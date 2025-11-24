newspaper
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Υποχρεωτικές οι αλυσίδες για όσα οχήματα κινούνται στην Πέλλα
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 14:16

Υποχρεωτικές οι αλυσίδες για όσα οχήματα κινούνται στην Πέλλα

Υποχρεωτικός είναι από σήμερα ο εφοδιασμός με αλυσίδες για όσα οχήματα κινούνται στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλλας

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας.

Από σήμερα οι υποχρεωτικές αλυσίδες στην Πέλλα

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

Vita.gr
Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Πονοκέφαλος: Είναι η πιο συχνή πάθηση στον κόσμο;

Σύνταξη
«Έφυγα από τα Τρίκαλα για να το πάρω» – Τι λέει ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Ελλάδα 24.11.25

«Έφυγα από τα Τρίκαλα για να το πάρω» – Τι λέει ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Ο πρώτος πολίτης που αγόρασε την Ιθάκη του Τσίπρα, αποκάλυψε πως ταξίδεψε από τα Τρίκαλα στην Αθήνα αποκλειστικά για αυτό - Δήλωσε ότι επιθυμεί να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
Κυψέλη: Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
«Flotel» 24.11.25

Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα

Το πρώτο «πλωτό ξενοδοχείο» στην ιστορία, ένα τεράστιο κτίριο επτά ορόφων, 200 δωματίων με ελικοδρόμιο και γήπεδα τένις, άνοιξε το 1988 στη μέση της θάλασσας. Ήταν μια επιτυχία, μέχρι που όλα πήγαν στραβά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Ποια είναι η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Η Έλλη Ρούσσου που ορκίστηκε βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας είναι δικηγόρος που ασχολείται με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ έχει αναλάβει και υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και το κίνημα MeToo

Σύνταξη
Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π
Κοινωνική προσφορά 24.11.25

Εκδήλωση γνωριμίας του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά στο Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π

«Μαζί μπορούμε να ενισχύσουμε τον εθελοντισμό και να κάνουμε τον Πειραιά ακόμη πιο ανθρώπινο, αλληλέγγυο και δυνατό» τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Το παρασκήνιο με το βίντεο του Ανδρουλάκη και το πολιτικό «φλερτ» του Δούκα με την Αριστερά

Το παρασκήνιο της εκδήλωσης στο Σεράφειο και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Πώς ο Χάρης Δούκας κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αριστερά.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg
Κυκλοφόρησε η «Ιθάκη» 24.11.25

«Θέλω να διαβάσω την αλήθεια του Τσίπρα» – Οι πρώτοι αγοραστές στο βιβλιοπωλείο του Gutenberg

Πρεμιέρα έκανε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα βιβλιοπωλεία της χώρας. Το in βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Gutenberg στα Εξάρχεια, εκεί που οι μεταφορείς έκαναν... υπερωρίες.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»
Κόσμος 24.11.25

Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Ελπίζεις για το καλύτερο»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, αποκάλυψε ότι είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη και ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία

Σύνταξη
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ζελένσκι: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα για μια βιώσιμη εκεχειρία
Κόσμος 24.11.25

«Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις» βλέπει ο Ζελένσκι αλλά δηλώνει ότι χρειάζονται πολλά ακόμα για την «ειρήνη»

Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ καταφέραμε να εντάξουμε «πολλά ευαίσθητα σημεία» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη

Σύνταξη
