν;

Στην εποχή της Όστεν, ένα κρυολόγημα μπορούσε πράγματι να γίνει πολύ επικίνδυνο. Οι «δραματικές» αρρώστιες στα έργα της δεν είναι υπερβολή, αλλά πιστή καταγραφή ενός κόσμου εύθραυστης υγείας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε στο Coache’s Voice για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια και συγκλόνισε - Τι είπε για την ιστορική κατάκτηση του Youth League

Σύνταξη
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Greece Begins Payout of New Financial Support to Citizens
English edition 24.11.25

Greece Begins Payout of New Financial Support to Citizens

The government launched a €600 million support package, starting with a permanent €250 allowance for 1.4 million eligible beneficiaries, followed by additional payments—including rent refunds—later this week.

Σύνταξη
Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Πρώτες αντιδράσεις μετά την κυκλοφορία της Ιθάκης του Τσίπρα – Τι λένε Παππάς, Πολάκης, Σκουρλέτης και Τάιλερ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»
Super League 24.11.25

Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»

Το «In» εξηγεί τις παραμέτρους για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Χρήστο Μανδά και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Το ενθαρρυντικό είναι πως αμφότεροι επιθυμούν να φορέσουν τα πράσινα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο