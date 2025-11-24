Υποχρεωτικές οι αλυσίδες για όσα οχήματα κινούνται στην Πέλλα

Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας.

Από σήμερα οι υποχρεωτικές αλυσίδες στην Πέλλα

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.