Υποχρεωτικές οι αλυσίδες για όσα οχήματα κινούνται στην Πέλλα
Υποχρεωτικός είναι από σήμερα ο εφοδιασμός με αλυσίδες για όσα οχήματα κινούνται στην Περιφερειακή Ενότητα της Πέλλας
Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα (εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά), για όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας.
Από σήμερα οι υποχρεωτικές αλυσίδες στην Πέλλα
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Όπως αναφέρεται, ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου, όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.
- Μανδάς ή Βλαχοδήμος: Ο Παναθηναϊκός πάει ελληνικά στον «άσσο»
- Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της επιδείνωσης του καιρού
- Σοκ: Πληθυσμιακή συρρίκνωση που αγγίζει το 33% σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας
- Κυκλώνες, νάρκες και ένας φόνος: Η καταραμένη ιστορία του πλωτού ξενοδοχείου που ταξίδεψε στον Ειρηνικό και κατέληξε στη Β. Κορέα
- Οι millennials «κλειδωμένοι» εκτός πρώτης κατοικίας – «Απλά δεν είναι εφικτό»
- Ο Μυστακίδης και η επιστολή συμφωνίας: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ»
- Σάρωσε η κακοκαιρία τη δυτική Ελλάδα – Εικόνες καταστροφής
- H AI απειλεί τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, προειδοποιεί η PwC
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις