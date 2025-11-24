Ταυτοποιήθηκε 79χρονος που απειλούσε στα social media την Όλγα Γεροβασίλη
Οι αναρτήσεις είχαν γίνει τον Οκτώβριο του 2024 την περίοδο των εσωκομματικών εξελίξεων τότε του ΣΥΡΙΖΑ
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποιήθηκε 79χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος σε υπόθεση απειλής διάπραξης εγκλημάτων μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.
Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2024, αναρτήθηκε, σε λογαριασμό πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, απειλητικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου και συγκεκριμένα της Όλγας Γεροβασίλη.
Εκείνη την περίοδο ήταν σε εξέλιξη οι έντονες εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
Η μήνυση και η έρευνα
Για την υπόθεση υποβλήθηκε σχετική έγκληση, η οποία τέθηκε υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και στη συνέχεια παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία της πλατφόρμας και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 79χρονος, ως διαχειριστής του λογαριασμού που πραγματοποίησε την εν λόγω ανάρτηση.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή διάπραξης εγκλημάτων, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
